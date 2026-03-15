Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija: “Que no se siga exponiendo”

El nombre de Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que el cantante hablara por primera vez ante la prensa sobre la demanda legal que mantiene contra su expareja, la rapera argentina Cazzu. El tema está relacionado con la exposición pública de la hija que ambos tienen en común y con decisiones sobre su futuro.

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Cazzu y Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal y Cazzu siguen en conflicto tras su separación?

El conflicto entre Christian Nodal y Cazzu ha vuelto a tomar fuerza en los últimos meses debido a varios episodios públicos que han reavivado la tensión entre ambos, incluso tiempo después de su separación.

Uno de los detonantes más recientes fue la polémica generada por la canción “Rosita”, interpretada por Rauw Alejandro junto a Jhayco y producida por Tainy. En el tema aparece una línea que hace referencia directa al cantante mexicano: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. La frase fue interpretada por parte del público como una alusión a la forma en que el intérprete terminó su relación con la rapera argentina y posteriormente inició otra relación sentimental con Ángela Aguilar que terminó en boda.

La canción generó conversación inmediata en redes sociales y llevó a que la artista argentina publicara un mensaje donde respondió a la polémica y habló sobre la situación que rodeó el final de su relación. En ese texto también hizo referencia a su hija, lo que provocó una reacción del cantante, quien pidió públicamente que la menor no fuera involucrada en la discusión mediática.

A partir de ese momento, el tema volvió a escalar en redes sociales y medios de entretenimiento. El cantante también reaccionó en sus plataformas digitales y compartió contenidos relacionados con la canción, lo que incrementó el debate entre seguidores de ambos artistas. Además de la polémica musical, el conflicto actual también incluye el proceso legal que el cantante confirmó recientemente ante la prensa. Según explicó, la demanda está relacionada con la exposición pública de la hija que tienen en común y con su intención de que la menor mantenga una vida privada hasta que tenga la edad suficiente para decidir sobre su propia imagen y presencia pública.

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Christian Nodal y Cazzu / Redes sociales, canva y YT: Eden Dorantes Oficial

¿Por qué Christian Nodal demandó a Cazzu?

El intérprete de regional mexicano Christian Nodal explicó que la demanda presentada contra su expareja tiene relación con la exposición de la menor en redes sociales. De acuerdo con sus declaraciones, busca que se reduzca al mínimo la presencia pública de la niña mientras crece.

En la conversación con medios, entre ellos el programa Sale el sol, el cantante señaló que la intención del proceso legal es que su hija pueda tomar decisiones sobre su propia vida cuando sea adulta.

“Yo la verdad, todo el tema de mi hija, lo estoy reservando para que lo que ella decida hacer de grande, cuando tenga la mayoría de edad, va a tener 100 por ciento mi apoyo” Christian Nodal

El cantante también indicó que, independientemente de lo que ella decida en el futuro, él está dispuesto a respaldarla. Sin embargo, insistió en que mientras sea menor de edad su postura es mantener su vida lo más privada posible.

Las declaraciones se producen después de semanas en las que ambos artistas han estado en el centro de la conversación digital, particularmente tras el lanzamiento de la canción “Rosita”, que generó comentarios en redes sociales y respuestas entre seguidores de ambos.

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¿Qué pide Christian Nodal en la demanda sobre su hija?

En la misma conversación con la prensa, el cantante Christian Nodal detalló que la petición central dentro de la demanda es evitar que la menor continúe siendo expuesta en plataformas digitales.

De acuerdo con lo que explicó, su objetivo es que las apariciones en redes sociales se reduzcan mientras se resuelve el proceso y mientras la niña continúe siendo menor de edad.

“Yo la verdad estoy cediendo para que esté lo menos expuesta en redes, de hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes” Christian Nodal

El cantante mencionó que ha tomado la decisión de manejar con discreción todo lo relacionado con su hija. También señaló que prefiere no dar más detalles del proceso legal mientras el caso continúa. Hasta el momento, ni el equipo legal del cantante ni el de la artista argentina han dado a conocer públicamente más información sobre el estado del proceso.

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