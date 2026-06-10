Pepillo Origel acusa maltrato de Sylvia Pasquel a Silvia Pinal, su mamá, en sus últimos momentos: “La amarraban”

Una nueva polémica envuelve a la Dinastía Pinal, y es que más allá de un tema de herencia, ahora todo se resume a una acusación en contra de Sylvia Pasquel, hija de la fallecida actriz, quien presuntamente maltrataba a su madre. Te contamos los detalles.

¿Sylvia Pasquel maltrataba a Silvia Pinal antes de morir? / Redes sociales y canva

¿"Pepillo” Origel molesto por la venta de la casa de Silvia Pinal?

En encuentro con TVNotas, “Pepillo” Origel se dijo inconforme con algunas decisiones de la familia Pinal, desde la herencia, hasta lo que harán con la casa de la primera actriz y su actual estado:

Yo estaba escuchando que la tienen medio maltratadona, como que no le hacen caso a la casa. Es una casa que la deben de cuidar. “Pepillo” Origel

Posteriormente declaró que, aunque primero había una relación de amistad con Pasquel, poco a poco cambió, al grado de ya no querer referirse a la actriz, y que ni ganas de volver a hablarle:

Ni ganas, no le guardo ningún recuerdo, es más, si me la encuentro, pobre de ella. La conocí antes de la Sra. Pinal, yo primero fui amigo de la Pasquel. “Pepillo” Origel

Según su relato, todo cambió en “Pepillo” tras la aparición de un hombre en la vida de Silvia Pinal. ¿Qué sucedió?

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“Pepillo” Origel molesto con Sylvia Pasquel, tras tratos a Silvia Pinal / TVNotas

¿Qué dijo Juan José “Pepillo” Origel sobre el presunto maltrato de Sylvia Pasquel a Silvia Pinal?

Toda la polémica aumentó tras las declaraciones hechas por el periodista Juan José “Pepillo” Origel en un nuevo encuentro con medios de comunicación, a casi dos años de la muerte de Silvia Pinal.

“Pepillo” habló abiertamente sobre su molestia son Sylvia Pasquel, pues reveló que todo surgió de una posible mala toma de decisiones y de presuntas faltas de respeto que vivió Silvia Pinal en sus últimos días:

La señora Pinal ya estaba un poco mal, tan estaba mal que ya no se podía mover. La metieron a trabajar a una obra de teatro de la abuelita, Imagínense, nuestra máxima estrella haciéndola de la abuelita de Caperucita. Y la amarraban para que no se fuera para ningún lado. “Pepillo” Origel

Según el testimonio del periodista, todo surgió a partir del momento en el que un hombre fue “contratado” por la familia Pinal, mismo que comenzó a tomar decisiones que lo molestaron, ya que solo “ hicieron lo que quisieron con la señora ”.

Por último “Pepillo”, como amigo de Silvia Pinal, se dijo triste por cómo fueron los últimos días con vida de la primera actriz:

Todo lo de Silvia fue muy triste y por eso me da a mí coraje, es coraje. Y por eso no le hablo ni quiero saber nada de la familia. Ahí se acabó. “Pepillo” Origel

Tras esto, “Pepillo” ya no quiso ahondar más en el tema y dio por finalizado todo.

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¿Cuándo y de qué murió Silvia Pinal?

Silvia Pinal, una de las máximas figuras del espectáculo mexicano, murió el 28 de noviembre de 2024 en la Ciudad de México a los 93 años.

Según la información médica dada a conocer, la causa oficial de su fallecimiento fue una insuficiencia respiratoria aguda provocada por una neumonía adquirida fuera del ámbito hospitalario. Durante sus últimas horas de vida también habría sufrido el colapso de uno de sus pulmones.

Días antes, el 21 de noviembre de 2024, la actriz fue ingresada a un hospital debido a una infección en las vías urinarias, además de presentar baja presión arterial y problemas de arritmia cardíaca.

Recientemente se vinculó a Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, como probable participante de La casa de los famosos México.

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