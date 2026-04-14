JOP de Fuerza Regida hace donación millonaria a mamá de Kimberly Loaiza, ¡ya hay shippeo con la influencer!

Steff Loaiza, hermana de Kimberly Loaiza, dio a conocer que Jesús Ortíz Paz, mejor conocido como JOP, vocalista de Fuerza Regida, hizo una donación millonaria por la hospitalización de su mamá Mary Martínez, ¿qué dijo la influencer? Te contamos todos los detalles.

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Steff Loaiza dio a conocer la donación de JOP de Fuerza Regida. / Redes sociales

¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly Loaiza?

La mamá de Kimberly Loaiza, Mary Rodríguez, está hospitalizada tras una fuerte infección, pero tuvo que ser trasladada a una clínica de especialidades y fue sometida a seis operaciones, sin que hasta el momento se dé a conocer qué es exactamente lo que tiene.

Aquí comenzó la polémica, pues Kimberly Loaiza no dio declaraciones al respecto, mientras que Juan de Dios Pantoja subió un video dando a conocer que habían acordado poner el 50% de los gastos médicos, pero la influencer no podía viajar a Mazatlán, Sinaloa, porque está en medio de un proceso migratorio en Estados Unidos.

Ante esto, Steff Loaiza respondió diciendo que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja solo habían dado 25 mil pesos, por lo que abrió una página en GoFundMe para recaudar fondos, pues ya no quería pedirle nada a la polémica pareja, pero su cuñado solamente la acusó de ser “envidiosa” y “malagradecida.

Además, Juan de Dios Pantoja dijo que Steff Loaiza solamente había dado 7 mil pesos, declaración por la que se disculpó después, cuando la influencer mostró pruebas de transferencias y recibos.

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Steff Loaiza pidió donaciones para su mamá. / Redes sociales

¿Cómo ayudó JOP a la mamá de Kimberly Loaiza?

A través de un video que subió a sus redes sociales, Steff Loaiza dio a conocer que recibió una donación de 1.7 millones de pesos por parte de JOP, integrante de Fuerza Regida, para los gastos médicos de su mamá, quién ya se encuentra mejor de salud tras las intervenciones realizadas anteriormente.

“No manchen lo que acaba de pasar, estoy sorprendidísima, neta, no lo puedo creer. Mi mamá cada vez está mejor, todo está avanzando y no estoy mintiendo, me siento muy bendecida. Nos acaban de hacer una donación de 1.7 millones y con esto les digo que se va a finalizar el GoFound, ya lo vamos a cerrar porque con esto cerramos, voy a trabajar para pagarles cada centavo a ustedes y a todos los que me están ayudando”. Steff Loaiza.

Además, para dar a conocer que la donación la hizo JOP puso una canción de Fuerza Regida y le dio las gracias al vocalista por apoyar a su familia en esta situación. Además, en redes sociales comenzó el shippeo del músico con Kimberly Loaiza, diciendo que “humilló” a Juan de Dios Pantoja con esta acción.

“Muchísimas gracias, no sabes lo agradecida que estoy, se te va a multiplicar y ya eres una persona muy bendecida, pero vas a ser el triple, muchísimas gracias , se los agradezco con todo mi corazón, JOP y Fuerza Regida”, dijo Steff Loaiza.

Ante esto, en los comentarios de la publicación JOP escribió: “Ojalá que se mejore tu mamá”, con un emoji de corazón rojo y uno más de deditos cruzados.

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¡Impactante! JOP suelta fuerte suma de dinero a mamá de Kimberly y Steff Loaiza. / Redes sociales

¿Quién es JOP, el cantante que donó dinero a la mamá de Kimberly Loaiza?

Jesús Ortíz Paz es un cantante mexicano nacido el 13 de mayo de 1997 en Sinaloa. Durante su infancia, su familia se mudó a Riverside, California, donde creció en un entorno marcado por la cultura de Los Ángeles y la música regional mexicana, particularmente los corridos, lo que influyó en su desarrollo musical desde temprana edad.

En 2017 formó el grupo Fuerza Regida junto a otros integrantes de raíces mexicanas nacidos en California. En sus inicios, interpretaban covers de artistas que influían en su estilo, como Ariel Camacho, Hijos de Barrón e incluso la banda Metallica, presentándose en reuniones y fiestas locales. Ese mismo año abrieron un canal de YouTube donde comenzaron a compartir videos tanto de versiones como de canciones propias, lo que les permitió ampliar su alcance y sumar seguidores.

Su crecimiento tomó impulso en 2018 cuando el tema “Radicamos en South Central” se volvió viral en YouTube. A partir de ese momento, Ramón Ruiz, líder de la agrupación Legado 7 y propietario de Lumbre Music, se interesó en el proyecto y los contactó para ofrecerles un contrato, además de integrarlos a la discográfica Rancho Humilde. Desde entonces, Jesús Ortíz Paz ha continuado su trayectoria dentro de la música como parte de Fuerza Regida.

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