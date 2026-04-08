Kenny Avilés rompe el silencio sobre su presunta enemistad con Alejandra Guzmán: ¿se acerca una colaboración?

La historia de Kenny Avilés y Alejandra Guzmán ha estado marcada por declaraciones pasadas, distanciamientos y versiones encontradas sobre su vínculo dentro de los rock mexicano. Sin embargo, en una reciente conferencia de prensa, la líder de la banda ‘Kenny y los eléctricos’ volvió a tocar el tema y dejó clara su postura actual. ¿Siguen en pleito? Aquí te contamos toda la historia.

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Kenny Avilés y Verónica Castro / Facebook: Kenny Alvarés

¿Qué pasó entre Alejandra Guzmán y Kenny Avilés?

La polémica entre Kenny Avilés y Alejandra Guzmán se remonta a la adolescencia de la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, cuando formó parte de Kenny y los eléctricos como corista. En ese periodo, la líder de Los eléctricos participó en su desarrollo artístico e incluso en aspectos como la presencia escénica de la artista.

Con el paso del tiempo, surgieron diferencias que supuestamente derivaron un distanciamiento y la separación de Alejandra Guzmán de Kenny y los eléctricos. En 2023, Avilés relató que una de las tensiones estuvo relacionada con el reconocimiento de ambas en el género, particularmente por el título de “la Reina del rock”.

Bajo ese contexto, Kenny dio a conocer en el programa El minuto que cambió mi destino, que Alejandra se distanció de la agrupación tras exponer una situación de acoso por parte de su entonces pareja, lo que también habría derivado en las decisiones internas en el grupo en aquellos años.

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Kenny y los eléctricos / Captura de pantalla

¿Actualmente Kenny Avilés y Alejandra Guzmán tienen pleito?

A pesar de las declaraciones del pasado, Kenny Avilés reveló en una reciente conferencia de prensa que no existe una enemistad directa, ni polémicas con Alejandra Guzmán. Según explicó, la percepción de rivalidad ha sido impulsada externamente, no por parte de las involucradas.

“No, igual en la que me encantaría Alejandra Guzmán… mándenle este mensaje, sí me encantaría… yo no tengo ped… con Alejandra Guzmán, como que siempre me la ponen como enemiga, pero yo la verdad nunca me he peleado con Alejandra” Kenny Avilés

La rockera también hizo referencia al cariño que aún identifica en su relación, recordando la etapa en la que convivieron cuando Guzmán iniciaba en su carrera como corista.

“Yo la veo y digo: ‘Ay, es mi Kennita’. Yo la hice, pero claro que ella ya nació con ese ángel” Kenny Avilés

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Alejandra Guzmán se sometió a una cirugía de cadera. / Foto: FB/Alejandra Guzmán

¿Habrá colaboración entre Kenny Avilés y Alejandra Guzmán?

En el mismo espacio, Kenny Avilés confirmó que sí le gustaría y estaría dispuesta a compartir escenario o trabajar musicalmente con Alejandra Guzmán.

“Pero, sí. Me encantaría, sería un madra... que ella se subiera. Ella cantaba una canción mía cuando empezó ya a cantar sola, la Woman in love es una canción de mis primero discos. Me encantaría” Kenny Avilés

Hasta el momento, no se ha confirmado algún proyecto en conjunto, pero las declaraciones de Kenny dejaron abierta la puerta para coincidir nuevamente en el ámbito profesional.

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Así lo contó Kenny Avilés: