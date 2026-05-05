Abelito y Aarón Mercury reaccionan al divorcio de Alexis Ayala y lanzan mensaje ¿lo dejan solo?

La separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio no solo sacudió al espectáculo, también dejó al descubierto lo lejano que hoy luce aquel famoso team Noche de La casa de los famosos México. Mientras el actor enfrenta el inicio de su divorcio tras tres años de matrimonio, Abelito y Aarón Mercury rompieron el silencio con mensajes que, aunque prudentes, sonaron fríos según las redes sociales.

Las declaraciones de ambos excompañeros llamaron la atención porque contrastan con la cercanía que presumían dentro del reality. Especialmente en el caso de Aarón Mercury, quien en su momento llegó a llamar a Alexis Ayala “figura paterna”. Hoy, esa hermandad parece cosa del pasado.

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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Instagram

¿Cómo fue que Alexis Ayala anunció su divorcio de Cinthia Aparicio?

Las palabras de Alexis Ayala sobre su divorcio de Cinthia Aparicio fueron contundentes y llenas de respeto. En entrevista con la revista Caras, el actor confirmó oficialmente la separación y dejó claro que la decisión fue tomada por la actriz.

Alexis Ayala “Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente”.

Ayala habló con admiración del crecimiento profesional de su aún esposa y explicó que eso fue parte clave en el distanciamiento: “Ahora que ya le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”.

Lejos del drama o el conflicto, el actor aseguró que seguirá apoyándola, incluso si ya no continúan como pareja: “Tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”.

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¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian? / Mezcalent

¿Qué dijeron Abelito y Aarón Mercury sobre el divorcio de Alexis Ayala?

Las reacciones de los exintegrantes del team Noche de La casa de los famosos México dejaron claro que el vínculo ya no es el mismo. Abelito, creador de contenido y protagonista de Abelito de mi Guarda, confesó que la noticia lo tomó totalmente desprevenido y habló desde una reflexión personal más que desde la cercanía emocional.

“Esa noticia me agarró de sorpresa. Es una persona… es todo un caballero, se veía cuánto ama a Cinthia. De cierta manera lo sigue haciendo, la apoya mucho en las novelas que está haciendo ahora”. Abelito

Sin embargo, el comentario que más ruido generó fue el que lanzó después, cuando habló de la soledad con la que todos llegan al mundo: “Siempre hay que seguir el corazón, uno a veces tiene que entender que llega solo a este mundo y se va solo, pero qué mejor cuando lo puedes acompañar con una buena persona en esta travesía que se llama vida, aunque hay veces que no se puede”.

Así lo dijo Abelito:

Por su parte, Aarón Mercury se mostró todavía más distante. Evitó profundizar en la situación y dejó claro que no conoce los detalles del divorcio entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio.

Así lo dijo Aarón Mercury:

“Seguramente se aman muchísimo, dudo que hayan terminado mal, ya eso como que yo no sé muy bien la historia, pero es eso, toda ruptura duele a ambas partes. Que se recupere. Que son unos chingon*s ambos”. Aarón Mercury

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¿Cómo fue la historia de amor entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

La relación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio comenzó en 2021, cuando coincidieron en las grabaciones del melodrama Si nos dejan. Desde el inicio, su romance llamó la atención por la diferencia de edad: él tenía 60 años y ella 33.

A pesar de las críticas, ambos defendieron su relación y en 2023 se casaron por la vía civil y religiosa en la Basílica de Guadalupe, una ceremonia que fue ampliamente cubierta por los medios.

Durante su matrimonio, hablaron abiertamente sobre la posibilidad de convertirse en padres, aunque decidieron priorizar sus carreras profesionales. Sin embargo, en las últimas semanas, la ausencia de ambos en redes sociales y en eventos públicos encendió las alarmas.

Finalmente, fue el propio Alexis Ayala quien confirmó el inicio del proceso de divorcio. Cinthia Aparicio, hasta ahora, no ha dado declaraciones directas, pero ha compartido mensajes en redes que muchos interpretan como señales de una nueva etapa personal.