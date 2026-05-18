Paty Manterola de luto: Muere su “niña”, de 5 años; la despide con desgarrador mensaje en redes: “Ya no está”

La cantante y actriz Paty Manterola atraviesa uno de los momentos más difíciles a nivel personal tras anunciar una triste muerte, noticia que sorprendió a sus fans y seguidores. La intérprete conmovió a internautas con una emotiva despedida. ¿Quién murió?

Paty Manterola, actriz / La Silla Rota

¿Quién fue el ser querido de Paty Manterola que murió recientemente?

Se trata de Bella, la querida mascota de Paty Manterola, quien acompañó a la actriz durante los últimos cinco años. A través de sus redes sociales, la exintegrante de Garibaldi compartió un emotivo mensaje con el que despidió a su “perrhija”.

La famosa reconoció que aún le cuesta aceptar la ausencia de Bella, especialmente porque consideraba que todavía tenían mucho tiempo por compartir juntos. “ Nos hubiera gustado disfrutar muchísimo más tiempo a su lado, tenía solo 5 añitos ”, expresó con tristeza.

La noticia provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad por la pérdida. ¿Qué otro mensaje compartió?

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Paty Manterola, la actriz y cantante / Redes sociales

¿Cómo se despidió Paty Manterola de su “niña”?

Mediante una publicación en Instagram, Paty Manterola reveló que Bella ya no estaba físicamente con ellos. En el mensaje, la cantante confesó el profundo dolor que siente tras la partida de su mascota, a quien describió como una compañera llena de amor y alegría.

Hace 9 días mi hermosa perrhija “Bella” se convirtió en luz… y tuvimos la fortuna de acompañarla con todo nuestro amor y cuidados hasta su último respiro. Paty Manterola

Además, la actriz lamentó que su estancia juntas haya sido tan corta, pues cinco años son muy pocos: “ Agradezco inmensamente a Dios por habernos hecho parte de su corto pero inolvidable paso por esta vida ”, escribió.

Por último, después de un largo mensaje de despedida, Paty Manterola agradeció a Bella por cada recuerdo compartido:

Gracias por habernos elegido, mi niña hermosa. Gracias por cada mirada, cada abrazo, cada instante de amor incondicional. Paty Manterola

La actriz también reflexionó sobre la forma en que los animales enseñan a amar sin condiciones ni prejuicios. Para ella, Bella representó un ejemplo de cariño puro, capaz de alegrar incluso los días más complicados.

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¿Quién es Paty Manterola y cuál es su trayectoria?

Paty Manterola es una cantante, actriz y conductora mexicana que alcanzó gran popularidad en la década de los noventa gracias a su participación en el grupo musical Garibaldi.

Su gran oportunidad llegó a finales de los años ochenta cuando se integró a Garibaldi, agrupación inspirada en la música regional mexicana y el pop, creada por el productor Luis de Llano.

Además de la música, desarrolló una exitosa trayectoria en la televisión. Participó en telenovelas y series como:



Apuesta por un amor ,

, Destilando amor y

y El juego de la vida.

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