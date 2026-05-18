Kalimba reacciona a caso de Vadhir Derbez por presunto abuso: “No podemos meter las manos al fuego por nadie”

Kalimba reaccionó a la polémica de Vadhir Derbez, quién enfrenta una denuncia por presunto abuso en uno de los rodajes de su video, ¿qué dijo el cantante? Te contamos todos los detalles.

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¿Qué dijo Kalimba sobre Vadhir Derbez? Así reaccionó a señalamientos en su contra. / Redes sociales

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

Durante una emisión del programa De primera mano, se difundió la carpeta de investigación del caso contra Vadhir Derbez. De acuerdo con lo revelado, el documento tendría 333 páginas y estaría vinculado a una denuncia de presunta violación presentada por una joven de 19 años, quien aseguró ser ciudadana estadounidense, los hechos se habrían cometido el pasado 2 de abril durante el último día de grabación de un video musical del cantante.

La supuesta denunciante señaló que se encontraba en un camerino cuando el actor, según ella, se le acercó y presuntamente la habría invitado a pasar a otro espacio dentro de la misma locación. Según lo difundido, ambos presuntamente habrían ingresado al camerino del cantante, donde permanecería solos después de que salió parte del equipo de trabajo y esto presuntamente sucedió:

“Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí. En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca. Yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”, se lee en la carpeta. Posteriormente la supuesta denunciante acudió a interponer una denuncia contra el cantante.

Tras darse a conocer el caso, Vadhir Derbez salió a negar los hechos. Además, Enrique González Casanova, abogado del hijo de Eugenio Derbez, destacó que su cliente rechaza las acusaciones y sostuvo que se trataría de un presunto intento de extorsión. Según explicó, el actor habría recibido mensajes desde distintos números telefónicos y cuentas falsas en redes sociales, donde supuestamente le exigían dinero a cambio de no continuar con el proceso.

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Vadhir Derbez: Kalimba rompe el silencio y envía mensaje a la familia Derbez. / Redes sociales

¿Kalimba enfrenta acusaciones de presunto abuso como Vadhir Derbez?

La carrera de Kalimba también ha estado marcada por diversas controversias legales relacionadas con presuntas acusaciones de abuso sexual. Uno de los casos más mediáticos ocurrió en 2010, cuando una joven de nombre Daiana, quien entonces era menor de edad, aseguró que el cantante la había agredido en un hotel de Quintana Roo. Tras la denuncia, el también actor de teatro pasó un corto periodo en prisión mientras avanzaban las investigaciones; sin embargo, tiempo después el caso fue desestimado por falta de pruebas.

Años más tarde, en 2023, Melissa Galindo interpuso una demanda contra Kalimba al señalar que presuntamente la tocó sin su consentimiento mientras trabajaba como telonera en conciertos realizados en 2020. Desde entonces, el caso ha seguido su curso legal y el intérprete se ha mantenido reservado al hablar públicamente sobre el tema, aunque en distintas ocasiones ha reiterado su postura de inocencia.

El pasado 17 de abril de 2024 se llevó a cabo una audiencia en la que Kalimba fue vinculado a proceso por el delito de “abuso sexual agravado”. En aquel momento, diversos medios reportaron que el cantante continuaría el proceso en libertad, además de que el juez otorgó un plazo para que ambas partes presentaran y recopilaran evidencias relacionadas con el caso que sigue en proceso.

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Kalimba opina sobre acusación contra Vadhir Derbez. / Redes sociales

¿Qué dijo Kalimba del caso de Vadhir Derbez?

Durante un reciente encuentro con medios, Kalimba habló sobre las acusaciones contra Vadhir Derbez y compartió su postura sobre cómo deben abordarse este tipo de casos desde el ámbito legal. El cantante señaló que las leyes deben enfocarse en encontrar la verdad y en hacer justicia para las personas que realmente han atravesado situaciones de abuso.

“Creo fielmente que tenemos que apretar en las leyes, eso es un hecho, tenemos que apretar a favor de la verdad siempre. La ley tiene que seguir buscando la verdad, definitivamente y desgraciadamente hay muchos casos reales en los que hay muchísimas personas abusadas, muchísimas personas que han sufrido momentos terribles y definitivamente debe hacérseles justicia. Por otro lado, eso no significa que la ley tenga que equilibrarse y ahora convertir en verdad una palabra”, mencionó el intérprete de “Tocando fondo” y “Duele”.

También comentó que, desde su experiencia personal, no considera que Vadhir Derbez sea una persona capaz de actuar de la manera en que se le señala. Kalimba mencionó que ha convivido con él en distintas ocasiones y explicó que su percepción siempre ha sido positiva respecto a la manera en la que trata a las personas de su entorno.

“Yo conozco a tal o a cual y yo conozco Vadhir, y yo puedo decir que en mi impresión, en lo que en mi vida ha dejado, no lo creo capaz de hacer algo así. Porque honestamente, incluso alguna vez salí con él, salimos de fiesta un par de veces, pocas, dos, y yo vi a Vadhir, siempre se me ha hecho un caballero, lo he visto tratar mujeres, lo he visto tratar personas, lo he visto tratar colegas y siempre lo ha sido”. Kalimba.

Asimismo, Kalimba reflexionó sobre la diferencia entre la vida personal de una figura pública y las acusaciones que puedan surgir en su contra. El cantante señaló que, desde su punto de vista, ciertos comportamientos o rumores sobre la vida sentimental de una persona no necesariamente tienen relación con conductas delictivas, pues, agregó, “podríamos ser ojo alegre, pero no tenemos por qué combinar una cosa con la otra. Ser ojo alegre y ser de lo que se te acusa son dos mundos de diferencia. Entonces creo que el hecho de que a veces toman el decir: ‘Ay, pero yo lo he visto salir con muchas’, eso no tiene nada que ver. Eso no dice nada de la maldad que pudiera existir en tu corazón, en tus acciones o la bondad con la que trabajas”.

Finalmente el cantante reiteró que espera que el caso pueda resolverse con base en la verdad y envió un mensaje de apoyo para la familia Derbez, insistiendo en que este tipo de situaciones deben tratarse con prudencia mientras avanzan los procesos correspondientes, por lo que puntualizó diciendo que desea lo mejor para la verdad y que “entiendo perfectamente que nadie de nosotros, cuando le han preguntado otros colegas acerca de casos, yo entiendo lo herméticos que tenemos que ser, porque no podemos meter las manos al fuego por nadie más, la verdad la sabe Dios… mucha fuerza para la familia Derbez”.

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