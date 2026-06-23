Luis Miguel es dado de alta tras cirugía cardíaca en Nueva York y volvería a México para recuperarse, reportan

Luis Miguel vuelve a encender las alarmas pero ahora con buenas noticias. Presuntamente, el cantante fue dado de alta tras una cirugía cardíaca en Nueva York y planea recuperarse en México, lejos del ojo público, según el medio español SEMANA.

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Luis Miguel y su estado de salud / Mezcalent

¿Por qué Luis Miguel habría sido hospitalizado de emergencia y operado del corazón?

De acuerdo con lo difundido por el medio español SEMANA, Luis Miguel habría sido ingresado de emergencia en el hospital Mount Sinai, en Nueva York, para someterse a una cirugía cardíaca. El director de la revista aseguró que el procedimiento se realizó con éxito y sin complicaciones mayores.

“La operación y la recuperación están siendo muy favorable. De hecho, está supervisado por un equipo de alto nivel, liderado por el cardiólogo español Valentín Fuster, una eminencia a nivel mundial”, expresó el director del medio.

La salud de Luis Miguel generó preocupación en redes sociales luego de que comenzaran a circular rumores sobre su estado. Mientras algunos aseguraban que se encontraba grave, personas cercanas al cantante habrían desmentido esas versiones, insistiendo en que su evolución era estable.

Hasta ahora, ni Luis Miguel ni su equipo han emitido declaraciones oficiales, lo que ha incrementado el misterio en torno a su estado de salud. Aun así, según SEMANA, el cantante habría permanecido alrededor de dos semanas hospitalizado tras la intervención.

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¿Cómo ha reaccionado Paloma Cuevas tras operación de Luis Miguel? / Mezcalent

¿Luis Miguel ya fue dado de alta y cómo ha sido su recuperación en Nueva York?

Según reporta SEMANA, Luis Miguel ya habría sido dado de alta luego de mostrar mejoría significativa en su estado de salud tras la cirugía. Presuntamente, el cantante se recuperó favorablemente bajo estricta supervisión médica durante su estancia en el hospital.

“La recuperación de Luis Miguel está siendo muy favorable. Sigue ingresado, pero se plantean darle el alta en los próximos días”, indicó Jorge Borrajo, director de la publicación, días antes de que se diera a conocer su salida.

Durante su hospitalización, el intérprete de “La incondicional” habría estado alojado en una zona exclusiva del Upper East Side, con vista privilegiada a Manhattan. Incluso, se menciona que solicitó comodidades adicionales en su habitación para hacer más llevadera su recuperación. Todo este proceso se habría llevado con total discreción.

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¿Por qué Luis Miguel se recuperará en México y no en España con Paloma Cuevas?

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que, presuntamente, Luis Miguel habría decidido continuar su recuperación en México y no en España, donde suele pasar largas temporadas con su pareja, la empresaria Paloma Cuevas.

Según fuentes citadas por SEMANA, el cantante buscaría un entorno más privado y controlado para su proceso postoperatorio. México representaría una opción estratégica, no solo por cercanía con el hospital donde fue tratado, sino también por el nivel de discreción que le permite manejar mejor su recuperación.

Además, trascendió que el artista desea evitar la atención mediática del continente europeo, donde su relación con Paloma Cuevas ha sido ampliamente seguida.

A pesar de esto, se espera que la diseñadora continúe acompañándolo, aunque con viajes intermitentes debido a sus compromisos laborales y familiares.

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¿Cómo reaccionaron Paloma Cuevas y Michelle Salas ante la salud de Luis Miguel?

De acuerdo con el mismo medio español, Paloma Cuevas habría estado muy pendiente de Luis Miguel durante todo el proceso médico. Incluso, presuntamente reorganizó su agenda para poder acompañarlo en este momento delicado.

“Ella está preocupada, la operación ha sido delicada y ha estado yendo y viniendo porque tiene hijas en edad escolar. Por suerte, tiene un avión privado a su disposición”, señalaron.

Por otro lado, SEMANA asegura que Michelle Salas, hija del cantante, también estaría preocupada por la salud de su padre. Aunque no se ha confirmado si viajará a México, la modelo se mantendría atenta a la evolución del artista desde sus residencias entre Miami y Madrid.

En medio de todo, los fans no han dejado de enviar mensajes de apoyo a Luis Miguel, celebrando que, presuntamente, su recuperación va por buen camino.