¿Alexis Ayala ya tiene pensado un nuevo proyecto de ‘Solo para mujeres’? Revela a estos dos famosos influencers

Tras casi un año de su participación en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, Alexis Ayala sigue presente en la vida pública y habló al respecto de los rumores de una nueva versión de uno de los shows que lo volvió popular y ha sido mediático.

Se trata de ‘Solo para mujeres’, donde al actor de telenovelas se le preguntó si podría lanzar una nueva versión y dio a conocer qué famosos influencers podrían tiene en mente para participar en él. ¡Aquí te dejamos los nombres que dijo!

Alexis Ayala habló si estaría pensando en un nuevo formato de ‘Solo para mujeres’. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué influencers tiene pensado Alexis Ayala si lanza proyecto de ‘Solo para mujeres’?

Mientras se encontraba con los medios de comunicación, Alexis Ayala fue cuestionado sobre la posibilidad de una nueva versión de ‘Solo para mujeres’, espectáculo que fue creado por él y Sergio Mayer y que ¡robó la mirada de muchas!

El actor indicó que ha hablado con Mayer sobre esta posibilidad de hacer un proyecto similar.

“Lo hemos hablado, digo, nunca se sabe qué podamos hacer Sergio Mayer y yo y con la gente que nos rodea. Quietos nunca nos quedamos. Entonces, ojalá que todo cambie. ¡Ya te enterarás!” Alexis Ayala.

Un reportero le preguntó sobre varios talentos que podrían entrar a esta nueva versión en caso de que se lleve a cabo, mencionando a los influencers Aldo de Nigris y Aarón Mercury, a lo que Alexis Ayala dijo:

“Aldo de Nigris estaría muy bien. Un Aarón Mercury también estaría muy bien. Pero también ellos tienen mucho trabajo (…) Todo siempre se acomoda y la prisa es mal consejero, entonces veremos qué sucede”. Alexis Ayala.

Por lo tanto, habrá que esperar para ver si este proyecto podría dar luz verde y ver a Aldo de Nigris y Aarón Mercury ¡en poca ropa!

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¿Quién es Alexis Ayala?

Alexis Ayala es un reconocido actor de cine y televisión que actualmente tiene 60 años de edad. Su carrera en la pantalla chica y grande lo ha llevado a conseguir varios papeles, entre los que destacan:



Cadenas de amargura.

Si nos dejan.

Tres mujeres.

El pantera.

Confidente de secundaria.

Cero y van cuatro.

La última noche.

Pobres Divas.

Alexis Ayala también participó en el reality show de ‘La casa de los famosos México’ en agosto de 2025, quedando en sexto lugar.

En el año 1999, Alexis Ayala aprovechó su galanura y buen físico para crear ‘Solo para mujeres’ al lado de Sergio Mayer.

Este proyecto se volvió muy mediático entre el público femenino, por lo que fue reconocido como uno de los más populares en su momento.

Ayala relató que la idea de ‘Solo para mujeres’ nació al ver la película ‘Full Monty’, por lo que se lo contó y propuso a Mayer, quien inmediatamente aceptó y no solo como fundador, también para formar parte del atractivo elenco.

Alexis Ayala participó en varios proyectos para la televisión y cine, incluyendo realities shows. / Foto: Redes sociales y canva.

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¿Cuál era el elenco de ‘Solo para mujeres’?

El elenco de ‘Solo para mujeres’ en 1999 contó con la participación de diferentes personalidades artísticas, incluyendo los fundadores de este concepto: Alexis Ayala y Sergio Mayer.

Entre el elenco se encuentra:



Jorge Salinas.

Raúl Magaña.

Juan Carlos Casasola.

Eduardo Yáñez.

Latin Lover.

En mayo de 2025, se estrenó la docuserie para la plataforma Vix ‘Solo para mujeres’, donde se narraba la historia detrás del proyecto, que sacudió a México.