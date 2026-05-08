¿Thalía se está divorciando? El mensaje que podría confirmar su separación de Tommy Mottola

Thalía se volvió tendencia a través de redes sociales luego de que se difundieran el supuesto mensaje en el que la cantante y actriz habría confirmado su divorcio de Tommy Mottola tras 25 años juntos.

La noticia se dio a conocer tan solo unos meses después de que la cantante de “Amor a la mexicana” compartió en sus redes una serie de fotos inéditas junto a su esposo con motivo de la celebración de sus bodas de plata.

Thalía y Tommy Mottola llegaron al altar el 2 de diciembre de 2000. / Clasos / instagram

Te podría interesar: Thalía responde si volverá a las telenovelas después de más de 20 años: ¿se prepara para su regreso?

¿Thalía y Tommy Mottola se están divorciando?

Thalía y Tommy Motola se encuentran en el ojo del huracán luego de que el periodista Javier Ceriani dio a conocer en su programa de YouTube que la cantante mexicana presuntamente le pidió el divorcio a su pareja.

De acuerdo con la versión de Ceriani y supuestas personas cercanas a la pareja, la crisis en la relación supuestamente estaría vinculada con el caso de Sean Diddy Combs, el rapero estadounidense que actualmente enfrenta un proceso legal por diversos delitos.

Hasta el momento, Thalía y Tommy Mottola no han dado declaraciones al respecto, pero en el programa de Ceriani se aseguró que Thalía presuntamente cambió de residencia a Miami con el supuesto propósito de mantener privacidad sobre el tema, pues aún no existe una confirmación legal del divorcio.

“Le habría pedido el divorcio porque ellos están separados.” Javier Ceriani

Javier Ceriani aseguró que Thalía se está divorciando de Tommy Mottola, según fuentes cercanas a la pareja. / Clasos / instagram

Lee: Karol G rinde tributo a Thalía e interpreta su sencillo ‘Arrasando’; ella reacciona, ¿se molestó?

¿Cuál es el mensaje con el que Thalía presuntamente estaría confirmando su divorcio?

Tras las declaraciones de Javier Ceriani, Pablo Chagra dio a conocer el mensaje que Thalía habría enviado un mensaje a través de su música para presuntamente confirmar su divorcio.

De acuerdo con el periodista digital, pese a las más de dos décadas que comparten y los hijos en común, la intérprete de “Piel morena” dejó un mensaje oculto en su colaboración con Yuri en “Todo, Todo, Todo”, un clásico de Daniela Romo.

En uno de los fragmentos del video oficial, Chagra se percató de que Thalía se quita “un anillo” y lo guarda en el saco del modelo que aparece en el clip, acción que podría confirmar su divorcio tras más de dos décadas.

“Toda, toda la canción habla de un hombre de ojos verdes al que tiene que olvidar, porque a pesar de todo ya se están separando.” Pablo Chagra

Pese a los supuestos mensajes que Chagra “descifró” en el video de Thalía y Yuri, confirmó que la pareja aún se sigue en redes sociales, pero tras sus investigaciones, puede asegurar que en uno de los eventos más importantes en que se reconoció a la cantante, ella llegó sin su esposo, lo que ha comenzado a generar más teorías al respecto.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado una separación. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de RUMOR.

Thalía y Tommy Motola enfrentan rumores de divorcio a meses de celebrar su 25 aniversario. / Redes sociales

Lee: Thalía confiesa lo que hace cuando no soporta a su esposo ¿a punto del divorcio?

¿Cómo inició la relación entre Thalía y Tommy Mottola?

A lo largo de su relación, Thalía y Tommy Mottola se han convertido en una de las parejas más queridas del medio del espectáculo, pero también de las más mediáticas, pues la diferencia de edad es uno de los aspectos que más se ha comentado.

Desde que dieron inició a su historia de amor en el año 2000, la brecha generacional no fue un obstáculo para consolidar una relación. Con tan solo 29 años, la cantante decidió iniciar un romance con Mottola, quien en ese entonces tenía 51 años.

El primer encuentro entre las celebridades fue organizado por el productor Emilio Estefan, quien consideró que ambos tenían valores similares. En ese entonces, los dos ya eran figuras consolidadas en el medio artístico, lo que no significó un obstáculo para llegar rápidamente al altar.

Su boda se celebró el 2 de diciembre de 2000 en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Ante la magnitud del evento, diversos medios internacionales lo describieron como un completo cuento de hadas, lo que de inmediato los puso bajo los reflectores.

No te pierdas: ¿Adela Noriega y Thalía se pelearon? La razón por la que no volvieron a trabajar juntas tras ‘Quinceañera’

