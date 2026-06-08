¿Lupita Infante vs. Ángela Aguilar? Las comparan tras VIDEO viral en redes: “Y sin ser nieta de Flor Silvestre”

La cantante Lupita Infante, nieta del legendario ídolo mexicano Pedro Infante, se ha vuelto viral recientemente, luego de una serie de videos interpretando varias canciones y siendo comparada con Ángela Aguilar, nieta de Flor Silvestre. ¿Por qué?

Ángela Aguilar compara con nieta de Pedro Infante / Foto: IG/angela_aguilar_

¿Por qué comparan a Lupita Infante, nieta de Pedro Infante, con Ángela Aguilar?

En redes sociales, especialmente en TikTok, comenzó a viralizarse el video en el que aparece Lupita Infante, nieta de Pedro Infante y quien ha estado en conflicto con Heidy Infante, cantando en un estudio, generando halagos y cumplidos debido a su calidad vocal.

Su voz y estilo tradicional fue lo que provocó, de manera casi inmediata, su comparación directa con Ángela Aguilar, pues también canta música tradicional y regional mexicana.

En un TikTok hecho por el influencer “Anto”, retoma fragmentos de la grabación y en comentarios la cosa está encendida, ya que internautas aseguran que Lupita no tiene la necesidad de decir que es nieta de Pedro Infante para triunfar, mientras Ángela recuerda constantemente a su abuela, Flor Silvestre:



“ Lupita Infante, Camila Fernández y Majo Aguilar le ganan en voz por muchísimo a Ángela ”,

”, “ Ángela pelea sola porque Lupita ya ganó ” y,

” y, “ Es que los Infante sí cantan, los Fernández también y pues los Aguilar tienen salud ”.

”. “Y sin ir a clases de opera desde los 4 años”

“Y sin ser nieta de Flor Silvestre”

Aunque las dos cantantes comparten el peso de llevar apellidos históricos en la música mexicana, sus historias profesionales han sido muy diferentes.

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Lupita Infante, nieta de Pedro Infante, es comparada con Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cómo reaccionaron Lupita Infante y Ángela Aguilar a sus recientes comparaciones?

Al momento de esta nota, ni Lupita Infante ni Ángela Aguilar han respondido a esta nueva polémica, ya que es algo generado solamente por internautas y no existe algún enfrentamiento entre ambas.

El propio creador del video, el tiktoker “Anto”, mencionó que la mayor parte de los comentarios corresponden a un tema de “talento”, esto debido a que hay más defensores de la técnica vocal y timbre de voz de Lupita, que de Ángela:

Ángela sí se la pasa diciendo de quién es nieta, de quien es hija. Y pues la verdad es que muy poca voz es la que muestra, y cuando la muestra siempre es criticada porque mencionan que tiene muchas faltas de todo este tema vocal que se necesita. Anto

Ángela Aguilar creció entre escenarios y espectáculos gracias al impulso de su padre, Pepe Aguilar, quien la integró desde temprana edad a sus giras y conciertos. ¿Será que su rivalidad con Lupita Infante llegará más lejos?

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@antogarca_ ¿El talento se hereda o se trabaja? 👀 Lupita Infante, la nieta del gran Pedro Infante, se está volviendo súper viral por su impresionante voz y muchos en redes ya la comparan con Ángela Aguilar. Dicen que Lupita no necesita presumir su apellido para brillar con luz propia, mientras que a Ángela le llueven críticas por su técnica vocal. ¿Tú qué opinas? ¿Quién tiene mejor voz? Te leo en los comentarios 👇✨ #lupitainfante #angelaaguilar #pedroinfante #musicamexicana #talento ♬ sonido original - Anto

¿Quién es Lupita Infante y qué canciones interpreta?

Lupita Infante ha construido gran parte de su carrera en Estados Unidos. Además de interpretar clásicos asociados al legado de Pedro Infante, la artista también ha desarrollado composiciones originales.

Su trabajo se ha enfocado principalmente en el mariachi, la ranchera y el norteño, géneros que forman parte de la identidad musical que heredó de su familia.

Aunque nunca conoció personalmente a su abuelo, fallecido en 1957, ha señalado que su presencia siempre estuvo presente en su vida a través de sus películas, canciones y el cariño que el público sigue manifestando por su legado.

Entre sus proyectos más destacados se encuentran:



Serenata,

Hazme tuya,

Siempre, siempre y,

Amémonos de nuevo (con Leonardo Aguilar.

Su trayectoria, aunque corta, ya ha tenido momentos importantes, pues fue nominada al Grammy awards y al Latin Grammy awards.

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