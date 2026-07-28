La casa de los famosos México 2026: Ese Pérez grita incómodo comentario para Yanet García: “Si ganas, te embarazo” VIDEO

La convivencia en ‘La casa de los famosos México 2026' ya ha dado mucho de qué hablar. A tan solo unos días del estreno, los habitantes ya protagonizan rivalidades, coqueteos y hasta rumores de romance por las actitudes que han mostrado dentro de la casa.

Uno de los participantes que más ha llamado la atención es Ese Pérez, quien ha generado polémica por la forma en que se comporta con Yanet García y el constante acercamiento que ha buscado con ella. En redes sociales, varios usuarios incluso aseguran que el influencer la estaría incomodando con algunos de sus comentarios y actitudes.

Sin embargo, un comentario que lanzó durante la prueba del líder terminó por desatar una nueva ola de críticas. ¿Qué fue lo que le dijo a Yanet García? Te contamos.

Leer: Marie Claire rompe el silencio tras ‘desaire’ de Galilea Montijo; ¿hay rivalidad? “Una persona grosera”, dice

Yanet García / Archivo TVNotas

¿Cómo fue el momento en el que Ese Pérez lanzó el comentario a Yanet García?

Durante la prueba del líder, en la que Ese Pérez fue uno de los primeros eliminados, Yanet García consiguió avanzar hasta las semifinales, por lo que recibió los aplausos y el apoyo de sus compañeros.

Sin embargo, quien más llamó la atención fue Ese Pérez. Mientras los demás participantes le aplaudían a Yanet, el influencer no dejó de lanzarle comentarios como “amor” y “te amo”, lo que provocó risas entre los demás habitantes, quienes de inmediato siguieron el juego.

Incluso, Aldo Rendón y Moisés Peñaloza comenzaron a repetir las frases de Ese Pérez en tono de burla y gritaron: "¡Venga, amor, por los niños!”.

Cuando Yanet García pasó al frente para continuar con la dinámica, Ese Pérez volvió a robarse las miradas al rematar con una frase que desató la polémica: “Si ganas, prendemos la troca y te embarazo”. El comentario rápidamente se viralizó y dividió opiniones en redes sociales, donde algunos usuarios lo tomaron como una broma, mientras que otros aseguraron que el influencer ha cruzado los límites con la conductora.

Leer: Tras la muerte de su padre, Gema Garoa destapa la dura adicción que padecía su mamá: “Abrió el primer grupo”

¿Qué le dijo Ese Pérez a Yanet García en La casa de los famosos México 2026 y cuál fue su reacción?

Ese comentario no ha sido el único que ha generado reacciones entre los seguidores del reality. Desde los primeros días de convivencia, Ese Pérez ha dejado ver el interés que tiene por Yanet García, a quien incluso le ha dedicado algunos halagos dentro de la casa.

Además de prepararle el desayuno y lanzarle piropos, el influencer ha protagonizado otros momentos que para algunos usuarios en redes sociales han resultado incómodos o fuera de lugar.

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió cuando Yanet García se levantó del sillón y Ese Pérez comenzó a hacer sonidos de ladrido de perro, situación que no fue bien recibida por parte del público, quienes expresaron su molestia.

Hasta el momento, Yanet García no ha realizado algún comentario o reclamo directo hacia el influencer. La conductora únicamente ha reaccionado con risas ante algunos de sus comentarios y actitudes. Tampoco la producción ha señalado si le pondrán un alto. Sin embargo, se puede intuir que sus mensajes incómodos no serían motivo de que lo saquen del reality, pero los mismos jugadores podrían ponerlo en la cuerda floja mediante las nominaciones.

Leer: Memo Schutz confiesa, con la voz entrecortada, el terrible diagnóstico que recibió su hijo: “Le dolía horrible”

Ese Pérez cae bien perooooo siento que ya está incómodando mucho a Yanet 🫪#LaCasaDeLosFamososMX #LCDLFMX pic.twitter.com/WARPhXnXLW — malyshka (@promesapinky_) July 27, 2026

¿Cómo están distribuidas las habitaciones en La casa de los famosos México 2026?

Durante el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’ se dieron a conocer a los últimos habitantes que ingresaron al reality y también quedaron definidas las tres habitaciones en las que convivirán durante las próximas semanas: Tulum, Ibiza y Malibu.

Tulum



Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Mariana

Moisés Peñaloza

Ibiza



Ese Pérez

Yanet García

Cynthia Klitbo

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Malibú



Fede Vigevani

Masad Altamimi

Gema Garoa

Ximena Herrera

Flor Vigna

Yahir

Leer: Habitante de La casa de los famosos México 2026 tiene tremendo acercamiento con otro concursante, ¿sale del clóset? VIDEO