Muere Sammy Marrero, ícono de la salsa boricua, a los 84 años; su hija lo despide con emotivo mensaje

Hace algunas horas, se dio a conocer la muerte de Sammy Marrero, cantante considerado como un ícono de la salsa boricua, a los 84 años. Fue su hija quien, a través de redes sociales, se encargó de dar la triste noticia y lo despidió con un emotivo mensaje. Te contamos lo que se sabe.

Sammy Marrero / Redes sociales

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¿Cómo murió Sammy Marrero, ícono de la salsa boricua?

Mediante Facebook, Jennissa Marrero, hija de Sammy Marrero, anunció que su padre había muerto durante la mañana de este domingo 17 de mayo. Se dijo muy afectada por la noticia y recordó un poco de la trayectoria de su padre.

“Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable. Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida”, manifestó.

Agradeció a los fans por el cariño que siempre le demostraron a Sammy y prometió que, en su momento, dará más detalles sobre los ritos funerarios.

“Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi. Más adelante ofreceremos los detalles de las exequias fúnebres”, expresó.

Hasta el momento, no se han mencionado las causas de su fallecimiento. Sin embargo, medios locales han reportado que, presuntamente, el artista estuvo “delicado de salud en los últimos meses”. No obstante, no se ofrecieron más detalles.

Sammy Marrero / Redes sociales

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¿Cuáles fueron los problemas legales que enfrentó Sammy Marrero?

Hace ya varias décadas, Sammy Marrero formó parte de la orquesta ‘La Selecta de Raphy Leavitt’. Durante su tiempo en la agrupación, sacó éxitos como ‘Payaso’ y ‘Mi barrio’. Luego de que el director muriera en 2013, la familia Leavitt hizo todo lo posible para que Marrero no interpretara esas canciones.

Incluso involucraron a la ley. A raíz de esto, sus fervientes fans abrieron un ‘GoFundMe’ para ayudarlo con los gastos legales. No fue hasta 2020 que ambas partes lograron llegar a un acuerdo.

Según se dijo, se acordó que Marrero pagara 50 mil dólares, siendo sus seguidores quienes aportaron la mitad. En aquel entonces, el hombre se dijo “feliz” y “reivindicado”.

“Eso para mí es algo indescriptible porque no esperaba eso tan grande. Para mí es un orgullo y respeto que tengo que darles al pueblo y a mis compañeros de la música. Reconozco como el jíbaro que soy de Coamo, que pude haber fallado en algún momento. El que se haya sentido ofendido por mí, mis excusas”, indicó.

¿Quién es Sammy Marrero?

Samuel Marrero González, mejor conocido por Sammy Marrero, fue un cantante, sonidero y trovador originario de Puerto Rico. Desde joven, estuvo involucrado en diversas agrupaciones. En 1970 conoció a Raphy Leavitt, quien lo invitaría a formar parte de su orquesta.

Con el paso de los años, se separó de ellos y comenzó una carrera en solitario, contando con más de 40 años de trayectoria. No se sabe mucho de su vida personal, solo que es casado y tiene un total de cinco hijos; 4 mujeres y un varón.

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