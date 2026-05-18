¿Galilea Montijo dice adiós a la conducción y debuta en la música? Se filtra canción de la conductora

Galilea Montijo, considerada una de las conductoras más consolidadas de la televisión mexicana, sorprendió a propios y extraños al ser anunciada como la conductora de la nueva temporada de ‘Solo las más 2’, noticia que desató preguntas sobre sus próximos proyectos. Días después de que su participación fue confirmada, en redes comenzó a circular el fragmento de una canción que se asegura llevará la voz de la presentadora de hoy. ¿Dejará la conducción y debutará en la música?

Galilea Montijo suma nuevos proyectos a pocos meses del estreno de La casa de los famosos México. / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

No te pierdas: ¿Actriz confirma romance con el hijo de Galilea Montijo? “No puedo decir lo que va a pasar”

¿Galilea Montijo dejará la conducción para debutar en la música?

A través de una transmisión en vivo de Bruno Olvez, uno de los productores de ‘Solo la más 2’, se dio a conocer un fragmento de la canción que interpretará Galilea Montijo como parte del soundtrack del programa.

La conductora de Hoy no es la primera en presentar su voz para el proyecto; en temporadas anteriores ocurrió lo mismo con personalidades como Vanessa Claudio, Lorena Herrera, Karla Díaz, Maca Carriedo, Roberto Carlo y Karime Pindter.

Bruno Olvez dejó que “accidentalmente” se escuchara parte de la canción para que sus seguidores adivinaran de qué se trataba; después de varios intentos fallidos, terminó por decir: “Así es, es la canción de Galilea”.

Su participación en ‘Solo la más 2’ y su debut en el sencillo no significa que deje el resto de sus proyectos, como su presencia en el matutino Hoy o su próxima aparición en La casa de los famosos México. Hasta ahora, todos sus proyectos siguen en marcha.

Galilea Montijo seguirá al frente de La casa de los famosos México pese a su participación en La más draga. / Mezcalent

Lee: Lola Cortés tras no aguantar el encierro en La granja VIP, ahora se une a reality, ¿La casa de los famosos México?

¿Cómo reaccionó Galilea Montijo al ser confirmada como conductora de ‘Solo la más 2’?

Después de que Galilea Montijo fue confirmada como conductora de ‘Solo la más 2’, importante reality del mundo drag en México y Latinoamérica, usó sus redes para expresar su agradecimiento y asegurar que es un honor formar parte del proyecto.

“Feliz de estar en el gran arranque de La más draga. Amo cómo expresan ese arte a través del vestuario, maquillaje, actuación y performance. Amo, es un honor”, escribió en redes junto a fotos de proyecto.

Su llegada a La más draga sigue generando reacciones entre los internautas; mientras algunos aplauden su versatilidad para aparecer en distintos formatos, otros expresan su desacuerdo. En medio de los dimes y diretes, su debut en la música como parte de ‘Solo la más 2’ también ha sumado varios comentarios como: “Gali devora”, “Todas suenan igual”, “Me encanta”, entre otros.

Galilea Montijo será la conductora de ‘Solo la más 2'. / Redes sociales

Lee: Conductores de Cuéntamelo ya! revelan por fin si tienen romance tras apasionado beso: ¿Lo confirmaron?

¿Cuándo se estrena ‘Solo la más 2’, reality que conducirá Galilea Montijo?

Será el próximo 16 de junio, en punto de las 9:00 de la noche, cuando Galilea Montijo aparezca al frente de ‘Solo la más 2’ a través del canal de YouTube La más draga.

Cabe mencionar que el reality no es gratuito. Para poder disfrutar de las ocho semanas que dura el proyecto, existe una suscripción mensual que ronda entre los 100 y 200 pesos mexicanos, dependiendo de los beneficios incluidos.

Además de Galilea Montijo, el equipo de jueces estará conformado por personalidades de alto renombre como Lola Cortés, Alfonso Waithsman y Aldo Rendón, lo que significa que al pagar la suscripción también podrás conocer el talento de otros artistas.

No te pierdas: Conductora de Hoy revela delicada cirugía en pleno programa y sorprende con su impactante cambio

Así suena la canción de Galilea Montijo: