¡“Kenia Os está embrujada”! Mhoni Vidente revela lo que estaría viviendo la cantante

La cantante Kenia Os presuntamente sería víctima de un trabajo de brujería, por lo que Mhoni Vidente le recomendó un ritual para poder librarse de esta situación, lo que ocurre tras la polémica donación que hizo a la mamá de Kimberly Loaiza, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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Mhoni Vidente habla de supuesta brujería contra Kenia Os. / Redes sociales

¿Cuánto dinero donó Kenia Os a la mamá de Kimberly Loaiza?

La hospitalización de la mamá de Kimberly Loaiza generó polémica, luego de que Steff Loaiza reveló detalles sobre los gastos médicos y el apoyo económico que han recibido durante el proceso. De acuerdo con lo compartido por la hermana de la influencer, la señora fue internada por una fuerte infección que se complicó con el paso de los días, situación que obligó a los médicos a mantenerla intubada y bajo atención permanente en una clínica especializada.

En medio de la situación, Steff Loaiza aseguró que el equipo de Kenia Os realizó una donación de un millón y medio de pesos para cubrir parte de los gastos hospitalarios.

“Acabo de recibir una llamada del hospital que había recibido un pago de 1 millón y medio de pesos que era parte del equipo de Kenia Os, me da mucho sentimiento no sé por qué, estoy muy agradecida, la vida y Dios te lo va a recompensar”, expresó. La noticia llamó la atención debido a las diferencias públicas que en el pasado existieron entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kenia Os, tras el cierre del canal de la pareja de Peso Pluma y los comentarios en su contra.

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Kenia Os estaría atravesando problemas espirituales, según revela Mhoni Vidente. / Redes sociales

¿Quién le hizo brujería a Kenia Os?

Mhoni Vidente habló sobre Kenia Os durante una emisión de su programa en El Heraldo de México, donde aseguró que la cantante estaría atravesando una situación con presunta brujería.

Sin dar detalles sobre quién presuntamente estaría detrás de ello, la astróloga comentó que la intérprete ha enfrentado distintos problemas recientemente, tanto de salud como en cuestiones relacionadas con su gira.

“Kenia está embrujada. Kenia, ha estado enfermando, ha tenido problemas con la gira. Ahí son malas vibras, porque ella es muy buena y buena hija”, expresó Mhoni Vidente.

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Mhoni Vidente asegura que Kenia Os necesita protección espiritual. / Redes sociales

¿Qué le recomendó Mhoni Vidente a Kenia Os?

Mhoni Vidente compartió una serie de recomendaciones para la cantante Kenia Os que, según explicó, podrían ayudarle a alejar las “malas vibras” que la rodean. La astróloga mencionó distintos rituales y objetos que aconsejó utilizar a la cantante con agua bendita.

“Sí, date una limpia con agua bendita. Reza mucho el Salmo 140 de la Biblia, prende tu cirio pascual, quítate todas las malas vibras y cómprate una pulserita roja”, mencionó Mhoni Vidente al dirigirse a Kenia Os.

En sus declaraciones también mencionó a Peso Pluma al hacer una de las declaraciones más fuertes que en redes sociales suele sonar seguido, y es que acusan al cantante de regional mexicano de presuntamente cometer actos de santería.

“Peso Pluma se sabe toda la santería. Se me hace raro que no le diga... La envidia (contra Kenia Os) es canija”, puntualizó Mhoni Vidente. Tras sus declaraciones, quedó abierta la pregunta sobre si la cantante tomará en cuenta los consejos de la vidente.

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