¿Alejandra Guzmán mintió sobre acercamiento con su hija? Frida Sofía habría lanzado dardo: “Me elijo”

Para nadie es un secreto que la relación entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, no ha sido la mejor en los últimos años. Por ello, muchos se alegraron cuando la cantante dejó ver que ya había comunicación entre ellas.

En una conferencia de prensa que ofreció hace algunos días, la hija de Silvia Pinal comentó que había hablado con la influencer tras los rumores sobre un supuesto embarazo.

Si bien todo indicaba que estaban en vías de reconciliación, Frida lanzó una serie de mensajes que, para muchos, serían su manera de desmentir a su mamá y dejar claro que, hasta el momento, no existe un acercamiento. Te contamos todos los detalles.

Frida Sofía / Mezcalent/Redes sociales

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¿Qué pasó entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía?

Los problemas entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, se remontan a 2019. En aquel entonces, la influencer acusó a su madre de, presuntamente, meterse con sus exnovios, incluyendo a Christian Estrada.

Las cosas tomaron un giro más serio cuando, en 2021, Frida sostuvo que, supuestamente, su abuelo, Enrique Guzmán, la tocó sin su consentimiento cuando todavía era menor de edad. Se dijo en ese momento que tanto Alejandra como el resto de la dinastía Pinal apoyaron a Enrique.

Si bien Frida había comenzado un proceso legal por todo esto, al final no pasó nada y el asunto solo quedó como una especulación. En estos últimos años, Alejandra manifestó su deseo de reconciliarse con su primogénita e incluso le escribió una canción llamada ‘Milagros’.

Tras la muerte de Silvia Pinal en 2024, la rockera contó que hubo un acercamiento con su hija. Aunque no dio muchos detalles de la reunión, dijo que la consideraba como un “regalo” que su mamá le dio.

Por su parte, a principios de este año, la propia Frida confesó que, pese a todo, seguía amando a Alejandra: “Extraño a mi mamá, la quiero, la adoro, la admiro, pero no la he tenido como mi mamá nunca. Igual es mi manera de verlo. Es mi madre, la que me dio la vida. Crecí sola con una mamá chin…, dura y sin papá”, expresó.

Alejandra Guzmán / Mezcalent

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¿Frida Sofía desmiente la reconciliación con su mamá, Alejandra Guzmán?

A lo largo del pasado fin de semana, Frida Sofía compartió una serie de mensajes sobre el amor propio y los límites. Estas son las reflexiones que lanzó:

“A quien pierda, me elijo a mí. Tengo cosas que hacer”

“La gente que subestima mi capacidad de no hablar nunca más no me conoce nadita”

“Ellos dicen que tú eres la villana de la historia y yo digo: ‘Oh, me llaman así porque no quise ser su basurero y no les quise besar el cu…”

“La gente que te quiere cuida cómo te hace sentir. FIN”

“Retírate de la misma forma en que llegaste; alegre, genuina, con buenas intenciones y en paz. Seguramente fuiste el golpe de suerte que jamás volverán a tener”

De igual manera, reposteó un video que decía: “Si sientes que actuaste de una manera que no te representa porque alguien te sacó de tus casillas, déjame decirte que desquiciar a una persona hasta llevarla a su límite más extremo y después ridiculizarla por actuar como una loca, es una forma de maltrato psicológico”.

Aunque no mencionó nombres, muchos creen que podrían ser una forma de decir que la relación con su madre sigue tensa. Algunos también han teorizado que podría tratarse de una serie de indirectas para una pareja. No obstante, nada está confirmado aún.

¿Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, está embarazada?

Hace algunas semanas, se comenzó a especular que, presuntamente, Frida Sofía estaba embarazada. Esto, a raíz de un video en el que se le podía ver abrazada de un hombre que le estaba tocando el vientre.

Cuando se le preguntó a Alejandra Guzmán sobre los rumores, simplemente se limitó a decir que sería una abuela “muy consentidora”. Por su parte, Frida ha negado estar esperando un hijo.

“Qué risa... no... Aparte, estoy fumando un vape, ¿cómo voy a estar fumando un vape estando embarazada?, ¿me veo gorda o qué?”, declaró.

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