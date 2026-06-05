Mona y Geros llevan de urgencia a su bebé al hospital tras notar algo extraño: “sus manitas las tiene moradas”

Tras convertirse en padres hace apenas unos días, Mona y Geros vivieron uno de los momentos más angustiantes desde la llegada de su hijo. La pareja de influencers compartió con sus seguidores el enorme susto que enfrentaron al creer que algo no estaba bien con la salud de su bebé, situación que los llevó a trasladarlo de emergencia a un hospital durante la madrugada.

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Mona anunció que espera un bebé y explicó por qué se había ausentado de redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Mona y Geros llevaron de urgencia a su bebé al hospital?

El bebé de Mona y Geros fue llevado de urgencia a un hospital luego de que los creadores de contenido detectaran señales que interpretaron como una posible emergencia médica. Según contó Mona durante una transmisión en vivo, todo ocurrió durante la noche, cuando comenzaron a preocuparse porque el pequeño llevaba mucho tiempo dormido.

La influencer explicó que además percibió que las manos del bebé estaban muy frías y creyó ver una coloración extraña. A esto se sumó una forma de respirar que les pareció diferente, por lo que la preocupación creció rápidamente entre ambos.

“Se hace la noche y le digo a Geros: ‘El bebecito sigue dormido, ¿ya lo levantaremos?’, y siento sus manitas muy frías y entonces le dije: ‘Como que las tiene moradas’, yo me asusté. Como que respira muy feo, no respira como nosotros.” Mona

La desesperación fue tal que decidieron no esperar más y buscar ayuda médica de inmediato para descartar cualquier problema de salud en el recién nacido.

“Yo iba llorando en la camioneta, Geros iba como a 100, iba muy mal”, relató Mona.” Mona

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¿Cuál es el estado de salud actual del bebé de Mona y Geros?

Tras llegar al hospital alrededor de las cuatro de la mañana, el bebé de Mona y Geros fue revisado por personal médico que evaluó su condición y aclaró las dudas de los padres.

De acuerdo con lo narrado por Mona, el médico les explicó que muchas de las señales que los alarmaron forman parte de los comportamientos normales en recién nacidos durante sus primeros días de vida. Además, les confirmó que el pequeño se encontraba en buen estado de salud.

La influencer reveló que el especialista descartó cualquier complicación grave y les aseguró que su hijo estaba bien. Incluso les aclaró que las manos del bebé no presentaban la coloración que ellos habían percibido en medio de la preocupación.

La noticia representó un enorme alivio para la pareja, que pasó de la angustia y el miedo a la tranquilidad en cuestión de horas.

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¿Cuándo nació el bebé de Mona y Geros y cómo han vivido sus primeros días como padres?

Mona y Geros son una de las parejas de influencers más conocidas de México. Su relación ha estado marcada por varias separaciones, reconciliaciones y polémicas públicas que compartieron durante años en redes sociales. A pesar de los altibajos, decidieron darse una nueva oportunidad y fortalecer su relación.

A finales de diciembre de 2025, Mona sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba embarazada de su primer hijo. En ese momento ya tenía varios meses de gestación y describió el embarazo como un verdadero milagro después de atravesar dificultades para convertirse en madre.

Meses después, el 28 de febrero de 2026, la pareja se casó por el civil en una ceremonia íntima realizada en León, Guanajuato. La boda ocurrió cuando Mona ya se encontraba embarazada y apenas tres meses antes del nacimiento de su bebé.

Finalmente, el 31 de mayo de 2026, Mona y Geros anunciaron el nacimiento de su primer hijo, iniciando oficialmente una nueva etapa como familia. Desde entonces han compartido con sus seguidores los momentos más importantes y también los desafíos de sus primeros días como padres.