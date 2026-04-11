¿Mayela Laguna podría ir a la cárcel? Exasistente de Silvia Pinal confirma demanda contra ella

El pleito entre Efigenia Ramos, histórica exasistente de Silvia Pinal, y Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, ya escaló a lo legal. Tras meses de señalamientos públicos, Ramos confirmó que inició acciones legales por daño moral, asegurando que las declaraciones difundidas en redes y medios digitales dañaron su reputación y hasta afectaron su salud. La historia tiene acusaciones, versiones encontradas y un proceso que apenas comienza.

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Silvia Pinal y Efigenia Ramos / Francisco Mancera, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué Efigenia Ramos demandó a Mayela Laguna por daño moral?

La polémica estalló luego de que Mayela Laguna hiciera declaraciones públicas en entrevistas con youtubers y medios digitales, donde señaló a Efigenia Ramos de presuntamente haber tomado dinero y objetos de la casa de Silvia Pinal. Versiones que, según la exasistente, son completamente falsas.

Ante esto, Ramos confirmó que la demanda va directamente contra Mayela Laguna y también contra Emilio Morales, a quien acusó de replicar información no verificada en televisión.

“Va contra Mayela Laguna y contra Emilio Morales, que me dijo una cosa horrible en televisión. Esta persona le dijo a varios youtubers cosas que no eran ciertas de mí y ellos las han replicado”, declaró.

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Efigenia Ramos / Captura de pantalla Despierta América

¿Qué dijo Efigenia Ramos sobre las acusaciones en su contra?

La exasistente de Silvia Pinal aseguró que puede comprobar ante la autoridad cada aspecto de su trabajo y de su vida, y que no tiene nada que ocultar. Rechazó los señalamientos de abuso de confianza y explicó que varios objetos que hoy posee fueron regalos de la propia actriz.

“Yo ante la autoridad puedo demostrar lo que me quieran pedir. Yo lo demuestro plenamente”, sostuvo.

Sobre las prendas que se mencionaron en entrevistas, fue tajante: “Algunas prendas eran de mi jefa, que siempre por muchos años me regaló, pero también otras yo las he comprado porque trabajé toda mi vida”.

Ramos recordó que durante su relación laboral con Silvia Pinal era común que realizara pagos y compras por instrucciones directas de la actriz, especialmente en la etapa en que Luis Enrique Guzmán mantenía una relación con Mayela Laguna.

“Mi jefa me decía: ‘Efi, cómprele los muebles, cómprele el horno para la pizzería, vea lo del niño, pague lo del hospital del niño’”. Efigenia Ramos

¿Cómo afectaron estas declaraciones la salud de Efigenia Ramos?

Más allá del daño a su imagen, Efigenia Ramos reveló que la situación tuvo consecuencias físicas graves. Confirmó que recientemente fue hospitalizada y sometida a una cirugía, en un contexto de estrés extremo.

“Yo entré a cirugía el día primero de abril del 2025… el dolor de cabeza ya era mucho para mí, ya era mucha tensión, ya estaba yo mal”, explicó mostrando su nota de egreso hospitalario.

Ramos aclaró que no responsabiliza directamente a Laguna de su enfermedad, pero sí del estrés que detonó la crisis: “Yo tengo ya un problema… ella no me lo causó, eso es cierto, pero yo no puedo estar en tensión, yo tengo que estar tranquila”.

Además, reveló que desde hace años enfrenta un delicado historial médico:

“Yo tengo cuatro aneurismas cerebrales que me han hecho cinco cirugías en el hospital de neurología. Yo estoy mal desde el 2014”. Efigenia Ramos

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¿Luis Enrique Guzmán apoya a Efigenia Ramos en esta demanda?

En medio del escándalo, Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, ha sido un respaldo constante para Efigenia Ramos. Según contó, mantienen comunicación frecuente y él está al tanto del proceso legal.

“Luis Enrique me apoya. Luis Enrique me habla todo el tiempo, me pregunta cómo estoy. Estamos en contacto”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que él emprenda acciones legales, Ramos explicó que, aunque también fue afectado, prefiere mantenerse al margen tras un proceso emocionalmente desgastante.

“Ya no quiere. Fue muy largo todo esto. Sí. Y fue muy doloroso”. Efigenia Ramos

Luis Enrique Guzmán, revista / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Mayela Laguna podría enfrentar consecuencias legales más graves?

Por ahora, el proceso confirmado por Efigenia Ramos es una demanda por daño moral: “En mi caso es daño moral. Sí. Además, no estoy de acuerdo en que una persona, por culpa de ella, me diga ‘mujerzuela’, ¿verdad? Porque ustedes saben que no lo soy. Soy una persona decente.”

Aunque Efigenia no descartó que el abogado de la familia Pinal determine otros caminos legales relacionados con los señalamientos de presunto robo.

“Eso ya el abogado es el que va a decirlo. O sea, no sé qué estén haciendo ellos”, comentó.

Ramos dejó claro que esta es la primera vez en su vida que enfrenta un proceso legal de este tipo: “Jamás he estado en una denuncia. Nunca he pisado un Ministerio Público para algo por mí”.

Finalmente, cerró diciendo que lo único que busca es justicia: “Lo primero que quiero hacer es limpiar mi imagen… no es venganza, es justicia”.