La casa de los famosos México 2026: Aldo Rendón arrasa vs. Masad Altamimi: “Me vale p...o, ni se te entiende”

Solo han pasado un par de días desde el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026' y ya hay de todo: polémicas, shippeos y ahora hasta supuestas rivalidades.

Precisamente, un momento protagonizado por Aldo Rendón y Masad Altamimi despertó los rumores sobre una posible rivalidad entre ellos, pues el stylist, muy a su manera, respondió directamente a Masad luego de una declaración en la que habló sobre él. ¿Qué se dijeron? Te contamos.

Leer: La casa de los famosos México 2026: Ese Pérez grita incómodo comentario para Yanet García: “Si ganas, te embarazo” VIDEO

Masad Altamimi y Aldo Rendón / Redes sociales

¿Qué dijo Masad Altamimi sobre Aldo Rendón frente a sus compañeros?

En un momento en el que se encontraban platicando Aldo Rendón, Karina Torres y Masad Altamimi, ‘la licenciada’ preguntó si ya habían hablado mal de otros habitantes. Masad respondió que sí y reveló que había hablado mal de Aldo Rendón.

El stylist respondió de inmadiato diciéndole que no le importaba, porque a final de cuentas “no se le entendía” por su forma de hablar y su dificultad para pronunciar el español.

“Ay, a mí me vale pi..o. Ni se te entiende, para empezar, lo que dices”, le respondió.

La respuesta ocasionó risa para Karina Torres y de inmediato el clip circuló en las redes sociales, donde lo han tomado con humor pero también como el posible inicio de una rivalidad entre ellos.

Leer: ¿Moisés Peñaloza es gay? Karina Torres lanza polémica revelación del actor; él responde: "¡Me viste!”

karina: alguien a hablado mal de alguien?



masad: si yo de aldo rendón



aldo: ay a mi me vale pit0 ni se te entiende para empezar lo que dices #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/j3p85tHTMQ — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) July 28, 2026

¿Masad Altamimi y Aldo Rendón tienen una rivalidad en ‘La casa de los famosos México’?

Además del breve intercambio de palabras entre ambos, hasta el momento no se sabe si han tenido algún otro tipo de enfrentamiento, y ninguno de los dos ha declarado abiertamente que exista alguna enemistad o diferencia entre ellos.

Sin embargo, por el contexto del momento y la forma en la que Aldo respondió, algunos seguidores interpretaron que podría tratarse del inicio de una rivalidad dentro de La casa de los famosos México 2026.

Aldo Rendón se ha posicionado como uno de los habitantes favoritos del público por su forma de actuar espontánea dentro de la casa, por lo que muchos seguidores ya le han mostrado su apoyo y preferencia.

Leer: Fede Vigevani habitante de LCDLFM 2026 hace polémica declaración: “No me gustan las mujeres huecas”

¿Quién es Masad Altamimi, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Masad Altamimi es un empresario e influencer de 36 años, originario de Arabia Saudita y que actualmente reside en México.

Ganó popularidad por su contenido en redes sociales sobre el choque cultural que ha tenido como un extranjero viviendo en México. Además, se dedica a la exportación de aguacate de México hacia Medio Oriente, pues ha declarado que allá es un producto exclusivo y en México lo consigue a menos precio.

Leer: Memo Schutz confiesa, con la voz entrecortada, el terrible diagnóstico que recibió su hijo: “Le dolía horrible”