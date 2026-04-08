¿Kunno y JD Pantoja fueron novios? Destapan “momento íntimo” en medio de pleito con familia de Kim Loaiza

Juan de Dios Pantoja ha estado en medio de la controversia en los últimos días. Y es que lo han acusado de, presuntamente, mentir sobre el apoyo económico que él y su esposa, Kimberly Loiza, han dado para los gastos médicos de su madre. También se dice que presuntamente “manipula” a la influencer para que no visite a su progenitora en el hospital.

A raíz de este escándalo, han salido otras cosas a la luz. Y es que se ha vuelto a especular sobre su orientación. En medio de los rumores, Kunno destapa el “momento íntimo” que habría vivido con el influencer. ¿También fueron pareja? Te contamos los detalles.

Juan de Dios Pantoja / Redes sociales

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¿Juan de Dios Pantoja presuntamente ha tenido romances con hombres?

Hace poco, se viralizó un video que recopila videos y fotos de Juan de Dios Pantoja y su presunto novio, Alexander Ramírez. En la descripción de la publicación, se lee lo siguiente: “Nunca perdonaré que por culpa de Kim, esta hermosa pareja se separó”.

Esto hizo que muchos usuarios revivieran ciertas declaraciones que dio Ramírez en el pasado. En su momento, el creador de contenido sostuvo haber tenido una supuesta relación con Pantoja en 2016.

Según su versión, presuntamente duraron alrededor de ocho meses y la ruptura se dio de forma tranquila por diferencias personales. Aunque en varias ocasiones intentaron retomar el romance, al final optaron por presuntamente tomar distancia.

Si bien esto no ha sido confirmado por Juan de Dios, el material expuesto y el testimonio de Alexander han sido más que suficientes para que muchos crean que sí tuvieron una relación. Muchos internautas le han dicho a Ramírez que fue “afortunado” al separarse del cantante, ya que sería una persona sumamente “narcisista” y “controladora”. Sin embargo, todo esto queda en puntual calidad de RUMOR.

Presunto novio de Juan de Dios Pantoja / Redes sociales

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¿Qué dijo Kunno sobre Juan de Dios Pantoja?

Hace algunas horas, se comenzó a viralizar el comentario que Kunno habría dejado en un video sobre Juan de Dios Pantoja. Sin dar muchos detalles, el regiomontano sostuvo que su colega de internet “besa bien”.

La declaración del exparticipante de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ causó muchas opiniones divididas. Si bien algunos tomaron a broma sus palabras y hasta lo acusaron de “colgarse de la controversia”, otros consideran que presuntamente sí pudieron haber tenido “sus cosas” en el pasado.

Hasta ahora, Juan de Dios no ha respondido ante esta nueva polémica. Sin embargo, hace algunos años negó ser “gay”. Aunque afirmó que respeta las preferencias de cada persona, dijo estar muy enamorado de Kimberly.

“Para los que se preguntan, no, no soy gay. Si lo fuera, no me importaría decirlo porque, pues qué, pero no. Yo estoy hasta un tanto feliz por tanto hate”, expresó en aquel entonces.

¿Qué está pasando entre Juan de Dios Pantoja y la familia de Kimberly Loaiza?

Hace unos días, se dio a conocer que la madre de Kimberly Loaiza estaba hospitalizada en Mazatlán. De acuerdo con lo explicado por Steff Loaiza, hermana de Kim, la señora lleva varias semanas luchando contra una fuerte infección. Asimismo reveló que la habían sometido a seis cirugías.

Kimberly y Juan de Dios Pantoja compartieron un video para explicar la situación. Dijeron que pactaron poner la mitad de los gastos médicos. De igual manera, ella mencionó que no había podido visitar a su mamá por “ciertas circunstancias”.

Ante esto, Steff afirmó que solo han dado 25 mil pesos de una cuenta hospitalaria millonaria. También sostuvo que su hermana estaba siendo “manipulada” por Juan de Dios para que se mantuviera alejada de su familia.

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