¿Qué le pasó a Cinthia Aparicio? Actriz “desaparece” en medio de su divorcio de Alexis Ayala; esto se sabe

Hace algunas semanas, Alexis Ayala sorprendió a todos al anunciar que se estaba divorciando de Cinthia Aparicio, tras casi tres años de matrimonio. A través de un medio de circulación nacional, el actor señaló que ella fue quien decidió separarse.

Tras la noticia, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ se ha limitado a dar unas cuantas declaraciones en las que, principalmente, pide un alto al hate contra su ex. Por su parte, la actriz ha mantenido una postura más hermética y no ha hablado públicamente del asunto.

Recientemente, Aparicio encendió las alarmas al “desaparecer”, provocando toda una conmoción en redes sociales. Esto es lo que se sabe.

Alexis Ayala / Redes sociales

Lee: Alexis Ayala dice el verdadero motivo de su divorcio de Cinthia Aparicio, ¡la intimidad sale a relucir!

¿Por qué Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se divorciaron?

No se sabe el motivo exacto del divorcio entre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala. No obstante, el actor dejó ver que ambos tenían visiones distintas del futuro. También dejó ver que la ruptura se dio de manera amistosa y que probablemente los podrían seguir viendo juntos en algunos proyectos en el futuro.

“Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”, indicó.

Hay muchas teorías sobre este tema. La más sonada es que, supuestamente, Cinthia solo estaba con Alexis por “interés”. De hecho, el periodista Gabo Cuevas dio a conocer en su momento que, al parecer, ella se decepcionó al ver que él no podría darle el estilo de vida al que presuntamente estaba acostumbrada.

Hace poco, Alexis fue captado por la prensa. Durante la conversación, mencionó que hubo muchos motivos que llevaron a que su relación terminara. Según él, uno de ellos fue el tema de los hijos.

“Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos. Lo que tengo es un respeto por lo que viví. El amor que yo tengo hacia ella está volteado para otro lado, pero no se acabó el amor, ni tampoco me dejó de gustar. Las redes sociales son un mar terrible, pero no hay que cooperar al hate. Respétenla como mujer”, manifestó.

Sueños no compatibles como tener hijos, fue uno de los motivos por los que Alexis Ayala y Cinthia Aparicio replantearon su matrimonio. pic.twitter.com/K4aQ9OLJzt — Programa Hoy (@programa_hoy) May 18, 2026

Checa: Cinthia Aparicio presume lujoso viaje mientras Alexis Ayala se muestra vulnerable y revela “no se siente bien”

¿Dónde está Cinthia Aparicio, ex de Alexis Ayala?

Hace algunas horas, los fans de Cinthia Aparicio detectaron que la actriz había eliminado todo el contenido en su cuenta de Instagram, la cual tiene un total de 331 mil seguidores. Tampoco ha posteado historias en la plataforma.

Si bien la actriz no ha dicho nada sobre este “cambio”, ya dio de qué hablar. Algunos internautas consideran que tomó esta decisión para evitar los malos comentarios e insultos; otros creen que ella solo quiere alejarse de las redes por un tiempo.

Cabe destacar que Cinthia ha dejado claro que no siente ningún tipo de resentimiento en contra de Alexis. Incluso ha mostrado que se lo puede encontrar mientras trabaja y no hay incomodidad. La última vez que habló del tema, simplemente dijo que las cosas entre ellos estaban bien, pese a todo.

“Estoy muy tranquila; él (Alexis Ayala) y yo estamos bien, en paz. Me lo encontré en diseño de imagen”, indicó.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala?

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se conocieron en 2021, durante el rodaje de la novela ‘Si nos dejan’. Tras unos meses de convivencia, formalizaron su relación. Este romance fue muy comentado, ya que ella es 28 años menor que él.

En 2022, se comprometieron y al año siguiente se casaron en dos ocasiones; la primera por lo civil y la segunda por la iglesia. Durante su relación, se mostraron muy felices y enamorados. Incluso dejaron ver sus deseos de tener hijos.

Desafortunadamente, Alexis dio a conocer su divorcio el pasado 30 de abril, a través de una entrevista para un medio de circulación nacional.

Mira: Alexis Ayala hablaba así de su relación con Cinthia Aparicio un mes antes del divorcio: ¿Había intimidad? VIDEO