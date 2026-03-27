¿Alejandra Guzmán recayó en el alcohol? Ella responde a lo que le pasó tras su caída: “Tuve mucha suerte”

La cantante Alejandra Guzmán reapareció públicamente luego del accidente doméstico que encendió las alertas sobre su estado de salud y hasta rumores sobre una posible recaída en el alcohol. Sin embargo, la llamada “Reina del rock” fue captada a su llegada a su casa en el sur de la Ciudad de México, donde habló por primera vez sobre la caída que sufrió días atrás y que, según su propio padre, le provocó un problema en la cadera.

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Alejandra Guzmán reaparece en redes con radiografía que evidencia su lucha contra el desgaste óseo. / Foto: FB/Alejandra Guzmán

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán tras la caída en su casa?

De acuerdo con lo informado por Enrique Guzmán en conferencia de prensa, el accidente ocurrió de manera inesperada.

“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama. Se le atravesó, se cayó y se le zafó la cadera; porque las dos caderas que tiene son de titanio”, Enrique Guzmán

El también actor detalló que, pese al impacto, la situación no requirió hospitalización. “Eso le estiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”, explicó en ese momento.

Días después, Alejandra Guzmán fue interceptada por cámaras del programa Venga la alegría, donde habló directamente sobre lo ocurrido.

“Muy bien... Fue una caída con suerte, la verdad tuve mucha suerte de haber caído bien... Y me la metieron, ahora sí la tengo bien metida, ¡la cadera!”, Alejandra Guzmán

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Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán / Redes sociales y canva

¿Cómo está la salud de Alejandra Guzmán actualmente?

La cantante Alejandra Guzmán confirmó que el incidente no pasó a mayores y que actualmente se encuentra bajo tratamiento.

“Estoy en terapia, vuelvo el 27 de julio con mi gira. Gracias a Dios tengo mucha salud y mucha gente que me ha apoyado, entonces ¿qué más quiero? Ya estoy completa de nuevo” Alejandra Guzman

Tras el susto, la intérprete aseguró que su estado de salud es favorable y que continúa con su recuperación. Además, reiteró su actitud frente a los obstáculos físicos que ha enfrentado a lo largo de su carrera. “Como siempre, ¡la vida vale la pena vivirla!”, comentó, al tiempo que confirmó que sigue con sus actividades programadas.

Incluso, adelantó que participará en una función especial del espectáculo Malinche: el musical, producido por Nacho Cano, lo que marcaría su regreso paulatino a la vida pública tras el incidente.

La artista ha enfrentado diversos procedimientos médicos en el pasado, incluidos implantes de cadera, lo que generó mayor atención mediática tras este nuevo episodio. Sin embargo, en sus propias palabras, su recuperación avanza sin complicaciones mayores.

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Alejadra Guzmán se sometió a una cirugía por problemas de salud. / Foto: FB/Alejandra Guzmán

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre la caída de Alejandra Guzmán?

En medio de la información oficial, el periodista Javier Ceriani difundió una serie de declaraciones en las que presentó una versión distinta sobre las causas del accidente.

Durante su transmisión, señaló: “Tiro la bomba más esperada. Alejandra Guzmán. Informe contundente”. En su intervención, mencionó que la cantante “se cayó y se rompió otra vez la cadera de titanio que tiene”, además de referirse a antecedentes médicos.

Ceriani también afirmó:

“Le detectaron escoliosis tipo dos… una hernia en las vértebras… descalcificación en la columna… problemas en las rodillas y manos… hipertensión y prediabetes”. Javier Ceriani

Asimismo, agregó declaraciones sobre un posible contexto previo a la caída:

“Tengo que anunciarles que la caída que tuvo Alejandra Guzmán es porque Alejandra Guzmán habría estado durante ocho largos días… bebiendo alcohol de una forma…” Javier Ceriani

En el mismo espacio, el periodista indicó que estas versiones, según sus palabras, serían “supuesta y alegadamente”, y vinculó el estado físico de la cantante con lo que describió como un periodo complicado.

Hasta el momento, estas afirmaciones no han sido confirmadas por la propia Alejandra Guzmán, ni por su equipo cercano, quienes se han limitado a informar sobre el accidente doméstico y su proceso de recuperación. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de rumor.

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