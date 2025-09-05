Michelle y Stephanie Salas cobrarían seguro millonario de Silvia Pinal y Alejandra Guzmán estaría furiosa

Aunque Sylvia Pasquel ha dicho que no hay pleitos por la herencia de Silvia Pinal, tras su muerte, las especulaciones persisten. Ahora, versiones apuntan a que más integrantes de la familia estarían involucrados en la repartición y que habría un fondo de inversión que estaría generando diferencias.

De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, Michelle y Stephanie Salas habrían cobrado un seguro millonario a nombre de Silvia Pinal, hecho que presuntamente habría provocado la inconformidad de Alejandra Guzmán. ¿Qué ocurrió entre ellas?

Michelle y Stephanie Salas cobran el seguro millonario de Silvia Pinal, dice María Luisa Valdés Doria

La periodista María Luisa Valdés Doria reveló que Silvia Pinal tenía en su fortuna un seguro de inversión, en el cual había puesto como beneficiarias a Stephanie y Michelle Salas, por lo que, supuestamente, solo ellas podrían cobrarlo.

“Ellas acaban de cobrar el seguro de inversión. No es el de vida, es el seguro de inversión que doña Silvia tenía, era como un ahorro. Ella dejó estipulado que ese solo lo podían cobrar Michelle Salas y Stephanie Salas”, comentó en su cuenta de Tiktok.

Michelle y Stephanie Salas cobran seguro millonario a nombre de Silvia Pinal, pero Alejandra Guzmán estaría molesta. / Instagram

¿Cuánto dinero recibieron Michelle y Stephanie Salas por seguro millonario de Silvia Pinal?

Según María Luisa Valdés Doria, la cifra no fue menor: se trató de 9 millones de pesos, monto que estuvo a punto de perderse, ya que el seguro debía cobrarse antes de 2022. Por esta razón, según la periodista, Michelle Salas tuvo que enfrentarse a la aseguradora para poder recibirlo.

“Les dieron 9 millones de pesos del seguro de inversión de Silvia Pinal. De hecho, este seguro había caducado en 2022, pero nadie lo había cobrado. Me dicen que Michelle Salas se peleó con la aseguradora y, según gente de la aseguradora, ella exigió que se lo tenían que entregar para no meterse en problemas, y al final se lo dieron.”, comentó María Luisa Valdés Doria.

Michelle podría ser la heredera de Silvia Pinal / Instagram

¿Cómo respondió Alejandra Guzmán al seguro que habrían cobrado Michelle y Stephanie Salas?

Aunque este seguro habría sido estipulado por Silvia Pinal para que únicamente Michelle Salas y Stephanie Salas pudieran cobrarlo, según María Luisa Valdés Doria, Alejandra Guzmán, respecto a esa parte de la herencia de Silvia Pinal, no estaría de acuerdo y se habría puesto en contacto con la aseguradora para intentar impedir la entrega del monto, sin lograrlo.

“Pero aquí el asunto está más grave, porque me aseguran que Alejandra Guzmán le habló a la aseguradora para pedirles que no les dieran el dinero de este fondo de inversión. Es por eso que se dice que hay pleito.”, comentó.

Alejandra Guzmán / YouTube: Alejandra Guzmán

¿Qué polémicas hay por la herencia de Silvia Pinal?

En noviembre de 2024, una fuente cercana contó a TVNotas que Silvia Pinal dejó una fortuna cercana a los 250 millones de pesos, incluyendo propiedades, obras de arte y cuentas bancarias.

Según Gustavo Adolfo Infante, el testamento de Silvia Pinal incluye a nueve herederos: Sus 3 hijos, Alejandra, Sylvia y Luis Enrique, así como sus 4 nietas: Giordana y Schersa, Stephanie Salas y Frida Sofía, y sus dos bisnietas: Michelle Salas y Camila Valero y también figuran personas como Efigenia Ramos, asistente de más de 30 años de la señora Silvia, así como amigos como Mónica Marbán

Lo más reciente que se dio a conocer en “De primera mano” es que María Elena Galindo, hermana de la fallecida Tina Galindo, albacea de Pinal aseguró que el testamento de la Diva del Cine de Oro sigue sin abrirse y no por falta de interés, sino por trámites que simplemente no se han concretado.

