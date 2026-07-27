¿Aldo Rendón y Mariana liman asperezas en LCDLFM 2026?; de “no soportarla” a una disculpa inesperada

La entrada de Aldo Rendón y Mariana a La casa de los famosos México 2026 ya comenzó a dar de qué hablar. A pocas horas de iniciar el reality, ambos protagonizaron un inesperado momento que revivió una polémica del pasado y dejó a los espectadores con muchas preguntas.

Y es que el reconocido stylist había declarado tiempo atrás que no soportaba a Mariana tras una experiencia laboral cuando ella formaba parte de OV7. Durante estos días, el tema quedó como una anécdota sin aclarar, pero ahora ambos tuvieron la oportunidad de hablarlo cara a cara dentro de la casa más famosa de la televisión mexicana.

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¿Por qué Aldo Rendón dijo que no soportaba a Mariana?

El conflicto entre Aldo Rendón y Mariana comenzó años atrás durante una colaboración profesional relacionada con OV7. En aquel entonces, el asesor de imagen aseguró que la experiencia fue complicada al grado de que decidió alejarse del proyecto.

Las declaraciones de Aldo volvieron a viralizarse recientemente después de que surgieran rumores sobre la posible participación de Mariana en La casa de los famosos México 2026 (cuando apunta era incierta su participación). Muchos recordaron cuando el stylist manifestó públicamente su molestia hacia algunos integrantes del grupo.

“Me tocó, en alguna ocasión, vestir a los OV7, hace muchos años. Muy complicado, tan complicado que me fui de las fotos. La embolia, histérica, la otra pen…, ¿cómo se llama? No me acuerdo… Lidia divina, la Mariana no la soporto, insoportable”. Aldo Rendón

En su momento, Mariana fue cuestionada sobre las explosivas declaraciones de Aldo Rendón, pero aseguró que ni siquiera lo conocía. Por eso, cuando ambos coincidieron en La casa de los famosos México 2026, todas las miradas se posaron sobre ellos. ¿Habría reclamos o una nueva polémica? La respuesta llegó muy pronto, pues finalmente se enfrentaron cara a cara.

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¿Qué le dijo Mariana a Aldo Rendón dentro de La casa de los famosos México 2026?

Una vez que ambos coincidieron dentro del reality, Mariana decidió enfrentar el tema directamente y acercarse a Aldo para preguntarle qué había sucedido realmente.

Durante la conversación, la cantante le preguntó: “Oye, ¿tú nos vestiste en algún momento? Yo no me acuerdo”.

Aldo confirmó que sí habían trabajado juntos cuando ella formaba parte de OV7 y recordó entre risas las declaraciones que hizo hace tiempo:

“Sí, es que fue hace mil años, de ahí fue que dije ‘los odio a los OV7, la Mariana Ochoa no la soporto’... Mañana hablamos el tema… Se portaron de la vrg...” Aldo Rendón

Tras escuchar a Aldo, Mariana dejó claro que no tiene presente aquel episodio y aseguró que, en su memoria, ni siquiera recordaba haber coincidido con él en el pasado.

La integrante de OV7 explicó que siempre ha sido relajada respecto a temas de vestuario y por eso le sorprendieron las declaraciones que el stylist hizo sobre ella. Además, aprovechó para ofrecerle una disculpa en caso de que algo ocurrido años atrás hubiera provocado el malestar del especialista en imagen.

“Yo era súper alivianada con la ropa… Sí me cuentas, una disculpita, porque te juro que no me acuerdo. En mi cabeza, yo no te conocía. No me acuerdo”. Mariana

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¿Aldo Rendón y Mariana hicieron las paces en La casa de los famosos México 2026?

Afortunadamente, todo indica que el problema quedó enterrado en el pasado. Aldo dejó claro que actualmente no guarda ningún resentimiento hacia Mariana y que no tiene interés en revivir conflictos antiguos.

El stylist incluso minimizó la situación y aseguró que muchas personas suelen exagerar este tipo de historias para generar polémica.

“Cero disculpas, aquí no traemos nada del pasado. Acuérdate que ‘vivir de recuerdos, no vale la pena’... Fue hace siglos, la gente también quiere hacer p*dos”. Aldo Rendón

Aunque la conversación pendiente todavía no ocurre, todo indica que las cosas no fueron tan serias como parecían. Tras verse frente a frente, Aldo y Mariana mostraron una actitud relajada, lo que hace pensar que sus polémicas declaraciones sonaron mucho más fuertes de lo que realmente fue el conflicto.