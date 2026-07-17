Arantza Ruiz y Aldo Rendón protagonizan su primer ‘pleito’ antes de entrar a La casa de los famosos México VIDEO

Arantza Ruiz se convirtió en la décima habitante confirmada de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ y su llegada al reality ya comenzó a generar polémica.

A pocos minutos de ser presentada oficialmente, la actriz protagonizó su primer roce con uno de sus compañeros de la casa. Durante su primera entrevista como participante, en la que habló sobre sus expectativas dentro del reality, tuvo una diferencia con Aldo Rendón que encendió las redes. ¿Ya surgió la primera rivalidad?

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Arantza Ruiz fue la décima confirmada de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Por qué se pelearon Arantza Ruiz y Aldo Rendón en ‘La casa de los famosos México’?

Durante su primera conversación con Wendy Guevara, Arantza habló sobre su trayectoria y las expectativas que tiene para esta nueva temporada del reality. Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado cuando la conductora le preguntó qué emoji le gustaría usar para representarse dentro de la competencia.

Sin dudarlo, la actriz eligió el diamante y comenzó a explicar el motivo de su elección. No obstante, Wendy la interrumpió para informarle que ese emoji ya tenía dueño.

Sorprendida, Arantza preguntó quién lo había escogido. Wendy respondió que Aldo Rendón, dado que siempre anda “adiamantada e inventada”.

Aunque no respondió con palabras, la actriz hizo un gesto de desagrado al enterarse y optó por cambiar su elección al emoji de la flor de loto, un momento que varios usuarios en redes interpretaron como el primer roce entre ambos habitantes antes de entrar a la casa.

Horas después, a Aldo Rendón le preguntaron con qué emoji le gustaría que lo apoyaran. Entre risas, respondió que con cualquiera, porque Arantza ya le había quitado el suyo.

"¿Con qué emoji? El que quieran, ayer me lo andaban quitando esa inmunda, que no sé ni quien es. ¡Es mío, los diamantes! (...) Me da igual, con el que quieran, con que me apoyen.” Aldo Rendón

JAJAAJ Aldo se le va con todo a Arantza Ruiz por robarle su emoji de diamante JAJAJA#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/1i9e3qV04G — Balbina (@balbinameiler) July 17, 2026

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¿Quiénes son los demás habitantes confirmados de ‘La casa de los famosos México’?

Hasta el momento se han confirmado a 10 integrantes para esta nueva temporada y se está en espera del habitante número 11.

Y es que después de algunas horas de haber publicado las pistas que apuntaban al creador de contenido ‘Ese Pérez’ como nuevo habitante de la casa, todo el material fue borrado de las cuentas oficiales del reality.

Este movimiento despertó las especulaciones en redes sobre un posible cambio de última hora, en el que el influencer se habría bajado de la producción. Sin embargo, horas antes de la revelación, las pistas volvieron a aparecer en las redes sociales.

Mientras se espera el desenlace de este misterioso movimiento, los habitantes confirmados hasta el momento para ‘La casa de los famosos México’ 2026 son:



Ernesto Laguardia

Ximena Herrera

Karina Torres

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

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Habitantes confirmados ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Cuándo inicia y dónde se puede ver ‘La casa de los famosos México’?

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ se estrenará el domingo 26 de julio y podrá seguirse a través de ‘Las estrellas’ y la plataforma de streaming Vix.

Como en las ediciones anteriores, el reality contará con una transmisión 24/7 desde el interior de la casa, exclusiva para los suscriptores de Vix.

Semanalmente, el reality se puede seguir así:



Domingos : Galas de eliminación. Comenzarán a las 8:30 pm. Estarán disponibles por Las Estrellas y VIX.

: Galas de eliminación. Comenzarán a las 8:30 pm. Estarán disponibles por Las Estrellas y VIX. Miércoles: Galas de nominación. Iniciarán a las 10 pm. Disponibles en el Canal 5 y VIX.

Galas de nominación. Iniciarán a las 10 pm. Disponibles en el Canal 5 y VIX. Lunes, martes, jueves, viernes: Galas semanales. Iniciarán a las 10 pm. Disponibles en el Canal 5 y VIX.

Galas semanales. Iniciarán a las 10 pm. Disponibles en el Canal 5 y VIX. Pre y postgalas: Se podrán ver en VIX. Se realizan media hora antes y después de cada gala.

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