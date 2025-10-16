¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán? Su papá Enrique Guzmán revela la verdad

Durante los últimos días, la cantante, Alejandra Guzmán, de 57 años, fue hospitalizada nuevamente. La noticia fue revelada por la periodista Pati Chapoy en el programa Ventaneando, donde informó que la intérprete de “Yo te esperaba” se sometió a una cirugía en las cervicales.

En medio de la preocupación de sus seguidores, fue su padre, Enrique Guzmán, quien decidió poner fin a las especulaciones. En una entrevista reciente, el intérprete de “Payasito” habló abiertamente sobre el estado actual de salud de su hija y los avances que ha tenido tras el procedimiento quirúrgico.

Te puede interesar: ¿Alejandra Guzmán habría agredido físicamente a Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal? Esto lo aseguran

Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre la salud de su hija Alejandra tras ser hospitalizada de emergencia?

En conversación con el canal de YouTube el Fernán, Enrique Guzmán confirmó que su hija Alejandra Guzmán sí fue hospitalizada, pero aclaró que todo salió bien.

“Bien, está feliz, ahora no le duele (la columna), está en su casa, estuvo nada más dos días (en el hospital)” Enrique Guzmán

Asegurando que Alejandra Guzmán se encuentra estable y fuera de peligro. De acuerdo con el también actor, la cirugía se realizó sin complicaciones y la intérprete de “Eternamente bella” ya se encuentra en proceso de recuperación desde su hogar. Guzmán explicó que el procedimiento fue necesario para atender molestias en la zona cervical, mismas que le venían causando dolor desde hace meses.

El exesposo de Silvia Pinal también destacó que su hija ha estado siguiendo las indicaciones médicas y se encuentra bajo observación, sin presentar síntomas de alarma. “Está bien, recuperándose, tranquila”, puntualizó el artista de 81 años.

Te puede interesar: Michelle y Stephanie Salas cobrarían seguro millonario de Silvia Pinal y Alejandra Guzmán estaría furiosa

Alejandra Guzmán no podía mover pies ni manos: este es su estado de salud hoy 10 de octubre. / Foto: IG/laguzmanmx

¿Por qué hospitalizaron a Alejandra Guzmán?

Según los reportes difundidos por Ventaneando, Alejandra Guzmán fue ingresada a un hospital de la Ciudad de México para someterse a una cirugía de las cervicales. La cantante había presentado molestias derivadas de antiguas lesiones en la columna, razón por la cual los médicos decidieron intervenirla.

Esta no es la primera vez que la intérprete enfrenta problemas de salud relacionados con la espalda. En años anteriores, la artista tuvo que suspender presentaciones debido a fuertes dolores, además de tratamientos médicos por complicaciones derivadas de un procedimiento estético que afectó su bienestar físico.

En esta ocasión, la operación habría sido programada para corregir molestias que se intensificaron en los últimos meses, motivo por el cual Alejandra Guzmán decidió alejarse temporalmente de los escenarios desde junio de 2025.

Te puede interesar: Enrique Guzmán rompe el silencio sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán ¿Recayó en las adicciones?

Alejandra Guzmán / Cortesía de Alejandra Guzmán

¿Cuándo regresará a los escenarios “la reina del Rock” Alejandra Guzmán?

A casi una semana de su cirugía, Alejandra Guzmán ya se encuentra en casa recuperándose y bajo cuidados médicos. Según su padre, la cantante ha mostrado una evolución favorable y podría retomar actividades gradualmente conforme lo indiquen sus especialistas.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado una fecha exacta para su regreso, el entorno de la cantante sugiere que esperará a estar completamente recuperada antes de volver a los escenarios. Desde junio de 2025, la intérprete pausó sus compromisos artísticos debido a los constantes dolores que afectaban su movilidad. Por su parte, Enrique Guzmán reiteró que su prioridad es la salud de su hija y que no existe ningún riesgo mayor.

Además, el día martes 14 de cotubre, Alejandra Guzmán reapareció públicamente para informar sobre su estado de salud luego de haber sido hospitalizada y sometida a una cirugía en las cervicales. La cantante mexicana, de 57 años, compartió un mensaje en audio dirigido a sus seguidores en el que aseguró sentirse mucho mejor y en la etapa final de su recuperación.

“Esta es la mejor etapa de mi curación, este es el fin de tanto que he pasado en estos 13 años. Gracias a todos los fans, gracias a toda la gente que me ha apoyado, que me ha dicho la verdad” Alejandra Guzmán

La intérprete de “Hacer el amor con otro” agradeció el apoyo recibido y afirmó que su cirugía fue exitosa, que se encuentra fuera de peligro y lista para continuar con sus proyectos. Además, transmitió optimismo al afirmar:

“Es increíble cómo me siento, vamos a seguir adelante, vamos a seguir brillando y vamos a seguir siendo felices”. Alejandra Guzmán

Te puede interesar: ¿Alejandra Guzmán confirma hospitalización? Comparte impactante foto tras preocupante diagnóstico