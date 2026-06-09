¿Cynthia Klitbo y la familia de su novio 29 años menor se llevan bien? La actriz dice: “No conozco a mi suegra”

La actriz Cynthia Klitbo, quien reveló hace poco la identidad de su novio 29 años menor, contó nuevos detalles de su romance y hasta mencionó cómo se lleva con su nueva familia. ¿Qué dijo sobre su suegra?

¿Cynthia Klitbo se lleva bien con la familia de su novio? / Foto: Redes sociales

¿Quién es el novio actual de la actriz Cynthia Klitbo?

Luego de que Cynthia Klitbo anunciara hace algunas semanas que estaba en una relación sentimental, fue en una reciente alfombra roja que oficialmente presentó al gran afortunado.

Las únicas pistas que había contado eran únicamente que se desempeñaba como fotógrafo y director, hasta que por fin dio su nombre: Luis Rodríguez.

En una plática con TVNotas, el propio Luis nos comentó: “ Tengo 30 años y estoy preparando mi ópera prima ”, afirmó.

Por otra parte, una fuente cercana a TVNotas señaló que Cynthia no lo había presentado por pena a que hablaran de la diferencia de edad:

Cynthia tiene 59, y aunque ya hasta presumió al novio en redes, le da vergüenza hablar de la diferencia de edad entre ellos, ya que le lleva 29 años. Ella ha llegado a decir que ¡podría ser su hijo! Fuente cercana

Lo que es cierto es que en redes muchos han debatido sobre esta relación, pues la intérprete casi le dobla la edad a Luis. ¿Será un problema a la larga?

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¿Cómo es la relación de Cynthia Klitbo con la familia de su novio?

El pasado fin de semana, Cynthia Klitbo acudió a la premiere de El templo, la nueva película dirigida por Luis Rodríguez (su novio). La ocasión marcó el debut oficial de la pareja ante las cámaras.

La actriz contó que se encuentra muy feliz junto al cineasta, y aprovechó también para lanzarle varios cumplidos: “ Es muy culto, muy maduro, muy talentoso ”, afirmó Cynthia.

Otro de los temas que llamó la atención fue cuando la cuestionaron sobre la relación que tiene con la familia de su novio, pues aseguró que aún no conoce a su suegra:

Todavía no conozco a mi suegra, conozco a mi cuñado. (Nos llevamos) muy bien. (...) (A mi hija) le cae muy bien Luis, se llevan muy bien, está feliz de verme feliz y de ahí en fuera no tiene mucho qué opinar. Cynthia Klitbo

Klitbo, aunque no aseguró que sea una relación que pueda ser “eterna”, si se dijo convencida de que, actualmente, él “ es la persona indicada ”.

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¿Quiénes han sido las parejas de Cynthia Klitbo?

Durante su trayectoria personal, Cynthia Klitbo ha protagonizado diversos romances y se ha casado en cuatro ocasiones. Entre las relaciones sentimentales más conocidas de la actriz están las siguientes:



Jorge Antolín (exesposo), Francisco Gattorno (exesposo), Alexis Ayala, Rolando Tirado, Rubén Lira (padre de su hija y exesposo), David Gerstein (exesposo), Rey Grupero y, Juan Vidal.

Su nueva relación es considerada polémica, y es que hace unas semanas Rey grupero y Cynthia Klitbo desataron rumores de reconciliación.

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