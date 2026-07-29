La casa de los famosos México 2026: Cynthia Klitbo, Yahir y Memo Schutz estallan por la falta de higiene: “No hacen ni ma...es”

Las tensiones en ‘La casa de los famosos México’ 2026 ya comenzaron a hacerse notar, aunque no precisamente por una diferencia o problema personal entre algunos de los habitantes.

En esta ocasión, el motivo de la molestia fue la falta de higiene dentro de la casa, una situación que incomodó a varios participantes, entre ellos Yahir, Cynthia Klitbo y Memo Schutz, quienes decidieron expresar su inconformidad frente a sus compañeros y propusieron una forma de solucionarlo.

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Cynthia Klitbo dice que algunos habitantes son sucios / Redes sociales

¿Qué provocó las quejas por la falta de higiene en ‘La casa de los famosos México’?

Según han platicado algunos habitantes, los malos hábitos de higiene se han hecho notar principalmente en el baño de la casa, pues han encontrado suciedad en los escusados, papel higiénico fuera del bote e incluso artículos de cuidado personal regados en el lugar.

Esta situación ha provocado molestia y quejas entre los participantes, quienes aseguran que, aunque constantemente lavan el baño y hacen un esfuerzo por mantenerlo limpio, algunos habitantes continúan dejándolo sucio después de utilizarlo.

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Habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

Yahir, Memo Schutz y Cynthia Klitbo confrontan a los habitantes por la falta de higiene en la casa

La molestia ya no fue solo individual, pues Memo Schutz, Cynthia Klitbo y Yahir decidieron unirse para expresar sus quejas frente al resto de los participantes.

Quien mostró mayor enojo fue Cynthia, pues señaló que ni ella ni compañeros como Ernesto Laguardia o Yahir tienen problema con limpiar el baño; sin embargo, consideró que hay otros habitantes que no hacen lo mismo para mantenerlo en buenas condiciones.

“A mí no me importa limpiar, ni a Ernesto, ni a Yahir... Pero hay algunos que de plano n ohacen ni ma...es.” Cynthia Klitbo

Durante la conversación, mencionaron que han encontrado diferentes situaciones incómodas, como restos relacionados con la menstruación, papeles usados en los escusados y suciedad en las regaderas. Además, señalaron que algunos habitantes no vacían el bote de basura del baño y únicamente presionan los papeles para hacer más espacio, lo que complica la limpieza del área.

“Nos hemos encontrado menstración en el baño, caca... Estaba la flaca conmigo en el baño y abro la regadera, y había un papel de baño con algo que era como caca en la regadera.” Cynthia Klitbo

Horas antes, la propia Cynthia ya había alzado la voz al respecto, pues ya había anticipado que ella no tolera la suciedad y no tendría problema en exponer los malos hábitos de los demás.

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Yahir, Cynthia Klitbo y Memo Schutz encararon a la casa por la falta de higiene#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX

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¿Cómo se organizaron para solucionar los problemas de higiene en La casa de los famosos México?

En este punto fue cuando Yahir y Memo Schutz entraron a la conversación. Su propuesta fue dividir a los habitantes en dos bloques: uno se dedicaría a las labores de cocina para preparar el desayuno, comida y cena. En este grupo se integraron Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia, Moisés Peñaloza, Ximena Herrera, Yahir y Mariana.

“Los que están de este lado se van a poner de acuerdo todos los días para ver quién hace de desayunar, comer y cenar... Los que estamos aquí nos vamos a poner de acuerdo para ver quién limpia los trastes, quién pone la mesa y quién limpia los baños.” Memo Schutz

El segundo bloque, conformado por el resto de los habitantes, se enfocaría en las labores de limpieza, como lavar los trastes y mantener en orden las diferentes áreas de la casa, incluidos los baños.

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