Masad explota porque Cynthia Klitbo le cocinó cerdo y ella responde que no ayuda en La casa: “No soy tu chef”

La convivencia en La casa de los famosos México 2026 ya comenzó a pasar factura entre algunos habitantes y una de las primeras grandes discusiones de la temporada tiene como protagonistas a Cynthia Klitbo y Masad Al-Tamimi. Lo que parecía un simple desacuerdo en la cocina terminó convirtiéndose en un intenso intercambio de reclamos frente a varios participantes del reality.

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¿Por qué Cynthia Klitbo y Masad Al-Tamimi discutieron en La casa de los famosos México 2026?

La polémica comenzó cuando Masad Al-Tamimi confrontó a Cynthia Klitbo por haber agregado un trozo de tocino a los frijoles que preparó para los habitantes. Según la actriz, el reclamo la tomó completamente por sorpresa porque nadie le había explicado previamente que el influencer no come carne de cerdo.

Durante una conversación frente a varios compañeros, Cynthia expresó su molestia y cuestionó directamente la actitud de Masad. La actriz defendió que actuó de buena fe al cocinar para todos y que no podía adivinar las preferencias o restricciones alimenticias de cada integrante.

“Yo cocino, yo le puse un pedazo de tocino. ¿Quién me dijo a mí que Massad no come cerdo? Me armó un pedo por el cerdo. Me pone un cagadón por el cerdo. ¿Cuándo me dijo a mí? Tú no me dijiste a mí que no comías cerdo, ¿nos dijiste?” Cynthia Klitbo

La discusión elevó la tensión dentro de La casa, pues varios participantes coincidieron en que era imposible exigir algo que nunca se había comunicado de manera clara.

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¿Qué respondió Masad Al-Tamimi al reclamo de Cynthia Klitbo?

Tras escuchar las quejas de Cynthia Klitbo, Masad Al-Tamimi respondió que su restricción alimenticia era algo que muchas personas ya conocían. El influencer sostuvo que “mucha gente lo sabe”, haciendo referencia a las normas de su religión, las cuales le impiden consumir carne de cerdo.

No obstante, esa explicación no convenció a la actriz ni a varios de sus compañeros. Algunos habitantes respaldaron a Cynthia argumentando que la información debía comunicarse directamente para evitar malos entendidos dentro de la convivencia.

“Pero ella no sabe, no le puedes reclamar a alguien si no le dijiste”, comentaron algunos participantes durante el intercambio.

Posteriormente, la actriz también relató una situación ocurrida en la cocina mientras preparaba alimentos. Según contó, Masad se acercó molesto para cuestionar algunos ingredientes que estaba utilizando en una receta.

“Llega Massad bien enojado. '¿Por qué pones si yo no como?’, yo no soy tu adivina, no soy tu chef”, recordó.

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MASAD VS KLITBO



Cinthya: Yo ayer me molesté contigo porque tu me regañaste por ponerle un pedazo de tocino a unos frijoles y tu no me dijiste tu dieta especial. Yo me ocupo de mi comida#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX4 pic.twitter.com/MIhaR2nnqE — Famous Hunter 🪓 (@FamouxHunter) July 29, 2026

¿Cynthia Klitbo acusó a Masad de no ayudar en las tareas de La casa de los famosos México 2026?

El conflicto no terminó con el asunto del cerdo. Durante la misma conversación, Cynthia Klitbo aprovechó para manifestar otras inconformidades que ha acumulado desde los primeros días de la competencia.

La actriz aseguró que Masad no participa activamente en las labores colectivas, especialmente en tareas relacionadas con la limpieza y la cocina. Según su versión, el influencer suele beneficiarse del trabajo realizado por otros habitantes sin involucrarse demasiado en las actividades diarias.

Cynthia Klitbo “No ayuda, él aprovecha el trabajo de los demás para hacerse, entonces no está chido, y cuando estábamos hablando de la limpieza se fue. Massad no ha hecho nada”.

Además, el reclamo de Cynthia conectó con comentarios que ya circulaban entre algunos habitantes sobre la importancia de que todos participen en las responsabilidades compartidas para mantener una convivencia equilibrada.

Cynthia Klitbo menciona que Massad nunca hace nada, ni ayuda solo aprovecha el trabajo de los demás para tomar créditos 🔥 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/u2e0kkTxkT — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) July 29, 2026

¿Cómo empezó la rivalidad entre Cynthia Klitbo y Masad Al-Tamimi?

Aunque el conflicto por el tocino se volvió viral, la realidad es que las diferencias entre Cynthia Klitbo y Masad Al-Tamimi comenzaron desde los primeros días dentro del programa.

Uno de los primeros desencuentros ocurrió durante un desayuno, cuando la actriz llamó la atención al influencer por servirse una cantidad considerable de comida antes de que todos los participantes hubieran pasado por la mesa.

En aquella ocasión, Cynthia le dijo: “Masad, faltamos un chingo. Es que es para todos, porque entonces no alcanza”.

Posteriormente Cynthia también denunció que Masad suele usar los ingredientes que ella misma prepara para hacer su propia comida, sin colaborar antes en el proceso, un patrón que según ella es el que más tensión genera entre los habitantes y el que más ha llamado la atención de los seguidores del reality en redes sociales.