Alexis Ayala, tras divorciarse de Cinthia Aparicio, reaparece dándose beso en plena playa: ¿Con quién? VIDEO

El divorcio entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio sorprendió a los fans y seguidores de ambos actores. La pareja era conocida como una de las más fuertes del espectáculo, pero ahora todo cambió. En un reciente video compartido por el intérprete, se le ve besando a una mujer, a solo semanas de su separación. ¿Qué ocurrió?

¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian? / Mezcalent

¿Cómo anunciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio su divorcio?

En una conversación con una reconocida revista de circulación nacional, Alexis Ayala dio a conocer que su relación con Cinthia Aparicio llegó a su fin, además de señalar que habría sido la actriz quien decidió poner punto final al romance:

Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Alexis Ayala

La cosa no terminó ahí, ya que en varias ocasiones Alexis fue abordado por la prensa en busca de más detalles sobre su separación y así fue.

Durante un reciente encuentro con medios, Alexis Ayala reveló que su divorcio pudo deberse también en la decisión de tener hijos:

“ Hay sueños muy grandes que vienen en los que yo ya no puedo compartir. Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos. Yo no puedo compartir otras cosas. Ella tiene todo el derecho del mundo y tiene todo el camino por delante ”, dijo Alexis.

Es así que se dio a conocer la ruptura definitiva entre ambos, pero dando pie a nuevas especulaciones en el caso.

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Divorcio Alexis Ayala y Cinthia Aparicio: Revelan las presuntas causas por las terminaron, ¿infidelidad? / Redes sociales y canva

¿Captaron a Alexis Ayala besándose con otra mujer a días de divorciarse?

Las redes sociales explotaron la mañana de este miércoles 20 de mayo, luego de que Alexis Ayala compartiera un video que empezara con la frase:

Captan a Alexis Ayala besándose con una mujer en la playa. Video de Alexis Ayala

En la grabación se ve al intérprete mexicano en pleno beso con una mujer, pero el video se encuentra blurreado. Aunque muchos solo tomaron en cuenta los primeros segundos de lo compartido, otros se dieron cuenta que se trataba de una escena de telenovela.

Alexis refirió después que se trataba de una escena del más reciente proyecto en el que participó:

Mejor vengan a desayunar conmigo, mientras les cuento qué hacía en la playa. (...) Fui a Vallarta a terminar “Tan cerca de ti, nace el amor” que ya se va a estrenar. (...) Ahí la pasamos bien, echamos fiesta, disfrutamos y grabamos el final. Alexis Ayala

Luego regresó a México y se presentó en Cuéntamelo, ya! y en Hoy, donde hizo promoción de dicha telenovela, ya que se estrenará el próximo 25 de mayo.

En conclusión, el actor no ha empezado una relación sentimental tras su ruptura de Cinthia Aparicio, los besos y el acompañamiento de una mujer corresponden a la promoción de este nuevo proyecto de Televisa.

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¿Cinthia Aparicio desapareció tras divorciarse de Alexis Ayala?

En las últimas horas, seguidores de Cinthia Aparicio notaron que la actriz eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, perfil donde acumula más de 330 mil seguidores. Además, también dejó de compartir historias dentro de la plataforma.

Aunque la actriz no ha explicado públicamente el motivo detrás de esta decisión, la situación rápidamente generó especulaciones entre los usuarios.

Pese a las especulaciones, Cinthia ha manifestado anteriormente que no guarda rencor hacia Alexis Ayala. Incluso, ha dejado ver que ambos pueden coincidir en cuestiones laborales sin que exista tensión entre ellos:

“ Estoy muy tranquila; él (Alexis Ayala) y yo estamos bien, en paz. Me lo encontré en diseño de imagen ”, compartió Aparicio hace algunos días.

El público sigue a la espera de más información acerca de la actriz, por otro lado, Alexis Ayala sigue enfocado en su carrera artística.

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