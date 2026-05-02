Exmiembro de ‘Solo para mujeres’ impacta y enciende las redes con tremenda FOTO: “Se sigue conservando”

Aunque el show de ‘Solo para mujeres’ apagó sus luces hace tiempo, exmiembros que pertenecieron al proyecto siguen dando de qué hablar y tal es el caso de uno de ellos, quien recordó los 90 al tomarse una fotografía muy libero de prendas en sus extremidades inferiores.

Las redes sociales hicieron lo suyo y rápidamente le llovieron comentarios a este famoso, quien formó parte del elenco y se sigue conservando. ¡Acá te dejamos la fotografía y te decimos de quién se trata!

Exmiembro de ‘Solo para mujeres’ se deja ver sin pantalones. / Foto: TVNotas.

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¿Quién es el exmiembro de ‘Solo para mujeres’ que publicó fotografía subida de tono?

Alexis Ayala, poco antes de revelar su divorcio de Cinthia Aparicio, se dejó ver sin pantalones y encendió las redes sociales por picante fotografía.

En sus redes sociales, el actor compartió varias fotografías de viajes, salidas y encuentros con amigos y diferentes momentos por los cuales se siente agradecido. Sin embargo, nunca imaginó que en una de sus fotos donde se encuentra ligerito de ropa despertaría a las redes.

Alexis Ayala comparte fotografía en sus redes sin pantalones. / Foto: Facebook/Alexis Ayala.

Seguidoras y seguidores del ex participante de ‘La casa de los famosos’ y ‘Solo para mujeres’ reaccionaron a la fotografía y los comentarios fueron:



“¡Me hizo sentir cosas de chava joven!”

“Se sigue conservando el Alexis”.

“Buenas piernas“.

“Que repita un ‘Solo para mujeres’”.

“Maduro y guapo, ¡qué gusto ver a Alexis!”.

“Estos son los viejos que digo que están sabrosos”.

En la serie de fotografías se le ve con varios famosos como Daniela Romo y su amigo Aarón Mercury. En la publicación dedicó este breve mensaje:

“Gracias a Dios todos los días se vive. Así que a vivir bonito. Amén” Alexis Ayala

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¿Alexis Ayala podría revivir ‘Solo para mujeres’?

Durante un encuentro con los medios de comunicación a Alexis Ayala, exmiembro de ‘Solo para mujeres’ se le preguntó si podría revivir este popular show. Mencionó que ha hablado con Sergio Mayer sobre ello y respondió:

“Lo hemos hablado, digo, nunca se sabe qué podamos hacer Sergio Mayer y yo y con la gente que nos rodea. Quietos nunca nos quedamos. Entonces, ojalá que todo cambie. ¡Ya te enterarás!”. Alexis Ayala.

Cabe mencionar que Alexis Ayala y Sergio Mayer son los principales creadores de ‘Solo para mujeres’, proyecto que nació gracias a la película ‘Full Monty’.

Alexis Ayala fue uno de los creadores del show ‘Solo para mujeres’. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál era el elenco de ‘Solo para mujeres’?

Tal y como se mencionó Alexis Ayala y Sergio Mayer fueron los creadores de ‘Solo para mujeres’, proyecto que nació a finales de los años 90. Entre el elenco que participó y formó parte del show fueron:



Jorge Salinas.

Raúl Magaña.

Juan Carlos Casasola.

Eduardo Yañez.

Latín Lover.

Una docuserie de ‘Solo para mujeres’ fue lanzada y estrenada en mayo de 2025 en la plataforma Vix. En el proyecto se narró la historia detrás del show mediático.