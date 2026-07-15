Cynthia Klitbo revela la VERDADERA razón por la que busca ‘el premio mayor’ de La casa de los famosos México 2026

Después de que Cynthia Klitbo lanzó una advertencia antes de entrar a La casa de los famosos México 2026, la actriz confesó que busca llegar hasta las últimas semanas y convertirse en ganadora, pues sabe muy bien en qué invertirá el dinero. ¡Aquí te contamos!

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Cynthia Klitbo es la sexta confirmada de La casa de los famosos México. / Mezcalent, Redes sociales, Canva

¿Cómo fue confirmada Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México?

Cynthia Klitbo fue confirmada como la sexta habitante de La casa de los famosos México tras rumores que se avivaron tras las pistas difundidas por la producción. A través del breve clip, se mostraron tres pelucas de estilos diferentes, una rasuradora y un corazón.

Aunque su identidad no quedaba al descubierto, seguidores y usuarios aseguraron desde los primeros momentos que se trataba de la actriz de “Atrévete a soñar”; sin embargo, fue la noche del 12 de julio cuando se confirmó a Cynthia Klitbo como habitante, lo que desencadenó reacciones positivas.

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Cynthia Klitbo llega a La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Por qué Cynthia Klitbo busca ser la ganadora de La casa de los famosos México 2026?

En medio de la revelación de los habitantes de La casa de los famosos México, Cynthia Klitbo concedió una entrevista a Maxine Woodside en la que confesó la razón por la que busca ser la ganadora de la nueva temporada del reality show.

“Yo espero que hasta el premio mayor, porque así ya pago la universidad completa. ¿Quién no va a querer entrar para ganar?”. Cynthia Klitbo

Cabe recordar que durante su anuncio oficial, la actriz aseguró estar lista para enfrentar el reality y mencionó en repetidas ocasiones el apoyo que le han brindado a lo largo del proceso su hija y su novio. Hasta ahora, varios de los habitantes revelados son favoritos del público, por lo que ya se especula que la competencia será reñida.

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¿Qué hizo que Cynthia Klitbo aceptara entrar a La casa de los famosos México?

En la misma entrevista con Maxine Woodside, Cynthia Klitbo, quien recientemente enfrentó críticas por salir con un hombre menor, aseguró que entrar a La casa de los famosos México le dará un “empujón” a su carrera.

“Es un proyecto que catapulta; yo sé que tengo una carrera muy firme, pero es darle otro empujón fuerte a la carrera porque es un programa que la gente ve en todas partes y te da la oportunidad de conocerte más. Me conoce mucho la gente, pero no en un 24/7". Cynthia Klitbo

Finalmente, agradeció que la empresa la haya tomado en cuenta para formar parte del reality show 24/7, pues asegura que no todos están invitados al proyecto: “Es como una diferencia, porque no todo el mundo es invitado”, concluyó.

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