¿Alexis Ayala CAMBIÓ a Cinthia Aparicio? El inesperado mensaje del actor tras confirmar su divorcio

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio están en medio de la polémica desde que iniciaron su proceso de divorcio tras casi tres años de matrimonio y algunos proyectos televisivos juntos.

La noticia de su separación la dio a conocer el actor en una entrevista para un medio de circulación nacional, pero desde semanas antes ya se había comenzado a especular al respecto, pues dejaron de compartir fotos juntos en redes sociales.

De acuerdo con Ayala, fue su expareja quien tomó la decisión de poner punto final a su relación. “Ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”, explicó.

Alexis Ayala confirma divorcio con Cinthia Aparicio. / Redes sociales

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¿Cuáles fueron los motivos del divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala optó por no dar grandes detalles sobre el tema en el anuncio de su divorcio, pero ante el impacto de la noticia ha sido cuestionado constantemente por la prensa. Ante la insistencia, Ayala reveló la razón de su separación.

De acuerdo con el actor, la falta de tiempo y convivencia como pareja fueron una de las principales razones por las que su relación no pudo continuar, y una vez más, volvió asegurar que su divorcio no es razón para que deje de ser su “mayor porrista”.

A lo largo de 2025, ambos tuvieron grandes oportunidades laborales, lo que marcó una pauta importante en su relación, pues tras permanecer 10 semanas en La casa de los famosos México, Cinthia tuvo viajar a San Luis Potosí por más de cinco semanas, lo que impidió su cercanía e hizo que ambos se reeplantaeran su situación.

Alexis Ayala se sincera sobre su divorcio. / Redes sociales

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¿Alexis Ayala cambió a Cinthia Aparicio tras su divorcio?

En sus declaraciones públicas el actor dejó clara la admiración que siente por su expareja y el amor y apoyo incondicional que se dieron durante casi cinco años, el cual ahora deberá de ser transformado.

Sin embargo, sorprendió con un nuevo mensaje en redes sociales que generó reacciones entre sus seguidores y por algunos fue interpretado como una posible indirecta a Cinthia Aparicio. Sin embargo no mencionó que fueran palabras dirigidas a su expareja, así como el anuncio de una relación sentimental, solo fueron las diversas interpretaciones de redes.

“Si las personas no empatan con tu vibra, cambia a las personas. No tu vibra.” Alexis Ayala.

Alexis Ayala genera teorías con mensaje. / Redes sociales

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¿Cómo se conocieron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Desde el primer momento, Aparicio le pareció muy linda Ayala, pero no fue hasta una fiesta de fin de año cuando tuvieron más acercamientos.

pero no fue hasta una fiesta de fin de año cuando tuvieron más acercamientos. Meses después de la reunión comenzaron a salir como pareja, pero no fue hasta 2023 cuando se formalizó su relación con el matrimonio.

La diferencia de edad fue uno de los aspectos más comentados a lo largo de su relación, pero no fue el motivo de su ruptura.

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