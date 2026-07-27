Memo Schutz confiesa, con la voz entrecortada, el terrible diagnóstico que recibió su hijo: “Le dolía horrible”

Tras el estreno de La casa de los famosos México 2026, las confesiones entre los participantes no se han hecho esperar. Antes de que Cynthia Klitbo desató el primer “pleito” en el reality, Memo Schutz reveló el terrible diagnóstico que recibió uno de sus hijos. ¿Está grave?

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Memo Schutz en La casa de los famosos Méxio 2026.

¿Por qué se inició el primer pleito dentro de La casa de los famosos México 2026?

Luego de la broma de un supuesto terremoto en La casa de los famosos México 2026, los habitantes vivieron su primera mañana dentro del reality entre organización y reparto de actividades, pero después de eso se vivió el primer “pleito”.

Cynthia Klitbo, conocida como ‘la villana de las telenovelas’, se percató de que uno de los baños estaba sucio, por lo que de inmediato salió a preguntarles a sus compañeros sobre el culpable; aunque no acusó a nadie directamente, la situación generó diversos comentarios en redes.

Sin embargo, pese al primer “conflicto”, las pláticas y sinceramientos entre los habitantes continuaron; uno de los que sorprendió con una anécdota familiar desde sus primeros minutos en la casa fue Memo Schutz.

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Cynthia Klitbo vive su primer “pelea” en La casa de los famosos México. / Mezcalent, Redes sociales, Canva

¿Qué dijo Memo Shutz sobre el estado de salud de sus hijos en La casa de los famosos México 2026?

Después de ingresar a La casa de los famosos México, Memo Schutz compartió que uno de sus hijos tendría que entrar al quirófano en sus próximos días debido a que, al regresar del Mundial 2026, le diagnosticaron que tenía piedras en la vesícula.

“Van a operar a uno de mis hijos; resulta que ahora que fuimos al Mundial, nos fuimos de vacaciones y el mayor se empezó a sentir muy mal y resultó que tiene piedras en la vesícula, pero grandes, por eso se sentía tan mal”. Memo Schutz

De acuerdo con el comentarista deportivo, su hijo tiene 19 años y, aunque la situación pudo sonar grave, el doctor les explicó que, debido al tamaño de las piedras, se evitó que se fueran por un conducto.

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Memo Schutz comparte su primer anecdota en La casa de los famosos México 2026. / IG: lacasafamososmx

¿Cómo reaccionaron en La casa de los famosos México 2026 al estado de salud de los hijos de Memo Schutz?

Durante su primera mañana, Memo Schutz le contó a Fede Vigevani que dos de sus hijos iban a ser operados mientras está en La casa de los famosos México 2026, y aunque no eran procedimientos completamente de emergencia esperaba que todo saiera bien.

“A dos de mis hijos los van a operar, ahorita ya. Al grande de piedras en la vesícula, que fue más o menos de emergencia, nos enteramos hace dos días y al otro ya tenía un tema en la nariz”, detalló Schutz, a lo que el creador de contenido respondió: “Chicos, va a estar todo bien. No va a pasar nada”.

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