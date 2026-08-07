¿Piden salida de Memo Schutz? Tras revelar que su hijo será sometido a cirugía, esto dicen: “En la tarde lloró”

Memo Schutz se ha convertido en uno de los participantes favoritos de La casa de los famosos México 2026, pero lejos del foro de grabación, algo ha preocupado al actual habitante del reality: la salud de su hijo. En redes ya piden su salida. ¿Qué hará?

¿Memo Schutz saldrá de La casa de los famosos México? / Redes sociales

¿De qué operarán al hijo de Memo Schutz?

Desde que entró Memo Schutz a La casa de los famosos México 2026, uno de los temas que más preocupación generó entre sus seguidores fue acerca de sus hijos, quienes han tenido problemas de salud.

Según sus palabras, uno de ellos será sometido a cirugía por un problema en la vesícula, situación que se hizo problemática tras un viaje al finalizar el Mundial 2026:

Tiene piedras, al grande vesícula, ahorita que fuimos de vacaciones tenía unos dolores. Me siento tan mal, porque además le decía ‘cómo te vas a perder un día de parque, por qué no estás disfrutando’. Era por la vesícula, tenía unas piedras enormes. Memo Schutz

Muchos usuarios en redes han pedido a la producción darle la oportunidad a Memo de saber acerca de la operación de su hijo, y en algunos otros casos, han manejado la posibilidad de que tenga que salir. ¿Será que sí?

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Memo Schutz / Redes sociales

¿Memo Schutz saldrá de La casa de los famosos México 2026 por cirugía de su hijo?

Hasta el momento, no hay información que confirme que Memo Schutz considere salir de La casa de los famosos México 2026, pero sí se ha visto llorando recientemente en uno de los cuartos.

A pesar de la próxima cirugía de su hijo, internautas han defendido a Memo Schutz de sus outfits en las galas, ya que su esposa presuntamente estaría ocupada en el próximo procedimiento al que se someterá su hijo:



“La esposa ahorita anda ocupadísima viviendo esto sola y también de seguro preocupada por su esposo”,

“Ojalá alguien le ayude a la esposa a mandarle ropa a Memo” y,

“Alguien abrácelo, en la tarde lloró”

Mientras tanto, su comunidad continúa creciendo en redes sociales, siendo uno de los habitantes con mayor apoyo durante las votaciones hechas en redes sociales. ¿Saldrá Memo Schutz?

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Karina le dice a Memo que le pueden mandar ropa pero él le dice que su esposa está ocupada porque operaron a sus hijos…#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/U1DdKU2fFX — Lezlie Linarez (@BotReality3) August 7, 2026

¿Por qué Memo Schutz se ha convertido en uno de los favoritos por el público?

Lejos de los conflictos y las peleas, Memo Schutz se ha convertido en un habitante querido por el público de La casa de los famosos México 2026.

Lo anterior se ha confirmado en votaciones en redes, así como las propias hechas por la producción del reality de Televisa. Aquí algunas de las razones:



Durante la primera semana del programa, la gente podía decidir al salvado por Fede Vigevani (cómplice), en dicha votación, Memo arrasó. Tras su primera nominación, Memo Schutz fue salvado por el público, la eliminada fue Mariana. Compañeros de programa lo han llenado de halagos, no solo por su faceta como competidor, si no también como persona.

Eso sí, Memo Schutz tuvo un breve enfrentamiento con Masad Altamimi, en un tema que tenía que ver con el físico y la “necesidad” de ejercitar su cuerpo.

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