¡Laura Flores rompe el silencio! Revela terrible diagnóstico: “Me pegó durísimo”, ¿está grave de salud?

Laura Flores reveló que tuvo un grave diagnóstico que provocó que llegara al médico y hasta le hicieran nebulizaciones, ¿qué le pasó a la actriz y cantante? te contamos todos los detalles.

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Estado de salud de Laura Flores: diagnóstico, qué le pasó y cómo se encuentra. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Laura Flores y cuál fue el diagnóstico que le dieron?

Laura Flores reveló que tuvo pleuritis, que es un problema de salud que ocurre cuando se inflaman las capas que rodean los pulmones y el pecho, lo que provoca un dolor fuerte que se siente más al respirar. Según Mayo Clinic, normalmente estas capas se deslizan con ayuda de un poco de líquido, pero cuando se inflaman se rozan entre sí, generando molestias cada vez que inhalas o exhalas, e incluso el dolor puede disminuir si se deja de respirar por unos segundos. El tratamiento consiste en controlar el dolor y atender la causa que está provocando esta afección.

A esto se suma que Laura Flores también tuvo laringitis, por lo que tuvo que acudir al hospital para ser sometida al tratamiento correspondiente.

“Sí, me pegó durísimo, traía pleuritis, una inflamación en la pleura de los pulmones y traía laringitis. Sí me fue muy mal. Estuve con muchos antibióticos y con este neubulizaciones. Estuve con el otorrinolaringólogo y me atendieron, me atendieron y me mandaron kilos de medicamentos y nebulizaciones”, dijo la actriz en entrevista con medios de comunicación.

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Laura Flores confiesa diagnóstico que enciende alarmas. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Laura Flores?

Laura Flores dio a conocer que ya se encuentra bien y fuera de tratamiento tras dos meses de nebulizaciones y tratamiento, sin embargo, hay cuidados que debe mantener por el bien de su salud.

“Ahorita ya no estoy en en tratamiento, fueron dos meses de nebulizaciones y el doctor me dice: ‘Tú ponte tu cubrebocas’. Hasta mi maestro de canto también me dice: ‘Ponte el cubrebocas, tú póntelo’, son cuidados que debo de tener y ya”, puntualizó la actriz y cantante.

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Laura Flores reveló que ya se encuentra bien de salud. / Redes sociales

¿Quién es Laura Flores?

Laura Flores es una actriz y cantante que nació el 23 de agosto de 1963 en Reynosa, Tamaulipas, y comenzó su trayectoria artística dentro del grupo Hermanos y Amigos, con el que realizó giras por distintos países durante tres años. Posteriormente, decidió formarse como actriz en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), donde inició su camino en las telenovelas con una participación en El combate, producción protagonizada por Ignacio López Tarso.

De manera paralela, la música se mantuvo como una constante en su carrera. En 1980 participó como cantante en el programa Noche a noche, conducido por Verónica Castro, y un año después protagonizó la comedia musical Los fantásticos. Más adelante lanzó su primer disco como solista, Barcos de papel, lo que la llevó a realizar presentaciones en distintos puntos del país. A lo largo de los años, combinó su faceta musical con su trabajo en televisión, participando en producciones como El derecho de nacer, Siempre te amaré, Gotita de amor y El alma no tiene color.

En teatro, ha formado parte de diversas puestas en escena como Jesucristo Superestrella, Fausto, El tenorio cómico y Monólogos de la vagina. En televisión, también ha trabajado como conductora en programas como Hoy, además de integrarse a series y telenovelas como Cero en conducta, Cómplices al rescate, Piel de otoño, Al diablo con los guapos y En nombre del amor. Tras una etapa en Telemundo, donde participó en producciones como Reina de corazones, regresó a Televisa en 2019 con Juntos el corazón nunca se equivoca, manteniendo actividad tanto en la actuación como en otros proyectos dentro del medio..

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