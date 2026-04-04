Thalía responde si volverá a las telenovelas después de más de 20 años: ¿se prepara para su regreso?

Thalia ha forjado una amplia carrera en el mundo del entretenimiento, pero poco se recuerda de su paso por la televisión, donde protagonizó la trilogía de “Las Marías”, Rosalía, entre otras producciones, hoy la pregunta es, ¿la cantante volvería a las telenovelas después de 20 años? Te contamos los detalles.

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¿Thalía vuelve a las telenovelas? La actriz responde y aclara rumores. / Redes sociales

¿Qué telenovelas protagonizó Thalía?

Thalía protagonizó la telenovela María Mercedes, producción de Televisa que marcó el inicio de la llamada Trilogía de “Las Marías”.

El éxito continuó con Marimar en 1994 y María la del barrio en 1995, completando así la trilogía en la que interpretó a distintos personajes con el nombre de María, todos con un origen humilde. Las producciones alcanzaron una amplia audiencia a nivel internacional, superando los mil millones de espectadores en conjunto. A partir de este fenómeno televisivo, la artista comenzó a ser identificada como la “Reina de las telenovelas”, aunque también surgieron críticas que señalaban similitudes en las historias y en la construcción de los personajes.

Entre las tres producciones, Marimar destacó por su alcance en distintos mercados, con altos niveles de audiencia en países de América, Asia, África y el mundo árabe. Posteriormente, Thalía regresó a la televisión con Rosalinda, considerada en su momento una de las producciones más costosas de Televisa y una de las más distribuidas a nivel internacional y su última telenovela.

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Thalía y Fernando Colunga en María la del barrio. / Redes sociales

¿Thalía regresa a las telenovelas?

Thalía habló sobre la posibilidad de regresar a las telenovelas durante una entrevista con Hola!, donde dejó clara su postura respecto a retomar ese formato. “No, no. El trabajo detrás de una novela es lo que drena al elenco, pero ya cuando estás grabando, cuando ves el resultado, cuando viajas a otros países, cuando la novela rompe récords y está siendo una maravilla, eso sí lo disfrutas, pero las horas de espera entre escena y escena, esas sí ya no”, explicó al referirse a las dinámicas de producción.

La actriz detalló que una de las experiencias que más la marcaron fue la forma en que se realizaron sus últimos proyectos, particularmente durante la etapa de las llamadas “Las Marías”, ante lo que dijo, “lo que pasa es que lo que a mí me destrozó la mente, emocionalmente hablando, fue la forma en la cual se filmaron esas novelas, las últimas, que fue todo muy acelerado y con mucha presión de sacar los capítulos al aire por el mismo éxito que empezaron a tener esas novelas”.

“Se reescribían y se pasaban infinitamente, o sea, el libreto que llegaba hoy en la mañana, te lo aprendías, lo actuabas, y esa misma noche lo editaban y salía al aire. No había forma de que te diera una migraña, no había forma de que te sintieras mal… tenías que seguir. Entonces, eso para mí fue lo que me ahuyentó. Dije, no más esta presión, yo no puedo”. Thalía.

A pesar de ello, reconoció que las telenovelas en las que participó continúan vigentes: “Amo que se siguen transmitiendo las novelas y siguen rompiendo récords de audiencia en esta época con programación nueva.”

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Thalía protagonizó la trilogía de “Las Marías”. / Redes sociales

¿Quién es Thalía?

Thalía es una cantante y actriz mexicana que inició su trayectoria artística a inicios de la década de los años 80 como parte del grupo infantil Din-Din. En 1986 se integró a Timbiriche, donde participó en la grabación de tres álbumes de estudio antes de salir en 1989 para continuar con su desarrollo profesional de manera independiente.

Tras prepararse en Los Ángeles, regresó a México en 1990 para lanzar su primer disco como solista, titulado “Thalía”, al que siguieron “Mundo de cristal” y “Love”. A lo largo de su carrera firmó con sellos como EMI y Sony Music, con los que publicó diversos materiales discográficos. Entre sus producciones destaca “Primera fila: Thalía”, álbum en vivo que alcanzó certificaciones importantes en México.

En el ámbito musical, ha superado los 25 millones de discos vendidos como solista y ha interpretado temas como “Piel morena”, “Amor a la mexicana”, “Entre el mar y una estrella” y “No me enseñaste”. Además de cantar en español, también ha grabado en otros idiomas como inglés, francés, portugués y tagalo. Su carrera se ha desarrollado de manera paralela en la televisión, donde ha participado en producciones que ampliaron su presencia en distintos mercados.

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