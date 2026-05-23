¿La casa de Silvia Pinal tiene un “nido de cucarachas”? Revelan deterioro y una posible venta millonaria

La legendaria mansión de Silvia Pinal volvió al centro de la conversación y no precisamente por el glamour que durante décadas la convirtió en uno de los hogares más famosos del espectáculo mexicano. Ahora, la propiedad ubicada en el Pedregal enfrenta rumores de deterioro, abandono y hasta supuestos problemas de plagas, luego de las declaraciones realizadas en el programa de Maxine Woodside.

La polémica explotó después de que Alejandra Guzmán confirmara que ya trabaja en el papeleo necesario para vender la parte de la residencia que heredó de su madre. Lo que parecía ser solo un trámite familiar terminó convirtiéndose en tema viral debido a las fuertes declaraciones sobre el estado actual del inmueble, considerado por muchos una pieza histórica de la televisión mexicana.

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Silvia Pinal en su casa, frente al cuadro que pintó Diego Rivera de ella / Facebook: Silvia Pinal

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre la venta de la casa de Silvia Pinal?

La venta de la casa de Silvia Pinal comenzó a tomar fuerza luego de que Alejandra Guzmán hablara públicamente sobre el tema. La cantante explicó que, aunque heredó parte de la propiedad, ya no tiene intención de conservarla y actualmente realiza ajustes legales y administrativos para venderla.

“Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Entonces, mi parte ya la estoy arreglando y la pienso vender”. Alejandra Guzmán

Las palabras de la intérprete sorprendieron porque la mansión no es cualquier inmueble dentro del mundo del espectáculo. La propiedad tiene un enorme valor sentimental y artístico, ya que fue escenario de momentos importantes para la dinastía Pinal y además apareció en producciones emblemáticas como María Isabel.

Alejandra Guzman / Foto: FB/Alejandra Guzmán

Aunque oficialmente no existe un precio confirmado, alrededor de la residencia circulan versiones que la colocan entre los 65 y hasta los 150 millones de pesos, dependiendo de las remodelaciones y del valor del terreno en Jardines del Pedregal. La cifra aumentó aún más tras los comentarios realizados por el equipo de Maxine Woodside, quienes aseguraron que el tamaño del terreno podría elevar considerablemente el costo final.

Otro detalle que ha llamado la atención es que en el mismo predio viven todavía Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, situación que podría volver más compleja cualquier negociación futura relacionada con la propiedad.

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Fundación Silvia Pinal está en ojo del huracán tras fuertes acusaciones hacia las hijas de la primera actriz / Rede Social

¿Por qué Maxine Woodside dijo que la casa necesita una remodelación total y hasta se habló de cucarachas?

Las declaraciones más polémicas llegaron durante una conversación en el programa de Maxine Woodside, donde se habló del supuesto deterioro que existe dentro de la residencia.

Todo comenzó cuando el periodista Ernesto Buitrón recordó una charla sobre la posibilidad de que Juan José Origel pudiera comprar la propiedad.

“Yo le propuse a Pepillo, porque ves que Alejandra Guzmán dijo, yo le propuse: ‘Pepillo compra la casa de Silvia Pinal porque tú más que nadie sabe lo que vale eso’”. Ernesto Buitrón

Maxine reaccionó entre bromas diciendo: “Como si costara dos pesos”.

Más adelante, la conductora lanzó una declaración que terminó generando revuelo en redes sociales: “Sí es millonario, pero esa casa cuesta, yo no sé, 150 millones de pesos o más”.

Maxine Woodside / Mezcalent

Sin embargo, lo que realmente desató las reacciones fue cuando hablaron del estado de la cocina y otras áreas del inmueble. Ernesto Buitrón afirmó:

“Tenía un nido de cucarachas ahí”. Ernesto Buitrón

A lo que Maxine agregó:

“Esa cocina estaba que te morías, llegó Efi y hasta la estufa tiró”. Maxine Woodside

La conductora incluso comentó que, en su opinión, quien compre la propiedad probablemente tendría que hacer una remodelación completa debido a los años que tiene la construcción.

“Yo creo que el que compre esa casa la va a tirar, la va a remodelar porque es una casa muy vieja. Hay que remodelarla toda, es una casa que se le vinieron los años encima”, dijo Maxine.

Las declaraciones no tardaron en hacerse virales, sobre todo porque chocan con la imagen de lujo y elegancia que siempre había tenido la casa de la diva del cine mexicano.

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¿Cómo es la histórica mansión de Silvia Pinal en el Pedregal?

La casa de Silvia Pinal no solo destaca por su tamaño, sino también por su valor arquitectónico e histórico dentro del entretenimiento en México. El inmueble fue diseñado en 1955 por el arquitecto mexicano Manuel Rosen Morrison y se encuentra en una de las zonas más exclusivas del sur de la Ciudad de México.

La residencia fue construida sobre un amplio terreno y se caracteriza por su estilo elegante con piedra volcánica, enormes jardines y espacios abiertos. Durante años, Silvia Pinal mostró parte de su hogar en entrevistas y programas especiales, donde dejaba ver detalles como la alberca, el comedor principal, los enormes ventanales y las decoraciones clásicas que acompañaron a la actriz durante décadas.

Uno de los elementos más icónicos de la mansión era el retrato pintado por Diego Rivera en 1956, colocado cerca del recibidor principal. Además, la alberca se convirtió en un lugar emblemático para los fans del cine mexicano debido a las escenas grabadas ahí para María Isabel.

A pesar de su historia y valor simbólico, las recientes declaraciones han provocado que muchas personas se pregunten si la propiedad realmente se encuentra tan deteriorada como aseguraron en televisión o si únicamente necesita mantenimiento tras décadas de uso.