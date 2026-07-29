¿Aldo Rendón hace ritual con la comida? El inesperado comentario que hizo a Cynthia Klitbo en LCDLFMX

Además del supuesto enfrentamiento entre Aldo Rendón y Masad Altamimi, el asesor de imagen protagonizó otro controversial momento en la cocina luego de ver los alimentos preparados por la actriz Cynthia Klitbo. ¿Hizo un hechizo? ¡Te contamos los detalles!

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Aldo Rendón ya está dando de qué hablar en LCDLFMX.

¿Qué pasó en la cocina entre Aldo Rendón y Cynthia Klitbo?

Durante la semana de estreno de La casa de los famosos México 2026, Aldo Rendón y Cynthia Klitbo, quien protagonizó el primer ‘pleito’ dentro del reality, vivieron un divertido momento que se volvió viral en redes, principalmente en X.

Pese a que la actriz de telenovelas como ‘Teresa’ y ‘Atrevéte a soñar’ aseguró que no sería la encargada de hacer comida para todos, su presencia en la estufa ha generado algunas dinámicas y divertidos momentos con sus compañeros.

Mientras alistaba parte de la comida, Aldo Rendón se acercó a probar el alimento y le dijo que “olía a merced”, pese a que Klitbo tomó con sarcasmo el comentario y respondió: “Qué pena, hoy no vas a comer”, el asesor de imagen hizo un inesperado ritual sobre la preparación.

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Cynthia Klitbo protagoniza divertido momento con Aldo Rendón. / Mezcalent, Redes sociales, Canva

¿Cuál fue el ‘hechizo’ que hizo Aldo Rendón en la comida de Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 2026?

En medio de las risas de Aldo Rendón y Cynthia Klitbo con el resto de sus compañeros, el diseñador de imagen hizo un inesperado hechizo a la comida de Cynthia Klitbo que ya se había escuchado antes en el clásico programa de El Chavo del 8.

“Patas de mosco y zancudo, uñas de gato y ratón, hilos…”, palabras que de inmediato volvieron a soltar carcajadas entre los participantes, mientras que los internautas las relacionaron con entrañable programa mexicano y aseguraron que Rendón es una de las personalidades más activas dentro de la casa.

“Es el mejor, a eso lo metieron”, “Tiene una canción para todo”, “Es bien ocurrente y hábil” y “Aldo es tóxico, una personalidad inventada”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

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Pinch Aldo HDLV se pone a cantar el conjuro de la Bruja de 71, solté la carcajada, les guste o no es el rey del contenido. #LaCasaDeLosFamososMX #LCDLFMX pic.twitter.com/FTr4TSahEe — Julio Núñez (@julioamx) July 29, 2026

¿Cuáles son las polémicas que ha generado Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026?

Además del supuesto ‘hechizo’ que Aldo Rendón hizo a la comida de Cynthia Klitbo, el diseñador también ha protagonizado otras polémicas dentro de La casa de los famosos México apenas en su primer día de estreno.

Durante las primeras dinámicas, ha hecho comentarios relacionados con la manera de hablar de Masad, la vestimenta de Ese Pérez, la actitud de Karina Torres y el físico de Yanet García, quien decidió abandonar su cuarto debido a que los ronquidos no la dejaban dormir.

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