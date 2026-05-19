¡Alejandro Fernández estaría celoso de su hijo Alex Fernández, afirman!: “Lo ve como competencia”

La relación entre Alejandro Fernández y su hijo Alex Fernández sigue tensa en medio de un distanciamiento entre ambos y supuestos sentimientos de incomodidad relacionados con la carrera del joven cantante. De acuerdo con lo que se ha reportado recientemente, ‘el Potrillo’ le tendría celos al exparticipante de Juego de voces 2026, ¿qué pasó? Te contamos todo.

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¿Por qué Alejandro Fernández no quería que Alex Fernández cantara? / Redes sociales

¿Por qué Alejandro Fernández y su hijo Alex Fernández están distanciados?

Como te dimos a conocer en TVNotas, la relación entre Alejandro Fernández y su hijo Alex Fernández no atravesaría su mejor momento, pese a que recientemente ambos han coincidido en distintos eventos públicos y proyectos familiares. De acuerdo con una fuente cercana al entorno de la dinastía Fernández, aunque padre e hijo mantienen contacto y convivencia en ocasiones especiales, la comunicación entre ambos se habría vuelto más distante en los últimos años.

Según lo compartido, las diferencias habrían comenzado en 2018, cuando Alex Fernández decidió enfocarse de lleno en la música y buscó el respaldo de su abuelo, Vicente Fernández, quien terminó involucrándose como productor y mánager del joven cantante. Además, trascendió que Alejandro Fernández no habría tomado de la mejor manera la decisión de su hijo de dejar el trabajo que tenía dentro de la oficina familiar para abrirse paso por cuenta propia en el medio artístico.

“Cuando Alex decidió abrirse paso en la música, a quien recurrió para que lo apoyara fue a don Vicente, que se convirtió en su mánager y productor, lo cual desencadenó la furia del ‘Potrillo’. Además, cuando se enteró de que su hijo se dedicaría a la música y dejaría la oficina en la que trabajaba con él, lo amenazó con despedirlo y el joven renunció”. Fuente a TVNotas.

Con el fallecimiento de Vicente Fernández en 2021, la dinámica familiar habría cambiado y, tiempo después, Alejandro Fernández decidió apoyar públicamente la carrera de su hijo invitándolo a participar en su gira Amor y patria en 2023 y 2024. Sin embargo, de acuerdo con la misma fuente, los desacuerdos continuaron debido a diferencias relacionadas con la manera en que Alex lleva actualmente su carrera artística.

“‘El Potrillo’ es muy crítico con Alex, y este mejor optó por ya tomar su camino, para evitar tener problemas familiares. Desde ahí él lleva su carrera por su cuenta y casi no lo consulta, lo cual no le agrada al ‘Potrillo’. Realmente no es tanta la comunicación entre Alex y su papá. Sí se ven en ocasiones especiales, pero es muy poco el tiempo que comparten”, agregó la persona cercana a la familia.

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Alejandro Fernández estaría celoso de su hijo Alex Fernández. / Redes sociales

¿Alejandro Fernández está celoso de Alex Fernández?

En su canal de YouTube, Martha Figueroa habló con Hugo Maldonado de supuestos celos profesionales por parte del intérprete de música regional mexicana hacia su hijo. Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la familia Fernández.

El conflicto habría comenzado cuando Vicente Fernández decidió apoyar musicalmente a Alex Fernández y grabar material con él. “Y está furioso con el papá, no se lleva con ‘el Potrillo’, según él, dicho por él, que porque Alejandro enfureció cuando don Vicente le grabó disco al pequeño Alex Fernández, que le dijo: ‘Tú grabas un disco con mi papá y yo jamás en la vida te vuelvo a hablar’”, comentó el periodista durante la charla.

Por su parte, Martha Figueroa señaló que, según lo que se ha comentado en distintos momentos, Alejandro Fernández no habría querido inicialmente que su hijo se dedicara a la música. “Cuentan que el Potrillo en algún momento no quería que el hijo fuera cantante, pues yo creo que porque al final no lo ve como ‘es mi hijo’, sino que lo ve como competencia: ‘Canta igual que yo, nos parecemos, va a salir vestido charro idéntico, el nombre, nos llamamos igual’”, comentó.

La periodista también recordó que antes de enfocarse por completo en la música, Alex Fernández tuvo otros proyectos personales y posteriormente decidió seguir el camino artístico con el respaldo de su abuelo Vicente Fernández. “El que lo apoyó 100% fue don Vicente en sus últimos días. Lo metió al estudio de grabación que tenían ahí en Guadalajara y lo apoyaba cañón. Luego ya se enfermó más don Vicente y eso hizo como que se hicieran un poco tregua. Pero claro, tú ves a Alex y hay gente que dice: ‘Canta igualito al Potrillo’. Yo creo que al Potrillo no le encanta eso”, agregó Martha Figueroa.

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¿Celos en la familia Fernández? Martha Figueroa habla de Alejandro y Alex Fernández. / Redes sociales

¿Quién es Alex Fernández?

Alex Fernández es un cantante y compositor mexicano de música regional mexicana nacido el 4 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México. Forma parte de la familia Fernández, vinculada a la tradición ranchera, la cual ha sido transmitida por su abuelo Vicente Fernández y su padre Alejandro Fernández. Su acercamiento formal a la música surgió tras recibir el respaldo de su abuelo, quien impulsó la producción de su primer material.

Inició su carrera profesional en 2018 con el lanzamiento del sencillo “Te amaré”, marcando el comienzo de su trayectoria dentro del género. Un año después, en 2019, presentó su primer álbum titulado “Sigue la dinastía”, proyecto en el que su abuelo participó en la selección de temas. Ese mismo año fue nominado al Latin Grammy y compartió escenario con su padre y su abuelo durante la ceremonia, donde interpretaron el tema “Volver, volver”.

Además de su actividad musical, ha participado en giras junto a su padre, como “Hecho en México” en 2021. En el ámbito personal, contrajo matrimonio con Alexia Hernández en mayo de ese mismo año. Meses después, la pareja anunció que esperaba a su primer hijo, y en marzo de 2022 nació su hija. También mantiene un negocio de repostería ubicado en Zapopan, Jalisco.

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