Cynthia Klitbo juraba que no quería novios jovenes, ¡pero a su galán le lleva casi 30 años y hasta lo recomienda para trabajo!

Tras varios años de soltería, la semana pasada Cynthia Klitbo sorprendió al ser vista en una

galería con un nuevo novio, Luis Rodríguez, del cual solo se limitó a decir que es fotógrafo y director, y que llevan 1 mes de relación. Sin embargo, un día antes nuestro lente los captó en el estreno de una obra de teatro, donde él nos confirmó que es la pareja con mayor diferencia de edad que la actriz ha tenido en su vida.

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Fotografía con la que Cynthia Klitbo reveló que tiene novio. / Redes sociales

¿Cuántos años tiene el novio de Cynthia Klitbo?

“Tengo 30 años y estoy preparando mi ópera prima”, nos comentó antes de que le preguntáramos por la actriz Cynthia Klitbo, y nos revelará que se encuentra muy contento con ella. Una fuente cercana a Klitbo nos reveló:

“Cynthia tiene 59, y aunque ya hasta presumió al novio en redes, le da vergüenza hablar de la diferencia de edad entre ellos, ya que le lleva 29 años. Ella ha llegado a decir que ¡podría ser su hijo!”. Cynthia Klitbo.

“Además, se contradice... Recientemente les declaró a ustedes que no le agradaría salir con un hombre más joven, y justo eso fue lo primero que hizo, y la diferencia de edad es tremenda”, agregó la fuente.

Hace un par de semanas, Cynthia Klitbo también declaró que no le gustaba que los hombres la usarán como trampolín en el ambiente artístico: “Me gusta desenmascararlos. Yo les gustó para trepar la carrera y, la verdad, me cuido mucho de esos hombres”.

Y aunque nos comentan que Luis es un hombre muy trabajador, nos dijeron: “Ella siempre ha ayudado a sus galanes, y aunque él se está intentando abrir paso por sí solo, ella ya lo está intentando recomendar con sus amigos, para conseguirle más oportunidades. Cynthia tiene muchos contactos y está más que dispuesta a apoyarlo, aunque luego se queja de que la usan”.

Finalmente, nuestra fuente dijo: “Luis ha trabajado como asistente de cámara y de edición y ha hecho cortometrajes, como El que quiera entender que entienda y Escape. Dirigió la película El tigre. Con su talento y la ayuda de Cynthia ahora le irá mejor”.

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Cynthia Klitbo le lleva más de 20 años a su nuevo novio. / Alejandro Isunza/TvNotas

¿Qué dijo Cynthia Klitbo de tener relaciones con hombres menores?

Hace unas semanas, la actriz Cynthia Klitbo nos dio a conocer que no andaría con jovencitos ni ayudaría a nadie con su carrera.

“Me gusta desenmascarar a los hombres. Soy muy grosera cuando pasa eso. La gente que es así no disimula. Son brutos. Incluso he hecho cosas horribles, como bajarlos de mi coche:‘No, chaparrito, te equivocaste conmigo, bájate’. Yo les gustó para trepar la carrera y, la verdad, me cuido mucho de esos hombres. Tampoco me gusta prestarle a nadie”. Cynthia Klitbo.

“No podría salir con un hombre casado. Debe tener espiritualidad, su propia casa, y también oficio y beneficio. Eso de estar manteniendo, como que no”.

“No me agradaría salir con un hombre muy joven. Imagínense que él tenga 40 y yo 70. Lo mató cuando alguien lo voltee a ver. Prefiero a alguien de mi edad. No estaría mal un cincuentón o alguien que esté en los principios de los sesentas (ríe)”.

“No me veo casada. Me veo teniendo un compañero de vida con el que pueda disfrutar, que cada uno tenga su casa y solo estemos juntos cuando queramos. Ya no pienso lavar calzones. Quiero un compañero con el que vaya al teatro y viaje. Soy muy independiente”.

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Cynthia Klitbo tiene un novio más joven que ella. / Alejandro Isunza/TvNotas

¿Quiénes han sido las parejas de Cynthia Klitbo?

1987 - JORGE ANTOLÍN : Llegó al altar con el actor, pero ella reveló que sufrió de abuso psicológico y maltrato durante 2 años a su lado.

: Llegó al altar con el actor, pero ella reveló que sufrió de abuso psicológico y maltrato durante 2 años a su lado. 1995-1997 - FRANCISCO GATTORNO

2003-2005 - ROLANDO TIRADO : En 2003 iniciaron un noviazgo. Tuvieron planes de ser padres, pero solo duraron 2 años.

: En 2003 iniciaron un noviazgo. Tuvieron planes de ser padres, pero solo duraron 2 años. 2005-2007 RUBÉN LIRA: A solo 6 meses de relación ella se embarazó. En 2006, nació su hija y se casaron, pero se divorciaron en 2007.

2012-2016 DAVID GERSTEIN: Con el escultor llegó al altar y estuvieron estables por 4 años. Sin embargo, en 2016 le pusieron fin a su relación.

2021 - ‘REY GRUPERO ’: Se flecharon y estuvieron juntos 7 meses, pero lamentablemente tronaron por celos del influencer.

’: Se flecharon y estuvieron juntos 7 meses, pero lamentablemente tronaron por celos del influencer. 2021 - JUAN VIDAL: Se enamoraron cuando trabajaron juntos en la serie Junta de vecinos. Terminaron 6 meses después.

en la serie Junta de vecinos. Terminaron 6 meses después. 2024 - GIBRÁN BAZÁN: El director de cine y Cynthia fueron captados juntos, pero nunca hablaron al respecto.

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Cynthia Klitbo sorprende con nuevo novio. / Alejandro Isunza/TvNotas

¿Quién es Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo

Actualmente la vemos al aire en la telenovela Corazón de oro.

Ha participado en realities como Bailando por un sueño, Secretos de villana y ¿Quién es la máscara?

Ha formado parte de las series: Locas de amor, Mujeres asesinas, El dragón y Lalola. También ha hecho diferentes películas y obras de teatro.

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