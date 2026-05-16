¡Impacto en RBD! Integrante reveló enfermedad y así luce ahora; ¿a qué se dedica?

RBD es una de las bandas más exitosas de las últimas décadas, desde su separación hasta su reencuentro en el 2023 que terminó con un concierto en el Estadio Azteca, las polémicas y preguntas sobre sus integrantes no faltan. Ahora, te contamos qué fue del cantante más joven de la banda que sufre una enfermedad terrible, ¿de quién se trata? Te revelamos los detalles.

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RBD regresa con gran éxito al Foro Sol / Instagram / TVNotas

¿Qué edad tienen los RBD?

A más de dos décadas del estreno de Rebelde, los integrantes de RBD continúan siendo figuras reconocidas dentro de la música y la televisión en México y América Latina. Entre los miembros de la agrupación, Anahí nació el 14 de mayo de 1983 y actualmente tiene 43 años. Ese mismo año también nacieron Alfonso Herrera, el 28 de agosto, y Christian Chávez, el 7 de agosto; ambos tienen 42 años.

Por su parte, la actriz que interpretó a Lupita en la telenovela juvenil, nació el 9 de marzo de 1983 y tiene 43 años. Dulce María es una de las integrantes más jóvenes del grupo; nació el 6 de diciembre de 1985 y actualmente tiene 40 años.

Christopher Uckermann nació el 21 de octubre de 1986 y tiene 39 años, por lo que es el menor de los seis integrantes de la agrupación mexicana.

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Christopher Uckermann es el integrante más joven de RBD. / Redes sociales

¿Qué fue de Christopher Uckermann, actor e integrante de RBD?

Christopher Uckermann continúa enfocado en su carrera musical y en los últimos meses ha compartido nuevos proyectos con sus seguidores. En diciembre de 2025 lanzó “Perdido en los graves”, material que describió en redes sociales como “el álbum más personal que he escrito hasta la fecha”.

El cantante y actor ha mantenido actividad constante en plataformas digitales, donde suele publicar contenido relacionado con su música, además de algunos de sus viajes y proyectos personales.

En abril también adelantó detalles de otro trabajo musical y compartió el mensaje: “Este álbum nació desde lo más profundo de mi alma. ‘Till the World Ends’ me hace moverme cada vez que la escucho. ¿Se está acabando el mundo… o está naciendo uno nuevo?”. Así luce actualmente Christopher Uckermann:

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Christopher Uckermann está enfocado actualmente a la música. / Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Christopher Uckermann?

El cantante Christopher Uckermann habló en entrevista con Yordi Rosado sobre su experiencia con problemas de tiroides que supo que tenía durante su participación en la gira de reencuentro, cuando los integrantes se dieron cuenta que había presuntas irregularidades en la gira, pues algunos de los fans comenzaron a notar que lucía físicamente diferente.

“Yo antes del tour estaba teniendo algunos temas de de la tiroides, ahí me di cuenta que el estrés es el detonante número uno de todo y me di cuenta en el Madison Square Garden. Yo le rezaba a Dios, le decía: ‘Ayúdame’ porque no podía casi ni habla, justo esto que está relacionado con la tiroides, pero, ¿qué lo detonó más? El estrés”. Christopher Uckermann.

Destacó que sí pudo salir al escenario a cantar porque, dijo, “al final, cuando estás frente a tanto público, hay un shot de adrenalina y de supervivencia, de alguna manera eso fue lo que me sacó”.

De acuerdo con información de Medline Plus, la tiroides es una glándula ubicada en la parte frontal del cuello que produce hormonas encargadas de regular el uso de la energía en el cuerpo. Estas hormonas influyen en funciones como la respiración, el ritmo cardíaco, el peso, la digestión y el estado de ánimo, ya que intervienen en la actividad de distintos órganos. Cuando existe un desequilibrio en su producción, pueden presentarse alteraciones en el funcionamiento general del organismo.

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