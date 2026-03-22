Ángela Aguilar enciende rumores de hacerle brujería a Nodal con una FOTO: ¿Amarre a la vista?

Los rumores en torno a Ángela Aguilar han vuelto a cobrar fuerza en redes sociales luego de que una reciente fotografía compartida por la propia cantante desató polémica, pues presuntamente es una muestra de que practica brujería, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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Foto de Ángela Aguilar provoca rumores sobre rituales de brujería en su relación con Nodal. / Foto: IG/angela_aguilar_

¿De dónde surgen los rumores de que Ángela Aguilar hace brujería?

De acuerdo con lo dicho por el periodista Javier Ceriani, han circulado versiones que señalan que la cantante Ángela Aguilar y su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, presuntamente habrían recurrido a una “chamana que vive en Estados Unidos” para realizar algún tipo de práctica en contra de Cazzu. La información proviene de comentarios difundidos en espacios de espectáculos y no ha sido confirmada por las personas involucradas.

“Una india nativa de los indios americanos, que vive en el centro de Houston, cerca de donde viven Ángela Aguilar y Aneliz. La habrían contactado Ángela y Aneliz a esta chamana llamada Melani”, contó Ceriani.

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¡En el ojo del huracán! Señalan a Ángela Aguilar por presunta brujería a Nodal tras una foto. / Redes sociales

¿Ángela Aguilar le hace brujería a Christian Nodal?

Una imagen compartida por Ángela Aguilar en su canal de WhatsApp ha generado conversación entre usuarios, quienes señalan que la cantante presuntamente estaría realizando algún tipo de práctica espiritual relacionada con Christian Nodal. Las reacciones surgieron a partir de los elementos visibles en la fotografía, lo que dio pie a diversas interpretaciones en redes sociales.

En la imagen se observa un espacio interior con un cuadro de la Virgen de Guadalupe colocado sobre una superficie de madera. A un costado hay un arreglo de flores blancas en un recipiente de vidrio, mientras que al frente destaca una veladora roja encendida. En ese contexto, algunos usuarios señalaron que este tipo de veladoras suele asociarse, dentro de ciertas creencias populares, con rituales de amor como amarres o endulzamientos, lo que alimentó las especulaciones de presuntas prácticas de brujería.

Hasta el momento Ángela Aguilar no ha reaccionado a estas declaraciones y tampoco a aceptado, ni negado, si practica hechicería.

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Presunta brujería de Ángela Aguilar. / Redes sociales

¿Quién es Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar es una cantante mexicoestadounidense nacida el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California. Se ha desarrollado dentro del género de la música regional mexicana y forma parte de una familia con trayectoria en el ámbito artístico, siendo hija del cantante Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, figuras de la Época de Oro del cine mexicano.

Obtuvo mayor proyección internacional en 2018, cuando interpretó “La Llorona” durante la 19ª edición de los Latin Grammy, presentación que marcó un momento clave en su carrera. Ese mismo año lanzó su álbum como solista “Primero soy mexicana!, con el que consolidó su presencia en la industria musical y recibió reconocimiento por parte de la crítica.

A lo largo de su trayectoria ha sido nominada a premios como el Grammy y el Latin Grammy, posicionándose entre las artistas jóvenes consideradas en estas categorías. En el ámbito personal, en junio de 2024 confirmó su relación con Christian Nodal, con quien contrajo matrimonio el 24 de julio del mismo año en una ceremonia privada en Morelos en medio de los rumores de infidelidad del cantante sonorense a la argentina Cazzu, con quién tiene una hija.

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