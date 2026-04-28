El mundo de Marvel se encuentra de luto por la inesperada muerte de importante miembro: ¿De quién se trata?
Una inesperada y trágica muerte soprendió a fans del mundo Marvel, luego de anunciar el fallecimiento de uno de los personajes, que sin duda dejará una huella memorable. ¡Aquí te decimos de quién se trata!
El mundo del universo de ‘Marvel’ vive una profunda tristeza y se encuentra de luto por la inesperada muerte de este personaje. En redes sociales, los fans de las películas y cómics se mostraron tristes y publicaron comentarios conmovedores. ¿De quién se trata el trágico fallecimiento? ¡Acá te lo contamos!
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¿Quién es el personaje del mundo ‘Marvel’ que murió?
Se trata de Gerry Conway, quien fue escritor, guionista y creador de varios personajes del mundo ‘Marvel’ y que ahora son populares.
Luego de las muertes de celebridades como Ricardo de Pascual y Karina Duprez, una más se suma y es la del genio detrás de muchos personajes del universo de ‘Marvel’, quien dejó este mundo a la edad de 73 años de edad.
Hasta el momento no se ha dado a conocer las razones por las que falleció, pero su legado marcó a muchas generaciones. En 2022 fue diagnosticado con cáncer de páncreas, pero tuvo una cirugía en 2023 y cuidaba su salud, por lo que no tiene relación con su fallecimiento.
En redes sociales, los internautas y fans de varias historias de ‘Marvel’ reaccionaron a la muerte de Gerry Conway:
- “Lo lamento mucho. Disfruté de su trabajo. Descanse en Paz.“.
- “Muy triste la noticia. Jamás olvidaremos todo lo que dejo“.
- “¡Leyenda! ¡Descanse en paz“.
- “Mínimo merecía llegar a los 100 años, como todo chad“.
- “Que descanse en paz ese chad creador de Punisher y Capucha roja“.
- “Una leyenda se nos va. Descansa, Gerry. ¡Hasta siempre!“.
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¿Quién fue Gerry Conway?
Gerry Conway se unió a la lista de celebridades que en este mes de abril se ha anunciado su muerte como Ricardo de Pascual y Karina Duprez.
Tal y como se ha mencionado era un guionista de cómics encargado de contar varias historias de superhéroes. Fue uno de los principales creadores de ‘Punisher’ y ‘Ms. Marvel’, quien más tarde adaptó la identidad de ‘Captain Marvel’.
Escribió la muerte de Gwen Stacy en ‘Spider-Man’, la cual fue adaptada al cine con ‘El Sorprendente Hombre Araña 2’ con Andrew Garfield y Emma Stone. Trabajó en Daredevil, Thor y Avengers.
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¿En qué otros proyectos recientes de participó Gerry Conway, creador de personajes de ‘Marvel’?
La inesperada muerte de Gerry Conway, creador de personajes e historias del universo de ‘Marvel’, también ha dejado una huella en el cine y televisión, ya que tuvo breves apariciones en la pantalla chica y grande.
Dentro de los proyectos que más destacan de Gerry Conway se encuentran:
- Fuego y hielo.
- Conan el destructor.
- La ley y el orden.
- Hércules Los viajes legendarios.
- Los vigilantes de la noche.