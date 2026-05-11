Daniela Pasquel revela que su bisabuelo ¡no reconoció a Silvia Pinal como hija! Ventila secretos del apellido

Daniela Pasquel es actriz y tiene parentesco con Sylvia Pasquel y la dinastía Pinal, pero ni siquiera se conocen. La joven es descendiente de la familia de Moisés Pasquel, padre biológico de Silvia Pinal (†), quien nunca le dio su apellido. Daniela es nieta de uno de los hijos del matrimonio de Moisés Pasquel, quien fue director de orquesta en la XEW. Debido a una razón poco clara, Sylvia, la primogénita de la Pinal, decidió utilizar como nombre artístico el apellido de su abuelo biológico.

Daniela, desde niña, eligió la carrera de actuación. Actualmente, graba la serie La raíz del silencio, al lado de Eric del Castillo y Lola Cortés, donde interpreta a “Betsabé”, una enfermera. Fue en la locación de la Casa Fuerte de Emilio ‘el Indio’ Fernández donde la conocimos y platicamos de su relación con Sylvia Pasquel y las Pinal.

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La confesión de Daniela Pasquel sobre Silvia Pinal que desató polémica. / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Daniela Pasquel de su parentesco con Sylvia Pasquel?

Sobre su parentesco con Sylvia Pasquel (Silvia Banquells), Daniela Pasquel nos dijo:

“Sí tengo relación, pero realmente viene de su mamá, Silvia Pinal, que se apellida así, porque la adoptó el señor Luis (esposo de María Luisa Hidalgo, mamá de Silvia), cuando ella tenía como 3 o 4 años. Biológicamente es hija de mi bisabuelo, Moisés Pasquel. Él fue director de orquesta. Tenía su familia y, a la par, tuvo a Silvia, pero no la aceptó como su hija, no le dio el apellido. En algún momento sí convivió con ella, en algunas ocasiones, pero cuando ella comenzó a ser más famosa, y él se quiso involucrar un poco más, ella le puso un poco el alto. Le dijo: ‘Así estamos bien’”. Daniela Pasquel.

El abuelito de Daniela era medio hermano de Silvia, pero nunca tuvieron alguna relación. “Entre la época y la situación, era la segunda familia y fuera del matrimonio. Era como mal visto”.

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Sylvia PAsquel usa el apellido de Moisés Pasquel, el papá biológico de Silvia Pinal. / Archivo TVNotas

¿Silvia Pinal se enojó con Sylvia Pasquel por el apellido?

Sylvia Pasquel usa como nombre artístico el apellido de su abuelo biológico, el que le hubiera correspondido a su madre, si hubiera sido reconocida por su padre. Daniela nos revela la versión que conoce de por qué decidió llevar el nombre artístico de Moisés Pasquel. “Hay mucho chisme. Se dice que fue como para molestar a su mamá un poco. En otros casos, que para exponer la verdad de que Pasquel era el apellido real de su mamá y que se hiciera más relajo al respecto. Por muchos años no se supo realmente por qué se había puesto así”.

Sobre si Pinal se enojó con Pasquel por este asunto, nos dijo: “Algunos dicen que sí hubo pleito entre ellas; otros dicen que fue más bien como una rebelión”. Stephanie, Alejandra, todas ellas, deberían tener también ese apellido… “Sí, pero, aunque no sea su hija biológica (de Luis), quien la adoptó, la crió como su papá y le dio el apellido, fue el señor Pinal. En la bioserie aparece que mi bisabuelo le pedía que no le dijera papá ni nada, y cuando crece, cambian los papeles y le dice: ‘Hija’”.

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Silvia Pinal a su hija Sylvia la tuvo con el actor Rafael Banquells y a Viridiana (†) con el productor Gustavo Alatriste. / Archivo TVNotas

¿Por qué Daniela Pasquel no convive con la dinastía Pinal?

Daniela no conoce personalmente a alguien de la familia Pinal, ni cree que Sylvia Pasquel sepa de ella. “En persona, no. Mi papá (Jorge) es quien realmente llegó a tener contacto. Les digo que estaban muy separados”.

Independientemente de la historia de su familia, Daniela optó por el camino de la actuación. “Desde niña es algo que me ha gustado, crecí sabiendo que estaba relacionada con la familia. No entendía bien cómo estaba la conexión, pero ya sabemos que (Silvia Pinal) era media hermana de mi abuelo”.

Daniela nunca tuvo oportunidad de conocer ni tratar a la diva, pero le hubiera encantado. Sobre si siente que tiene algún parecido con alguien de la familia, nos dijo: “No lo sé, ustedes díganme. Puede ser. De que hay sangre, hay sangre”.

Y sobre si le interesaría tener alguna relación con las Pinal, aclaró: “Claro, me interesaría conocer, compartir historias, platicar”.

Por último, nos contó cómo inició su carrera. “Desde niña, siempre fue algo que me gustó, mis papás siempre lo vieron, y dijeron: ‘Le vamos a dar chance’. Mis papás no están en el medio. Mi papá es abogado, y mi mamá está en recursos humanos. No vengo directamente de una familia de artistas. Mi papá se llama Jorge Pasquel, que vendría siendo primo de Sylvia Pasquel. No estaría mal conocernos, contarnos los chismes, las historias”. En una de esas, hasta podría pedirle una oportunidad en su teatro… “Pues sí, por el apellido”.

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¿Por qué el apellido biológico de Silvia Pinal era Pasquel?

Silvia Verónica Pinal Hidalgo, conocida como Silvia Pinal, nació el 12 de septiembre de 1931, en Guaymas, Sonora.

nació el 12 de septiembre de 1931, en Guaymas, Sonora. Su mamá, María Luisa Hidalgo, la tuvo fuera de matrimonio con un hombre casado, Moisés Pasquel, y nunca la reconoció con su apellido.

Silvia Pinal contrajo matrimonio varias veces: Rafael Banquells (papá de Sylvia Pasquel), Gustavo Alatriste (papá de Viridiana), Enrique Guzmán

Estuvo envuelta en un triángulo amoroso entre su hija, Sylvia Pasquel, y Fernando Frade, que las llevó a distanciarse por años.

Tuvo 4 hijos: Sylvia Pasquel (Banquells), Viridiana Alatriste (†), Alejandra y Luis Enrique Guzmán, y 4 nietas: Stepanie Salas (hija de Pasquel), Frida Sofía (hija de Alejandra), Giordana y Scherza (hijas de Luis Enrique).

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¿Quién es Daniela Pasquel Cañedo?

Daniela Pasquel Cañedo nació el 27 de agosto de 1998 en la CDMX.

nació el 27 de agosto de 1998 en la CDMX. Hija de Jorge Pasquel y Ana Canedo.

Es nieta de Moisés Pasquel y bisnieta de Moisés Pasquel ( papá de Silvia Pinal

Tiene un hermano, Pablo.

Es la única de su familia en el medio artístico.

Estudió Comunicación en el Tecnológico de Monterrey. Habla inglés y francés al 100%.

En la universidad estuvo en las compañías representativas de teatro musical.

Ha tomado clases de improvisación, clown, ballet y jazz, en Artestudio (Escuela de Artes Escénicas).

Ha tomado clases de canto con Rebecca Castillejos (corista de Enrique Guzmán).

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María Luisa Hidalgo, casada con Luis Pina, tuvo a Silvia fuera del matrimonio con Moisés Pasquel, quién era un hombre casado. / Archivo TVNotas

¿Cual es el nombre real de Sylvia Pasquel?

Su nombre real es Sylvia Banquells Pinal

Nació el 13 de octubre de 1949 en la Ciudad de México.

Hija de Rafael Banquells y Silvia Pinal. Es media hermana de Viridiana Alatriste (quien falleció a los 19 años) y de Alejandra Guzmán

Por parte de su papá, sus medios hermanos son: José Manuel, Rocío, Rafael, Mary Paz y Ariadne, que procreó con Dina de Marco.

Se dice que eligió el apellido Pasquel como artístico para no depender del apellido Pinal y forjar su propia carrera, y que fue el productor Ernesto Alonso (†) quien le sugirió utilizar el apellido Pasquel, aunque supuestamente ella ignoraba que era el apellido del padre biológico de su mamá.

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