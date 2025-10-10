Alejandra Guzmán, tras ser hospitalizada de emergencia, revelan las complicaciones que presuntamente enfrentó

Alejandra Guzmán fue hospitalizada de emergencia tras presentar una complicaciones en su salud. Ante esto, la cantante fue sometida a una cirugía de columna vertebral y la noticia generó gran preocupación entre sus seguidores.

El 8 de octubre, el programa ‘Ventaneando’ dio a conocer que la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán fue operada el pasado martes 7 de octubre por un tema de la columna vertebral.

Sin dar muchos detalles de la nueva intervención, se mencionó que, hace algunos meses, la propia cantante había comentado que tenía “hernias discales”, siendo aparentemente este diagnóstico el motivo de su reciente ingreso al hospital.

Alejandra Guzmán enfrenta serios problemas de salud. / Foto: IG/laguzmanmx

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

En un reciente video publicado en su canal de YouTube, Javier Ceriani dio a conocer que Alejandra Guzmán presuntamente se encontraría en un estado de salud delicado. Según el conductor, la cantante presuntamente ya no podría mover las manos, las rodillas ni los pies y presentaría “dolores y entumecimientos severos en sus rodillas” que supuestamente la habrían llevado a un cuadro clínico grave.

Ceriani explicó que la situación se habría agravado tras un proceso de rehabilitación por problemas de alcohol que presuntamente Alejandra habría tenido en Puerto Escondido. “Este retraso que tuvo de atención a sus enfermedades por producto del alcohol, retrasó su tratamiento médico porque prefirió primero curar el alcohol y ahora estamos en una situación donde sus enfermedades avanzaron y ahora la cosa se está poniendo grave”, señaló.

Alejandra Guzmán tendría enfermedades que afectan más su cuadro clínico. / Foto: IG/laguzmanmx

El periodista también destacó que el sistema motriz de la cantante presuntamente está comprometido. “Alejandra por culpa de atrasar su tratamiento ahora está gravísima, su sistema motriz está comprometido. Si no hay prevención, cada vez se pone peor”, advirtió Ceriani, quien resaltó que la intérprete de éxitos como ‘Yo te esperaba’ y ‘Eternamente bella’ requiere atención médica urgente para evitar complicaciones mayores.

“Alejandra está grave, ¿por qué se convirtió esto en una operación grave? Porque tiene problemas de alcohol y estaba internada en Puerto Escondido. Alejandra Guzman ya no podía mover las manos, ya no podía mover sus rodillas, (tenía) dolores y entumecimientos severos en sus rodillas, ya no podía mover sus pies y tenía un dolor espantoso en la columna provocada por la espalda, la orillaron a un cuadro clínico delicado” Javier Ceriani

¿Qué enfermedades tiene Alejandra Guzmán?

El conductor argentino detalló varias condiciones de salud que presuntamente afectarían a la cantante, como descalsificación de huesos, hernias, escoliosis tipo 2. Entre ellas, también mencionó la prediabetes derivada del consumo de alcohol: “Ahora, el alcohol tiene dulce, el alcohol en la sangre se convierte en dulce y ella tiene prediabetes, por lo cual, la prediabetes tiene otras consecuencias que tiene que ver con la curación física”.

Además, la intérprete reveló que enfrenta hipertensión y secuelas de cirugías previas, incluyendo caderas de titanio. Ceriani también mencionó complicaciones por tratamientos estéticos: “Tiene un problema de intoxicación física con lo que le puso Valentina de Albornoz (en los glúteos), un producto en su cuerpo que se lo tiene que estar limpiando todo el tiempo”.

Por último, el periodista recordó que presuntamnte la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán enfrentó cáncer de mama en el seno derecho y otras afecciones que, combinadas con los retrasos en su tratamiento y el historial de alcohol, agravaron su salud: “Perder movilidad de dedos, problemas en las rodillas y pies, prediabetes, es hipertensa, más lo que las consecuencias del pasado y tuvo cáncer”.

Alejandra Guzmán no podía mover pies ni manos: este es su estado de salud hoy 10 de octubre. / Foto: IG/laguzmanmx

¿Qué problema tiene Alejandra Guzmán en su cadera?

Todo comenzó en 2009. En aquel entonces, Alejandra Guzmán se sometió a una operación estética en la que le inyectaron biopolímeros para aumentar los glúteos. Desafortunadamente, la intervención tuvo muchas secuelas negativas. Los biopolímeros se encapsularon y provocaron infecciones cerca de la cadera.

A partir de allí, se ha sometido a más de 40 cirugías reconstructivas y le colocaron prótesis de titanio en las caderas. Si bien esto le ayudó en la movilidad, la dejó más propensa a dislocaciones o dolores crónicos.

En 2022, durante una presentación en Estados Unidos, sufrió una caída y se dislocó la cadera derecha, por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Aunque logró recuperarse con el tiempo, las secuelas continúan.

-Con información de Alicia Morales.