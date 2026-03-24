¿Kunno fue eliminado de La casa de los famosos por la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal? Esto se sabe

La salida de Kunno de La casa de los famosos sigue generando conversación entre los seguidores del reality, luego de que se convirtiera en el quinto eliminado de la sexta temporada la noche del 23 de marzo de 2026. En paralelo, esta situación ha llamado la atención por un elemento externo al programa: la cercanía del influencer con Ángela Aguilar y Christian Nodal, así como la información que él mismo compartió dentro de la casa sobre la próxima boda religiosa de la pareja.

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Kunno / Redes sociales

¿Cómo fue la eliminación de Kunno de La casa de los famosos?

La eliminación de Kunno se definió mediante el sistema tradicional de votación del público. Durante la gala de La casa de los famosos, el influencer permaneció en la zona de riesgo junto a otros participantes: Fabio, Julia, Horacio, Curvy y Oriana. Conforme avanzaron las rondas, los concursantes fueron salvados uno a uno hasta que la decisión final quedó entre Kunno y Curvy.

Finalmente, la audiencia determinó que Kunno debía abandonar la competencia. Su salida se dio en un contexto de cambios recientes en la dinámica del reality, ya que la producción implementó nuevas reglas que contemplan sanciones más estrictas, incluso expulsiones directas por faltas de respeto. Sin embargo, en este caso, el proceso se mantuvo bajo el esquema habitual de votación.

Durante su despedida, el influencer expresó sorpresa ante el resultado. De acuerdo con declaraciones retomadas tras su salida, señaló que no tenía claridad sobre lo que ocurría fuera del programa y reconoció que, aunque lo presentía al estar en riesgo, el desenlace le generó confusión. También mencionó el vínculo que generó con sus compañeros dentro de la casa.

“Me siento confundido. No podría decir quién pudo haber salido, porque no sé lo que está pasando. A lo mejor si ya estoy afuera...” Kunno

A pesar del apoyo que recibió en redes sociales, incluyendo mensajes públicos de Ángela Aguilar, los votos no fueron suficientes para mantenerlo en la competencia.

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¿La eliminación de Kunno de La casa de los famosos fue por la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La eliminación de Kunno coincidió con la difusión de información sobre la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal, tema que el propio influencer abordó durante su participación en el reality. Dentro de la casa, reveló que la ceremonia está prevista para mayo de 2026 y que él formará parte del evento como “damo de honor”.

También compartió que la pareja habría contemplado la posibilidad de esperar a que terminara su participación en el programa para asegurar su lugar en la celebración. Además, mencionó que el enlace podría realizarse en Zacatecas, específicamente en el rancho familiar conocido como “El Soyate”.

“Yo también soy damo en una boda en mayo. No sé cuándo, pero supuestamente es en esa fecha, aunque ella sí dijo que a lo mejor podía esperar. Les dije ¿se van a casar o no? Y me dijeron: ‘Pues sí, pero... '. Les dije que me esperaran”. Kunno

Estos datos generaron conversación en redes sociales, donde algunos usuarios han planteado teorías sobre que Kunno presuntamente habría salido antes de La casa por la boda de Ángela. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme que su eliminación esté vinculada con ese evento. Algunos comentarios fueron:

“Eso fue culpa de Ángela Aguilar”

“La verdad se me hace muy raro”

“Es que tenía que estar en la boda”

“Te irá mejor de dama de Angelita”

La decisión de su salida, de acuerdo con la mecánica del programa, respondió al resultado de la votación del público. La producción del reality no ha emitido declaraciones que relacionen ambos temas.

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¿Christian Nodal y Ángela Aguilar si se van a casar en mayo?

La boda religiosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar fue anunciada previamente como uno de los eventos importantes para 2026, luego de que la pareja contrajera matrimonio civil en julio de 2024 en una ceremonia privada en Morelos.

En su momento, ambos señalaron que la celebración religiosa se llevaría a cabo en los primeros meses de 2026. Sin embargo, en fechas recientes han surgido versiones que apuntan a posibles cambios en los planes. De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, la pareja ha dejado de compartir información sobre la organización del evento, lo que ha generado dudas sobre su realización.

Entre los factores que se mencionan en estas versiones se encuentran temas legales relacionados con el cantante, así como el proceso que mantiene con Cazzu por asuntos vinculados a su hija. A esto se suman declaraciones de terceros y lecturas difundidas en plataformas digitales, como la realizada por una tarotista identificada como Fanny Vega, quien señaló que la boda presuntamente podría no llevarse a cabo y que la relación enfrentaría dificultades.

De acuerdo con lo expuesto por dicha fuente, existirían presuntos problemas internos, incluidos aspectos económicos y personales que podrían impactar la estabilidad de la pareja. No obstante, estas afirmaciones no cuentan con confirmación oficial.

“Aquí la que veo con los ojitos cerrados, que no quiere ver la realidad de la vida, es Ángela, pero aquí también me está mostrando una súper mala racha para cuestiones de pareja. Hay desequilibrio, obviamente económico; hay carencias que están tratando de recuperar, fechas no vendidas. Todo lo relacionado con el dinero se está moviendo muy lento, está estancado o inmóvil. Hace que sea más difícil la relación entre ellos” Fanny Vega

Hasta ahora, ni Christian Nodal, ni Ángela Aguilar han anunciado la cancelación o modificación de su boda religiosa. Por lo tanto, la información disponible se mantiene en el terreno de reportes y versiones sin confirmación directa por parte de los involucrados.

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