¡La histórica mansión de Silvia Pinal saldrá a la venta! Sylvia Pasquel da detalles; ¿por Alejandra Guzmán?

El distanciamiento entre Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán parece no tener fin, pues ahora reveló que sí se venderá la mansión de Silvia Pinal que se ubica en el Pedregal de la Ciudad de México (CDMX) y que supuestamente habría heredado ‘la Reina de corazones'.

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Sylvia Pasquel rompe el silencio sobre la mansión de Silvia Pinal. / Facebook: Sylvia Pasquel

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre la mansión de Silvia Pinal?

Alejandra Guzmán, hija de Enrique Guzmán, habló sobre la situación de la casa que perteneció a Silvia Pinal y confirmó que actualmente trabaja en los trámites relacionados con la parte que heredó del inmueble ubicado en la zona de Jardines del Pedregal. La cantante explicó que no tiene intención de conservar su porcentaje de la propiedad y que ya comenzó con los ajustes necesarios para concretar una futura venta.

“Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Entonces, mi parte ya la estoy arreglando y la pienso vender”, mencionó Alejandra Guzmán al referirse al inmueble que durante años formó parte de la historia de la dinastía Pinal.

Las declaraciones de la intérprete generaron polémica debido al valor simbólico que tiene la residencia. La propiedad fue escenario de momentos importantes para la familia Pinal y también apareció en producciones como María Isabel.

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Alejandra Guzmán adelantó que se vendería la mansión de Silvia Pinal. / IG: @laguzmanmx

¿Sylvia Pasquel quiere vender la mansión de Silvia Pinal?

Sylvia Pasquel, media hermana de Alejandra Guzmán, confirmó que la casa que perteneció a Silvia Pinal será puesta en venta y explicó que la decisión ya había sido contemplada previamente entre sus hermanos, ‘la Guzmán’ y Luis Enrique Guzmán. La actriz habló sobre la situación del inmueble luego de que en semanas recientes surgieran distintas versiones relacionadas con el futuro de la propiedad ubicada en Jardines del Pedregal.

“Por partes no se puede, se tiene que vender toda la casa, ya lo habían planeado mis hermanos. Es una casa muy grande, gasta muchísimo”, declaró Sylvia Pasquel al ser cuestionada sobre la posibilidad de dividir la residencia y vender únicamente algunas áreas del predio.

Durante el encuentro con medios, la actriz también respondió a quienes le preguntaron si estaría interesada en adquirir la propiedad para conservarla dentro de la familia. Sylvia Pasquel explicó que no contempla esa posibilidad y recordó que desde hace tiempo el inmueble se organizó bajo un esquema de condominio entre los herederos.

“No, ¿con qué ojos, divina tuerta? ¿Para qué me voy a meter en esa bronca? No. Desde un principio se hizo un ejercicio de condominio, cada quién tiene su propiedad. Yo me fui a vivir ahí porque mi mamá me lo pidió, no porque yo tuviera que andar mendigando una casa”, expresó la actriz al hablar sobre su estancia en la residencia familiar.

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La casa de Silvia Pinal será vendida. / Facebook: Silvia Pinal

¿Cuál es el precio de la mansión de Silvia Pinal?

Aunque no existe una cifra oficial sobre el precio de venta, alrededor de la casa de Silvia Pinal han circulado versiones que estiman su valor entre 65 y 150 millones de pesos, dependiendo del terreno y de las condiciones actuales de la propiedad.

Otro de los aspectos que ha llamado la atención es que dentro del mismo predio continúan viviendo Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, situación que podría influir en cualquier negociación futura relacionada con la residencia. Además, comentarios realizados en el programa de Maxine Woodside apuntaron a que el tamaño del terreno sería uno de los factores que elevaría el valor final del inmueble.

La mansión de Silvia Pinal es una de las propiedades más reconocidas relacionadas con figuras del entretenimiento en México. El inmueble fue diseñado en 1955 por el arquitecto mexicano Manuel Rosen Morrison y se localiza en Jardines del Pedregal, una zona residencial ubicada al sur de la capital. A lo largo de los años, la residencia se convirtió en un espacio ligado tanto a la vida personal de la actriz como a distintos momentos de la televisión y el cine mexicano.

La propiedad destaca por su construcción sobre un amplio terreno rodeado de jardines y áreas abiertas. Entre los elementos más conocidos de la casa se encuentran sus muros de piedra volcánica, los grandes ventanales y espacios como la alberca y el comedor principal, lugares que Silvia Pinal mostró en diversas entrevistas y programas especiales realizados dentro de la residencia. Además, el inmueble conserva decoraciones y mobiliario que acompañaron a la actriz durante distintas etapas de su trayectoria.

Uno de los objetos más representativos dentro de la mansión es el retrato que Diego Rivera realizó de Silvia Pinal en 1956, colocado cerca del recibidor principal. También la alberca del inmueble adquirió notoriedad entre seguidores del cine mexicano debido a escenas grabadas ahí para María Isabel. Tras las recientes declaraciones sobre la posible venta de la propiedad, han surgido distintas versiones sobre el estado actual de la residencia y las condiciones en las que se encuentra después de varias décadas de uso.

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