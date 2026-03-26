Frida Sofía reaparece con mensaje tras caída de su mamá Alejandra Guzmán; ¿habla sobre el karma? | FOTO

La reciente reaparición de Frida Sofía en redes sociales volvió a colocarla en el centro de la conversación pública, esto luego de que se diera a conocer un nuevo problema de salud de su madre, Alejandra Guzmán. La situación surgió a partir de declaraciones de Enrique Guzmán, quien informó que su hija sufrió una caída que derivó en molestias físicas.

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Alejandra Guzmán habla sobre los rumores de una nueva hospitalización / Captura de pantalla internet/ Canva

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán y cuál es su estado de salud?

La información sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán fue dada a conocer por su padre, Enrique Guzmán, durante un encuentro con medios de comunicación. El cantante explicó que el accidente ocurrió de manera doméstica y fue provocado por un tropiezo.

“Se tropezó con el perro, apenas antier. Se le atravesó el perro, se cayó y se pegó en la cadera... Lo que necesita es masaje” Enrique Guzmán

Según sus palabras, el golpe derivó en molestias en la cadera y en un nervio, lo que ha requerido cuidados básicos, pero descartó que la intérprete haya sido hospitalizada. También indicó que el tratamiento se limita a terapias como masajes y reposo.

La noticia generó reacciones inmediatas entre seguidores de la llamada “Reina del Rock”, quienes han seguido de cerca su historial médico en los últimos años. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de complicaciones mayores relacionadas con esta caída.

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Enrique Guzmán sorprende con confesión sobre Alejandra Guzmán. / Foto: Redes sociales

¿Qué mensaje publicó Frida Sofía tras el accidente de Alejandra Guzmán?

Tras la difusión del incidente, Frida Sofía registró actividad en su cuenta oficial de Instagram, lo que provocó diversas interpretaciones entre usuarios. En primera instancia, compartió un breve video en el que aparece conviviendo con su mascota.

Minutos después, la cantante y modelo publicó una reflexión que generó mayor atención. El mensaje llamó la atención debido a su contenido, dando a entender ¿karma? Esta imagen fue difundida en sus historias y coincidió temporalmente con la noticia sobre su madre.

Historia de Frida Sofía “Qué les hizo pensar que podían entrar a mi vida, hacer un desmadre y salir intactos. Algo siempre pasa, sin que yo tenga que mover un dedo”,

El contenido se viralizó entre sus seguidores, quienes comenzaron a relacionarlo con la situación familiar, aunque la publicación no menciona directamente a Alejandra Guzmán ni al accidente.

Hasta el momento, Frida Sofía no ha emitido declaraciones adicionales que aclaren el contexto de su mensaje o su postura respecto al estado de salud de su madre.

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Frida Sofía / Capturas de pantalla

¿Cuál es la relación actual entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía?

La relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía ha estado marcada por episodios de distanciamiento en los últimos años. Uno de los momentos más mediáticos ocurrió cuando Frida Sofía concedió una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, en la que hizo acusaciones de abuso contra su abuelo, Enrique Guzmán.

A partir de ese momento, madre e hija mantuvieron una relación distante que fue ampliamente documentada en medios de comunicación y redes sociales. Durante ese periodo, ambas realizaron declaraciones públicas que evidenciaban la ruptura.

Sin embargo, en noviembre del 2024, tras el fallecimiento de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán informó que había retomado la comunicación con su hija. Esta declaración generó especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambas.

Desde entonces, no se han dado a conocer detalles concretos sobre la evolución de su relación. La reciente actividad de Frida Sofía en redes sociales, en medio de la noticia sobre la salud de su madre, volvió a colocar el tema en la conversación digital.

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