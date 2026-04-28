El mundo de Marvel se encuentra de luto por la inesperada muerte de importante miembro: ¿De quién se trata?

El mundo del universo de ‘Marvel’ vive una profunda tristeza y se encuentra de luto por la inesperada muerte de este personaje. En redes sociales, los fans de las películas y cómics se mostraron tristes y publicaron comentarios conmovedores. ¿De quién se trata el trágico fallecimiento? ¡Acá te lo contamos!

Muerte de importante personaje de ‘Marvel’ deja sorprendido a fans del universo de superhéroes. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es el personaje del mundo ‘Marvel’ que murió?

Se trata de Gerry Conway, quien fue escritor, guionista y creador de varios personajes del mundo ‘Marvel’ y que ahora son populares.

Luego de las muertes de celebridades como Ricardo de Pascual y Karina Duprez, una más se suma y es la del genio detrás de muchos personajes del universo de ‘Marvel’, quien dejó este mundo a la edad de 73 años de edad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer las razones por las que falleció, pero su legado marcó a muchas generaciones. En 2022 fue diagnosticado con cáncer de páncreas, pero tuvo una cirugía en 2023 y cuidaba su salud, por lo que no tiene relación con su fallecimiento.

En redes sociales, los internautas y fans de varias historias de ‘Marvel’ reaccionaron a la muerte de Gerry Conway:



“Lo lamento mucho. Disfruté de su trabajo. Descanse en Paz.“.

“Muy triste la noticia. Jamás olvidaremos todo lo que dejo“.

“¡Leyenda! ¡Descanse en paz“.

“Mínimo merecía llegar a los 100 años, como todo chad“.

“Que descanse en paz ese chad creador de Punisher y Capucha roja“.

“Una leyenda se nos va. Descansa, Gerry. ¡Hasta siempre!“.

Gerry Conway, creador de historias de ‘Marvel’ falleció a la edad de 79 años. / Foto: Instagram/@gerryconway52.

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¿Quién fue Gerry Conway?

Gerry Conway se unió a la lista de celebridades que en este mes de abril se ha anunciado su muerte como Ricardo de Pascual y Karina Duprez.

Tal y como se ha mencionado era un guionista de cómics encargado de contar varias historias de superhéroes. Fue uno de los principales creadores de ‘Punisher’ y ‘Ms. Marvel’, quien más tarde adaptó la identidad de ‘Captain Marvel’.

Escribió la muerte de Gwen Stacy en ‘Spider-Man’, la cual fue adaptada al cine con ‘El Sorprendente Hombre Araña 2’ con Andrew Garfield y Emma Stone. Trabajó en Daredevil, Thor y Avengers.

Gerry Conway se destacó por crear personajes del mundo de ‘Marvel’ como ‘Spider man’ y Capitán América. / Foto: Instagram/@gerryconway52.

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¿En qué otros proyectos recientes de participó Gerry Conway, creador de personajes de ‘Marvel’?

La inesperada muerte de Gerry Conway, creador de personajes e historias del universo de ‘Marvel’, también ha dejado una huella en el cine y televisión, ya que tuvo breves apariciones en la pantalla chica y grande.

Dentro de los proyectos que más destacan de Gerry Conway se encuentran:

Fuego y hielo.

Conan el destructor.

La ley y el orden.

Hércules Los viajes legendarios.

Los vigilantes de la noche.