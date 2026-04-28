¿Ricardo Pérez olvidó su aniversario con Susana Zabaleta? “Perdón por llegar tarde” ¿crisis? ¡Este fue el mensaje!

Cupido flechó a una pareja y tal es el caso de Ricardo Pérez y Susana Zabaleta, quienes se muestran muy enamorados y felices al llegar a los dos años de relación.

El comediante no desaprovechó esta oportunidad y, a través de una serie de fotografías publicadas en sus redes sociales, le dedicó un romántico, tierno y bello mensaje a la actriz. ¿Olvidó su aniversario? ¡Aquí están todos los detalles!

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez viven los mejores momentos de su vida al lado uno del otro. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: ¡Laura Flores rompe el silencio! Revela terrible diagnóstico: “Me pegó durísimo”, ¿está grave de salud?

¿Cuál es el romántico mensaje que Ricardo Pérez le dedicó a Susana Zabaleta para celebrar su aniversario?

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta llegaron a los dos años como pareja y él compartió fotografías de varios momentos especiales y felices que han pasado en su relación amorosa.

Conciertos, viajes, compras, detalles y más han formado parte de sus dos años de relación y, además de las fotografías, Ricardo Pérez le dedicó un tierno y bello mensaje a la actriz para recordarle lo mucho que la ama.

“Otro año que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Gracias @susanazabaleta por seguirme haciendo sentir el hombre más afortunado del mundo. Me haces la vida más bonita. Perdón por llegar tan tarde, pero que bueno que no nos lo perdimos. TE AMO”. Ricardo Pérez.

Las románticas palabras del comediante causaron ternura en redes sociales e internautas reaccionaron, aunque hubo quienes señalaron que el comediante pudo olvidar su aniversario por las últimas palabras de su publicación. No obstante, hubo otros quienes mencionaron que habló metafóricamente.



“Todas deberíamos tener un amor así”.

“Qué hermosas palabras. Lo que todas soñamos algún día…”.

“Todos necesitamos una Zabaleta en nuestras vidas”.

“No llegaste tarde. Todo fue en el momento preciso”.

“¡Felicidades a Susana y Ricardo! “Qué bonita y bella relación”.

“Algunos no llegan. Ustedes afortunados son”.

"¿Se le olvidó el aniversario? Tsss”



También puedes leer: La mansión VIP: Participante al borde de la muerte tras ahogamiento en plena comida, ¿de quién se trata? VIDEO

¿Cómo se conocieron Ricardo Pérez y Susana Zabaleta?

Un programa de televisión fue el encargado de unir a Susana Zabaleta y Ricardo Pérez. Se trató de ‘Divina Comida México’, serie que reúne a varios artistas para preparar platillos y posteriormente evaluarlos por ellos mismos.

Durante las grabaciones, la química de ambos era evidente y los artistas fueron más allá del set y comenzaron a salir. Ambos oficializaron su relación tras un viaje a Coahuila, donde indicaron que estaban hechos para estar juntos el uno para el otro.

Pese a la diferencia de edad de 30 años de la actriz con el comediante, no fue un motivo para que se amaran el uno al otro y comenzaran una relación.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta se conocieron en las grabaciones de ‘Divina Comida México’. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: La casa de los famosos México: Participante de Supernova Génesis 2026 sería habitante del reality, “todo suma”

¿Cuándo se casaron en secreto Ricardo Pérez y Susana Zabaleta?

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez no están casados; solamente mantienen una relación de pareja, la cual han disfrutado mucho sin tener hasta el momento que llegar al altar.

La actriz ha manifestado en anteriores ocasiones que no se casaría con el comediante debido a que ya ha tenido esa experiencia con una de sus exparejas, Daniel Gruener.

“No, ya me casé. Yo ya supe lo que es estar casada con alguien”. Susana Zabaleta.

Destacó que ya que se trata de una experiencia única para toda la vida, se casaría con Ricardo Pérez en una boda falsa, lo cual causó reacciones en el comediante.

Zabaleta detalló que el comentario de que no se casaría con él lo hizo sentir mal, por lo que la actriz le dijo:

“Ok, sí me casaría contigo si nos casa Slobo, vestido de sacerdote, si nuestros amigos son los pajes y ‘El Cojo feliz’ va a ser el padrino”. Susana Zabaleta.